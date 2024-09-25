الصين تتخذ إجراءات تحفيزية شاملة لتنشيط اقتصادها

(MENAFN
) أعلن البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، عن حزمة واسعة من إجراءات التحفيز النقدي ودعم سوق العقارات، بهدف إنعاش الاقتصاد الذي يواجه ضغوطًا شديدة ويخاطر بعدم تحقيق هدف النمو لهذا العام.
كما تمثل هذه الحزمة الشاملة أحدث محاولة من السلطات الصينية لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة، وفقًا لإحدى وكالات الأنباء، ومع ذلك، أشار المحللون إلى غياب أي سياسات تدعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومع ضعف الطلب على الائتمان من قبل الشركات والمستهلكين، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي لتكملة الإجراءات التي أعلنها بنك الشعب الصيني، لإعادة النمو إلى المسار الصحيح وتحقيق هدف النمو السنوي الذي يبلغ حوالي 5 بالمئة.
كذلك شملت إجراءات دعم سوق العقارات خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في متوسط سعر الفائدة الحالي على القروض العقارية، وتقليص الحد الأدنى لمتطلبات الدفعة الأولى إلى 15 بالمئة لجميع أنواع المساكن، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
في حين كان سوق العقارات في الصين يعاني من ركود عميق منذ أن بلغ ذروته في عام 2021، حيث تخلف عدد من المطورين عن السداد، مما ترك كميات كبيرة من الشقق غير المرغوبة وقائمة متزايدة من المشاريع غير المكتملة، وعلى الرغم من أن بكين ألغت العديد من القيود على شراء المنازل وخفضت بشكل حاد أسعار الفائدة على الرهون العقارية ومتطلبات الدفعة الأولى، إلا أن هذه الخطوات لم تنجح بعد في إحياء الطلب أو وقف انخفاض أسعار المنازل، التي شهدت أسرع وتيرة تراجع منذ أكثر من تسع سنوات في شهر أغسطس الماضي.
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