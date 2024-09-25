رئيس الشركة: مداد تطرح المرحلة الثالثة من مشروع سيكتور بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة“مداد MODAD” وشركاتها التابعة، إن الشركة أطلقت المرحلة الثالثة من مشروع“سيكتور” فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الحداد لـ”البورصة”، أنه تم إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع بعد الانتهاء من بيع نحو 95% من وحدات سيكتور 1 و2.
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وأوضح أن مشروع“سيكتور” يتكون من ثلاثة مبانى، وتم تخصيص الطابق الأرضى ليكون طابقاً إدارياً، بينما تتوافر المساحات المكتبية بالطوابق العليا من الطابق الأول وحتى الطابق السابع، مع توزيع مواقف السيارات عبر طابقين تحت الأرض لكل مبنى.
وأشار إلى أن“سيكتور 3” يتميز بثلاثة مداخل، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تلبى كافة الاحتياجات، وتبدأ المساحات من 38 إلى 150 متراً مربعاً، ويتميز المبنى بتصميماته المبتكرة والمرنة التى تسمح لكل مبنى باستيعاب مساحات متعددة الاستخدامات، بما يتضمن الخدمات الترفيهية بجانب مساحات خارجية واسعة.
وقال الحداد، إن“مداد” توفر عرضًا حصريًا فى“سيكتور 3” بمقدم حجز يصل إلى 15% وتقسيط على مدار 8 سنوات بأقساط متساوية، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 45%.
وأضاف أن استراتيجية الشركة تتبنى نموذج هندسى متكامل يعمل على تقديم حلول فريدة من نوعها، وذلك من خلال خبرتها الممتدة لأكثر من 13 عاماً فى السوق المحلى ومحفظة مشروعاتها فى معظم محافظات الجمهورية، وحرصاً من الشركة على تسليم مشروعات ذات جودة عالمية للحفاظ على ثقة العملاء. 3 مليارات جنيه مبيعات“MODAD” بمشروع“سيكتور” فى العاصمة الإدارية
وأكد أن الشركة تدرك أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تمثل خارطة طريق تُحدد أهداف مصر المستقبلية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك قطاع العقارات، حيث تركز هذه الرؤية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، وتطوير البنية التحتية، وحماية البيئة.
وأوضح أن الشركة حرصت أن تتماشى خطتها الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وأن يكون للمجموعة دور فعال فى تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير مشروعات عقارية مستدامة تُراعى البيئة وتُقلل من استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن“MODAD” تلتزم بتقديم تجربة عملاء استثنائية من خلال الاستماع إلى آراء العملاء وتحليل السوق وتطوير منتجات مبتكرة تلبى احتياجاتهم المتغيرة، وتتمثل أهم عوامل نجاح“MODAD” العقارية فى حرصها على دمج أحدث التقنيات فى البناء بما فى ذلك تقنية Proptech حيث تُدرك الشركة أهمية التكنولوجيا فى تطوير قطاع العقارات.
وقال الحداد، إن الشركة تقوم بتوظيف أحدث التقنيات فى جميع مراحل البناء والتصميم والتسويق، كما تلتزم“MODAD” بالتواصل المستمر مع العملاء ومتابعتهم بعد البيع للتأكد من مدى رضائهم. “مداد” تواجه صعوبة فى الحصول على التمويل لاستكمال المشروعات الكبرى
وأضاف أن قطاع العقارات فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تؤثر على استقراره وتطوره، رغم نموه الواعد، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع أسعار المواد الخام ومنها الحديد والأسمنت وغيرها من المواد المستخدمة فى البناء مما يؤدى إلى زيادة تكلفة المشروعات العقارية .
وأوضح أن تلك العوامل تؤثر على الأسعار النهائية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التى تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقلل من الطلب على العقارات، خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تواجه صعوبة فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة. يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة بالقطاع
وقال الحداد، إنه للتغلب على هذه التحديات يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه القطاع وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية لإنتاج مواد البناء مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد ضرورة تشجيع الشركات العقارية على الاستثمار فى البحث والتطوير لتوفير تقنيات جديدة ومواد بناء صديقة للبيئة وأقل تكلفة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية بأسعار فائدة معقولة وشروط ميسرة.
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