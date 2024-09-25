UC للتطوير العقارى تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس هادى حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة UC للتطوير العقارى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال العام الجارى.
وأضاف ((حمدى)) لـ((البورصة))، أن شركة UC للتطوير حققت 75% من مستهدف مبيعات عام 2024 حتى الآن.
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وأوضح أن مبيعات الشركة التعاقدية، خلال العام الماضى، بلغت 3 مليارات جنيه، بزيادة على المستهدف البيعى بنسبة تجاوزت 150%.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه، خلال العام الجارى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وقال ((حمدى))، إنَّ شركة UC للتطوير العقارى قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بمشروعاتها بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى. 50 فداناً محفظة أراضى الشركة داخل مصر بقيمة استثمارية 50 مليار جنيه
وأضاف أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ داخل مصر تقدر بنحو 50 فداناً بشرق وغرب القاهرة بقيمة استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ((حمدى))، أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها لتصل إلى 80 فداناً خلال عام. 12 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية
وأشار إلى أن حجم استثمارات شركة“UC للتطوير العقارى” بالسوق المصرى يبلغ نحو 40 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة، منها 12 مليار جنيه موزعة على 4 مشروعات تنفذها الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة .
وقال إنَّ الشركة تستعد، خلال الفترة المقبلة، لطرح مشروع جديد بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 15 فداناً باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.
وأضاف ((حمدى))، أن المشروع بنشاط سكنى إدارى، ومن المخطط الإعلان عن طرح المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الشركة لديها خطة توسعية، خلال العام المقبل، تتضمن طرح مشروعين، الأول بمدينة الشيخ زايد بنشاط سكنى متكامل، والمشروع الثانى بالساحل الشمالى، وسوف يتم ضخ استثمارات ضخمة به.
وقال إن الشركة تضع ضمن أولوياتها، خلال الفترة القادمة، دراسة المشروعات التى تكون مطروحة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لأنها توفر تكلفة ثمن الأرض على المطور، فضلاً عن اهتمام جميع المسئولين بنجاح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن 40% من مبيعات الشركة التعاقدية لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وذلك بسبب حجم الطلب الكبير على العاصمة الإدارية باعتبارها من أهم المدن الجديدة، لافتاً إلى أن أبرز الجنسيات الأجنبية من السعودية والإمارات.
وأضاف أن الشركة قامت بفتح فروع لها فى السعودية والإمارات بهدف تعظيم مبيعات العرب والمصريين المقيمين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، وجذب عملاء جدد من منطقة الخليج، فضلاً عن أنهم يمتلكون قدرة شرائية مرتفعة.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من سرعة تنفيذ المشروعات طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.
وقال إنه بالرغم من استقرار سعر الصرف وأسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، فإنَّ أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 30% بنهاية العام الجارى نتيجة حجم الطلب المرتفع على شراء العقارات. تنفيذ الأعمال الخرسانية لـ”يوني تاور”.. والانتهاء من مرحلة الحفر بـ”إيست تاور”
وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ 90% من الأعمال الخرسانية بمشروع ((يونى تاور 1)) و((يونى تاور 2))، ويقع المشروعان على مساحة 11 ألف متر مربع لكل منهما بالقرب من منطقة الداون تاون.
وأوضح أنه تم الانتهاء من مرحلة الحفر الخاصة بمشروع ((إيست تاور)) الذى يبلغ حجم استثمارته 6.5 مليار جنيه، بنشاط إدارى تجارى ويحتوى على وحدات فندقية وأكثر من 12 مجمعاً تجارياً بالقرب منه وفندقين ومركز رياضى ومركز ثقافى، وأيضاً مجموعة من الخدمات الطبية.
وقال إنَّ الشركة سوف تبدأ أعمال الحفر بمشروع ((سولى جولف ريزيدنس))، خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن المشروع بارتفاع 168 متراً، ويمتد على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 40 طابقاً.
وأضاف أن المشروع يوفر العديد من المرافق والخدمات؛ حيث يضم المشروع أول ملعب جولف فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 4 أفدنة، بالإضافة إلى أول مدرسة لتعليم الجولف، ويضم المشروع مساحات متنوعة للوحدات السكنية تبدأ من 155 متراً وحتى 377 متراً للدوبلكس.
وأوضح“حمدى”، أن الشركة تمتلك ملاءة مالية جيدة وتعتمد على التمويل الذاتى وعوائد مبيعات الوحدات، ولا تخطط للاقتراض من البنوك حالياً لا سيما فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتى تتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات.
وأشار إلى أن الشركة تقدم خطط أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل وأنظمة سداد تبدأ من 10% مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات، ودائماً ما يتم تعديل خطط الدفع وفقاً لمؤشرات السوق.
وقال إنَّ الشركة تولى اهتماماً كبيراً بجودة المشروعات وتطبيق أحدث التقنيات والمعايير فى البناء والتصميم وتسعى للابتكار فى تقديم حلول فريدة لتلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم.
وأضاف أن الشركة تدرس، خلال الفترة الحالية، فرص التوسع فى مناطق جغرافية جديدة سواء داخل مصر أو خارجها بناءً على تحليلات السوق والطلب المتوقع، ويهدف ذلك إلى استغلال الفرص الناشئة وتوسيع قاعدة العملاء والوصول إلى أسواق جديدة.
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