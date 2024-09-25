رئيس الشركة: مداد تطرح المرحلة الثالثة من مشروع سيكتور بالعاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة“مداد MODAD” وشركاتها التابعة، إن الشركة أطلقت المرحلة الثالثة من مشروع“سيكتور” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الحداد لـ”البورصة”، أنه تم إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع بعد الانتهاء من بيع نحو 95% من وحدات سيكتور 1 و2.

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وأوضح أن مشروع“سيكتور” يتكون من ثلاثة مبانى، وتم تخصيص الطابق الأرضى ليكون طابقاً إدارياً، بينما تتوافر المساحات المكتبية بالطوابق العليا من الطابق الأول وحتى الطابق السابع، مع توزيع مواقف السيارات عبر طابقين تحت الأرض لكل مبنى.

وأشار إلى أن“سيكتور 3” يتميز بثلاثة مداخل، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تلبى كافة الاحتياجات، وتبدأ المساحات من 38 إلى 150 متراً مربعاً، ويتميز المبنى بتصميماته المبتكرة والمرنة التى تسمح لكل مبنى باستيعاب مساحات متعددة الاستخدامات، بما يتضمن الخدمات الترفيهية بجانب مساحات خارجية واسعة.

وقال الحداد، إن“مداد” توفر عرضًا حصريًا فى“سيكتور 3” بمقدم حجز يصل إلى 15% وتقسيط على مدار 8 سنوات بأقساط متساوية، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 45%.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تتبنى نموذج هندسى متكامل يعمل على تقديم حلول فريدة من نوعها، وذلك من خلال خبرتها الممتدة لأكثر من 13 عاماً فى السوق المحلى ومحفظة مشروعاتها فى معظم محافظات الجمهورية، وحرصاً من الشركة على تسليم مشروعات ذات جودة عالمية للحفاظ على ثقة العملاء.

وأكد أن الشركة تدرك أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تمثل خارطة طريق تُحدد أهداف مصر المستقبلية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك قطاع العقارات، حيث تركز هذه الرؤية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، وتطوير البنية التحتية، وحماية البيئة.

وأوضح أن الشركة حرصت أن تتماشى خطتها الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وأن يكون للمجموعة دور فعال فى تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير مشروعات عقارية مستدامة تُراعى البيئة وتُقلل من استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن“MODAD” تلتزم بتقديم تجربة عملاء استثنائية من خلال الاستماع إلى آراء العملاء وتحليل السوق وتطوير منتجات مبتكرة تلبى احتياجاتهم المتغيرة، وتتمثل أهم عوامل نجاح“MODAD” العقارية فى حرصها على دمج أحدث التقنيات فى البناء بما فى ذلك تقنية Proptech حيث تُدرك الشركة أهمية التكنولوجيا فى تطوير قطاع العقارات.

وقال الحداد، إن الشركة تقوم بتوظيف أحدث التقنيات فى جميع مراحل البناء والتصميم والتسويق، كما تلتزم“MODAD” بالتواصل المستمر مع العملاء ومتابعتهم بعد البيع للتأكد من مدى رضائهم.

وأضاف أن قطاع العقارات فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تؤثر على استقراره وتطوره، رغم نموه الواعد، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع أسعار المواد الخام ومنها الحديد والأسمنت وغيرها من المواد المستخدمة فى البناء مما يؤدى إلى زيادة تكلفة المشروعات العقارية .

وأوضح أن تلك العوامل تؤثر على الأسعار النهائية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التى تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقلل من الطلب على العقارات، خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وأشار إلى أن الشركات العقارية تواجه صعوبة فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال الحداد، إنه للتغلب على هذه التحديات يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه القطاع وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية لإنتاج مواد البناء مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد ضرورة تشجيع الشركات العقارية على الاستثمار فى البحث والتطوير لتوفير تقنيات جديدة ومواد بناء صديقة للبيئة وأقل تكلفة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية بأسعار فائدة معقولة وشروط ميسرة.