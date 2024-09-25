إسرائيل تتأرجح على حافة صراع واسع مع لبنان

(MENAFN
) تتأرجح إسرائيل على حافة صراع واسع مع لبنان، بينما تتصاعد الأوضاع في غزة, على الرغم من هذه الأزمات الملحة واحتجاز الرهائن من قبل حماس الذي استمر لمدة عام تقريبًا، يظل وزير
العدل يريف ليفين مركزًا على طموحاته, بدلاً من مواجهة هذه التحديات العاجلة، يسعى ليفين للعب دور محوري في إعادة تشكيل النظام القضائي الإسرائيلي—وهو جهد يعتقد الكثيرون أنه يهدد الأسس التي أسسها الجيل السابق.
ومؤخراً، حاول ليفين تنفيذ مناورة مثيرة للجدل تهدف إلى عرقلة تعيين القاضي يتسحاق أميت كرئيس للمحكمة العليا, في توجيه صدر قبل أسبوعين، طلب القضاة في المحكمة العليا نشر أسماء المرشحين للرئاسة خلال 14 يومًا وتشكيل لجنة لانتخاب القضاة خلال 45 يومًا, وردًا على ذلك، اقترح ليفين ترشيح جميع القضاة الحاليين كمرشحين، وهي استراتيجية تبدو أكثر تعبيرًا عن عدم نضجه من كونها تكتيكًا سياسيًا جادًا, هذه الخطوة من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على انتخاب رئيس جديد للمحكمة العليا؛ بل يبدو أنها تهدف إلى إبطاء العملية تحت ذريعة الحاجة إلى تقييم كل مرشح بشكل شامل.
كذلك استنادًا إلى تاريخ ليفين، من المحتمل أن يلجأ إلى مزيد من التكتيكات المزعجة، مثل محاولة إغلاق أعضاء اللجنة في دورات المياه يوم التصويت لتأجيل الإجراءات, ومن المتوقع أن يرفض معظم القضاة، باستثناء أميت ويوسف ألرون، هذا الترشيح, ومع ذلك، تشير تصرفات ليفين إلى عدم استعداده للتراجع فيما يراه الكثيرون انقلابًا قضائيًا, تزيد هذه الوضعية من قلق ليفين بشأن السلطة المحتملة للقاضي أميت, يتمتع رئيس المحكمة العليا بالسلطة القانونية لتحديد تشكيل أي لجنة رسمية للتحقيق, يبدو أن ليفين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعران بالقلق من تأثير أميت في التحقيق المتعلق بالإخفاقات التي حدثت في السابع من أكتوبر, تشير مقاومتهم إلى أنه إذا لم يتمكنوا من السيطرة على التحقيق، فلا يجدون قيمة في تشكيله, مع تزايد حدة المناخ السياسي، تؤكد تصرفات ليفين استراتيجية تفضل الاحتفاظ بالسلطة على المساءلة.
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