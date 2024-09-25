أسعار الذهب تتصاعد وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

(MENAFN
) وصلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بتوقعات تخفيف السياسات النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 2636.85 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 2638.37 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 2661.60 دولارًا للأوقية.
كما تعكس هذه الزيادة في أسعار الذهب المخاوف بشأن الشرق الأوسط، خاصة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع حزب الله في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل 492 شخصًا، وقد ولّد الصراع طلبًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، حيث يسعى المستثمرون للتحوط ضد احتمال توسع عدم الاستقرار الإقليمي، وصرح ييب جون رونغ، الخبير الاقتصادي في آي جي ماركتس، أن التوترات المستمرة في المنطقة من المرجح أن تدعم الزخم التصاعدي في أسعار الذهب.
كذلك أسهمت تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، الذي يتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في زيادة الأسعار، كما دعمت قرارات الفيدرالي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة التوقعات بتوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، مما عزز سوق الذهب.
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.3 بالمئة لتصل إلى 31.07 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 1053.09 دولارًا للأوقية.
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