رئيس الشركة: 145 مليار جنيه مبيعات أورا ديفلوبرز خلال 6 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 145 مليار جنيه خلال 6 سنوات منذ تأسيسها بالسوق العقارى المصرى.
وأضاف عبدالعظيم لـ”البورصة”، أن خطة الشركة تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة، وتسليم الوحدات للعملاء وفقًا للجداول الزمنية، وتقديم حزمة مشاريع متكاملة تلبى احتياجات العملاء فى مواقع مختلفة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، مع توفير عناصر الاستدامة.
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أوضح أن الشركة حصلت على تمويل بنكى بقيمة 7 مليارات جنيه من تحالف مصرفى يضم 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجارى الدولى CIB والبنك الأهلى المصرى بصفتهم المقرضين والمرتبين الرئيسيين الأوليين، وبنك البركة مصر وبنك أبوظبى التجارى مصر بصفتهم المقرضين، وذلك لتمويل إنشاءات مشروع“زد إيست”.
وتوقع استمرار تحقيق الشركة لمبيعات جيدة مع طرح مشروعات ومراحل جديدة بمشروعاتها، حيث تم مؤخرًا إطلاق أول برج سكنى بشرق القاهرة Club Side Towers، والمرحلة الثانية من Club Residence، أحدث مراحل مشروع“زد إيست” فى مدينة القاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن“أورا ديفلوبرز إيجيبت” تقدم مجموعة متنوعة من المشروعات التى تشمل الأنشطة السكنية، التجارية، الرياضية، والفندقية، وتنتشر هذه المشروعات فى مواقع استراتيجية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، بما فى ذلك مشاريع ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا إيست، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندس فى منطقة الساحل الشمالى. “أورا” تبدأ تسليم المرحلة الأولى من“ZED” وتطلق شركة لإدارة المنشآت
وقال عبدالعظيم، إن مشروع Club Side Towers يتميز بتصميم معمارى وهندسى يجسد الرقى والرفاهية، وتم تصميم كل وحدة بعناية فائقة للاستفادة المثالية من المناظر الطبيعية المحيطة.
أضاف أن الأدوار الأولى تضم مجموعة من المرافق الفاخرة الداخلية والخارجية، مثل المطعم، ومرافق رياضية متكاملة، فضلاً عن مساحات عمل مشتركة مصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع.
وأوضح أن المرحلة الثانية من Club Residence تمثل خطوة مهمة فى تعزيز تجربة المعيشة الفاخرة التى تسعى“أورا ديفلوبرز إيجيبت” لتقديمها لعملائها، وتقدم هذه المرحلة الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التى تتناسب مع مختلف الأذواق والاحتياجات من بين الخيارات المتاحة.
وقال إن هذه المرحلة تطل مباشرة على نادى زد إيست الرياضى، مما يوفر للسكان فرصة الاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية فريدة، لافتًا إلى أن هذا التنوع فى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى للمشروع، يعزز من مكانة Club Residence كخيار مثالى للباحثين عن نمط حياة فاخر ومتكامل. الشركة تسعى لتطوير مجتمعات متكاملة
وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير مجتمعات متكاملة تلبى جميع احتياجات عملائها، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والصحية، مما يزيد من جاذبية مشاريعها للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع نطاق تسويقها ليشمل الأسواق الخارجية، مستفيدة من أسعار الصرف المناسبة لزيادة صادرات العقارات.
وأكد أن ما تقوم به الدولة من تحسينات فى البنية التحتية وتطوير المرافق العامة فى شرق وغرب القاهرة، يلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين.
وقال إن الطرق الحديثة والجسور التى تربط هذه المناطق ببقية أجزاء القاهرة الكبرى تسهل الوصول إليها، وتقلل من مشاكل الزحام المرورى، مما يجعلها أكثر ملاءمة للعيش والعمل. تطوير البنية التحتية يشجع المستثمرين الأجانب على التوسع بمصر
وأضاف عبدالعظيم، أن التوجه نحو تحسين البنية التحتية يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصرى، لأنها دليل على استقرار السوق وتوافر فرص النمو المستدام.
وأوضح أن التوجه نحو تحسين البنية التحتية لا يجذب فقط المستثمرين المحليين، بل يشجع أيضًا المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصرى، حيث يرون فى هذه التحسينات دليلًا على استقرار السوق وفرص النمو المستدام.
وقال إن كل هذه العوامل مجتمعة تساهم فى خلق بيئة استثمارية محفزة تدفع المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم فى مشروعات عقارية جديدة بأنشطة متنوعة.
وأشار إلى أن الاستثمار فى شبكات المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائى يساهم فى تسهيل تنقل السكان ويزيد من جاذبية المناطق العقارية، بالإضافة إلى أن تطوير المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات يرفع من جودة الحياة فى هذه المناطق، مما يعزز من قيمة العقارات ويجعلها خيارًا مفضلًا للأسر والشركات على حد سواء.
وأضاف عبدالعظيم، أن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة هو المفتاح لجذب الاستثمارات فى قطاع العقارات وتحقيق التنمية المستدامة. يجب تقديم قروض ميسرة بفترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة
وأوضح أن من أهم التسهيلات التى يحتاجها المستثمرون فى هذا القطاع حاليًا هى تخفيف الأعباء الإدارية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة، مما يشجع على الاستثمار فى القطاع.
وأكد أهمية تحسين البنية التحتية فى المناطق التى تشهد تنفيذ المشاريع العقارية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحى والكهرباء، ما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين والمشترين كذلك.
وأشار إلى أن دعم البحث والتطوير فى التكنولوجيا العقارية وتطبيق الحلول الذكية فى المشاريع يعتبر أحد العوامل الهامة لجذب الاستثمارات.
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