UC للتطوير العقارى تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس هادى حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة UC للتطوير العقارى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال العام الجارى.

وأضاف ((حمدى)) لـ((البورصة))، أن شركة UC للتطوير حققت 75% من مستهدف مبيعات عام 2024 حتى الآن.

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وأوضح أن مبيعات الشركة التعاقدية، خلال العام الماضى، بلغت 3 مليارات جنيه، بزيادة على المستهدف البيعى بنسبة تجاوزت 150%.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه، خلال العام الجارى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وقال ((حمدى))، إنَّ شركة UC للتطوير العقارى قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بمشروعاتها بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأضاف أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ داخل مصر تقدر بنحو 50 فداناً بشرق وغرب القاهرة بقيمة استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ((حمدى))، أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها لتصل إلى 80 فداناً خلال عام.

وأشار إلى أن حجم استثمارات شركة“UC للتطوير العقارى” بالسوق المصرى يبلغ نحو 40 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة، منها 12 مليار جنيه موزعة على 4 مشروعات تنفذها الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال إنَّ الشركة تستعد، خلال الفترة المقبلة، لطرح مشروع جديد بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 15 فداناً باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.

وأضاف ((حمدى))، أن المشروع بنشاط سكنى إدارى، ومن المخطط الإعلان عن طرح المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الشركة لديها خطة توسعية، خلال العام المقبل، تتضمن طرح مشروعين، الأول بمدينة الشيخ زايد بنشاط سكنى متكامل، والمشروع الثانى بالساحل الشمالى، وسوف يتم ضخ استثمارات ضخمة به.

وقال إن الشركة تضع ضمن أولوياتها، خلال الفترة القادمة، دراسة المشروعات التى تكون مطروحة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لأنها توفر تكلفة ثمن الأرض على المطور، فضلاً عن اهتمام جميع المسئولين بنجاح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن 40% من مبيعات الشركة التعاقدية لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وذلك بسبب حجم الطلب الكبير على العاصمة الإدارية باعتبارها من أهم المدن الجديدة، لافتاً إلى أن أبرز الجنسيات الأجنبية من السعودية والإمارات.

وأضاف أن الشركة قامت بفتح فروع لها فى السعودية والإمارات بهدف تعظيم مبيعات العرب والمصريين المقيمين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، وجذب عملاء جدد من منطقة الخليج، فضلاً عن أنهم يمتلكون قدرة شرائية مرتفعة.

وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من سرعة تنفيذ المشروعات طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.

وقال إنه بالرغم من استقرار سعر الصرف وأسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، فإنَّ أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 30% بنهاية العام الجارى نتيجة حجم الطلب المرتفع على شراء العقارات.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ 90% من الأعمال الخرسانية بمشروع ((يونى تاور 1)) و((يونى تاور 2))، ويقع المشروعان على مساحة 11 ألف متر مربع لكل منهما بالقرب من منطقة الداون تاون.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مرحلة الحفر الخاصة بمشروع ((إيست تاور)) الذى يبلغ حجم استثمارته 6.5 مليار جنيه، بنشاط إدارى تجارى ويحتوى على وحدات فندقية وأكثر من 12 مجمعاً تجارياً بالقرب منه وفندقين ومركز رياضى ومركز ثقافى، وأيضاً مجموعة من الخدمات الطبية.

وقال إنَّ الشركة سوف تبدأ أعمال الحفر بمشروع ((سولى جولف ريزيدنس))، خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن المشروع بارتفاع 168 متراً، ويمتد على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 40 طابقاً.

وأضاف أن المشروع يوفر العديد من المرافق والخدمات؛ حيث يضم المشروع أول ملعب جولف فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 4 أفدنة، بالإضافة إلى أول مدرسة لتعليم الجولف، ويضم المشروع مساحات متنوعة للوحدات السكنية تبدأ من 155 متراً وحتى 377 متراً للدوبلكس.

وأوضح“حمدى”، أن الشركة تمتلك ملاءة مالية جيدة وتعتمد على التمويل الذاتى وعوائد مبيعات الوحدات، ولا تخطط للاقتراض من البنوك حالياً لا سيما فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتى تتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات.

وأشار إلى أن الشركة تقدم خطط أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل وأنظمة سداد تبدأ من 10% مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات، ودائماً ما يتم تعديل خطط الدفع وفقاً لمؤشرات السوق.

وقال إنَّ الشركة تولى اهتماماً كبيراً بجودة المشروعات وتطبيق أحدث التقنيات والمعايير فى البناء والتصميم وتسعى للابتكار فى تقديم حلول فريدة لتلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم.

وأضاف أن الشركة تدرس، خلال الفترة الحالية، فرص التوسع فى مناطق جغرافية جديدة سواء داخل مصر أو خارجها بناءً على تحليلات السوق والطلب المتوقع، ويهدف ذلك إلى استغلال الفرص الناشئة وتوسيع قاعدة العملاء والوصول إلى أسواق جديدة.