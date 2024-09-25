رئيس الشركة: 145 مليار جنيه مبيعات أورا ديفلوبرز خلال 6 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 145 مليار جنيه خلال 6 سنوات منذ تأسيسها بالسوق العقارى المصرى.

وأضاف عبدالعظيم لـ”البورصة”، أن خطة الشركة تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة، وتسليم الوحدات للعملاء وفقًا للجداول الزمنية، وتقديم حزمة متكاملة تلبى احتياجات العملاء فى مواقع مختلفة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، مع توفير عناصر الاستدامة.

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أوضح أن الشركة حصلت على تمويل بنكى بقيمة 7 مليارات جنيه من تحالف مصرفى يضم 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجارى الدولى CIB والبنك الأهلى المصرى بصفتهم المقرضين والمرتبين الرئيسيين الأوليين، وبنك البركة مصر وبنك أبوظبى التجارى مصر بصفتهم المقرضين، وذلك لتمويل إنشاءات مشروع“زد إيست”.

وتوقع استمرار تحقيق الشركة لمبيعات جيدة مع طرح مشروعات ومراحل جديدة بمشروعاتها، حيث تم مؤخرًا إطلاق أول برج سكنى بشرق القاهرة Club Side Towers، والمرحلة الثانية من Club Residence، أحدث مراحل مشروع“زد إيست” فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن“أورا ديفلوبرز إيجيبت” تقدم مجموعة متنوعة من المشروعات التى تشمل الأنشطة السكنية، التجارية، الرياضية، والفندقية، وتنتشر هذه المشروعات فى مواقع استراتيجية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، بما فى ذلك مشاريع ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا إيست، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندس فى منطقة الساحل الشمالى.

وقال عبدالعظيم، إن مشروع Club Side Towers يتميز بتصميم معمارى وهندسى يجسد الرقى والرفاهية، وتم تصميم كل وحدة بعناية فائقة للاستفادة المثالية من المناظر الطبيعية المحيطة.

أضاف أن الأدوار الأولى تضم مجموعة من المرافق الفاخرة الداخلية والخارجية، مثل المطعم، ومرافق رياضية متكاملة، فضلاً عن مساحات عمل مشتركة مصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

وأوضح أن المرحلة الثانية من Club Residence تمثل خطوة مهمة فى تعزيز تجربة المعيشة الفاخرة التى تسعى“أورا ديفلوبرز إيجيبت” لتقديمها لعملائها، وتقدم هذه المرحلة الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التى تتناسب مع مختلف الأذواق والاحتياجات من بين الخيارات المتاحة.

وقال إن هذه المرحلة تطل مباشرة على نادى زد إيست الرياضى، مما يوفر للسكان فرصة الاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية فريدة، لافتًا إلى أن هذا التنوع فى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى للمشروع، يعزز من مكانة Club Residence كخيار مثالى للباحثين عن نمط حياة فاخر ومتكامل.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير مجتمعات متكاملة تلبى جميع احتياجات عملائها، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والصحية، مما يزيد من جاذبية مشاريعها للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع نطاق تسويقها ليشمل الأسواق الخارجية، مستفيدة من أسعار الصرف المناسبة لزيادة صادرات العقارات.

وأكد أن ما تقوم به الدولة من تحسينات فى البنية التحتية وتطوير المرافق العامة فى شرق وغرب القاهرة، يلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين.

وقال إن الطرق الحديثة والجسور التى تربط هذه المناطق ببقية أجزاء القاهرة الكبرى تسهل الوصول إليها، وتقلل من مشاكل الزحام المرورى، مما يجعلها أكثر ملاءمة للعيش والعمل.

وأضاف عبدالعظيم، أن التوجه نحو تحسين البنية التحتية يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصرى، لأنها دليل على استقرار السوق وتوافر فرص النمو المستدام.

وأوضح أن التوجه نحو تحسين البنية التحتية لا يجذب فقط المستثمرين المحليين، بل يشجع أيضًا المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصرى، حيث يرون فى هذه التحسينات دليلًا على استقرار السوق وفرص النمو المستدام.

وقال إن كل هذه العوامل مجتمعة تساهم فى خلق بيئة استثمارية محفزة تدفع المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم فى مشروعات عقارية جديدة بأنشطة متنوعة.

وأشار إلى أن الاستثمار فى شبكات المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائى يساهم فى تسهيل تنقل السكان ويزيد من جاذبية المناطق العقارية، بالإضافة إلى أن تطوير المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات يرفع من جودة الحياة فى هذه المناطق، مما يعزز من قيمة العقارات ويجعلها خيارًا مفضلًا للأسر والشركات على حد سواء.

وأضاف عبدالعظيم، أن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة هو المفتاح لجذب الاستثمارات فى قطاع العقارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن من أهم التسهيلات التى يحتاجها المستثمرون فى هذا القطاع حاليًا هى تخفيف الأعباء الإدارية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة، مما يشجع على الاستثمار فى القطاع.

وأكد أهمية تحسين البنية التحتية فى المناطق التى تشهد تنفيذ المشاريع العقارية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحى والكهرباء، ما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين والمشترين كذلك.

وأشار إلى أن دعم البحث والتطوير فى التكنولوجيا العقارية وتطبيق الحلول الذكية فى المشاريع يعتبر أحد العوامل الهامة لجذب الاستثمارات.