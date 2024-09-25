الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس أدت إلى الإفراج عن 109 رهائن

(MENAFN
) الإحصائيات واضحة, أدت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس في نوفمبر الماضي إلى الإفراج عن 109 رهائن، في تناقض صارخ مع الجهود العسكرية الإسرائيلية، التي نجحت في تحرير 8 رهائن فقط ولكنها أسفرت عن مقتل 3 آخرين بشكل غير متعمد, بالإضافة إلى ذلك، تم استعادة جثث 34 رهينة، بما في ذلك 6 تم قتلهم قبل أن تصل القوات الإسرائيلية إلى موقعهم, وفي الوقت نفسه، يُفترض أن 33 رهينة قد توفوا.
كما تشير التقديرات المتحفظة إلى أن استراتيجيات الهدنة أكثر فعالية بعشر مرات من الإجراءات العسكرية في حماية الأرواح الإسرائيلية, مع اندلاع النزاع الأخير في غزة، من المحتمل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
استحضر ذكريات عملية إنقاذ شقيقه الشهيرة في مطار إنتيبي عام 1976، وهي مهمة كلفته حياته, وواجه نتنياهو أزمة رهائن بعد أحداث 7 أكتوبر، فاختار نهجًا قويًا، يهدف إلى تفكيك حماس، واستعادة 251 فردًا مختطفًا، واستعادة سمعته السياسية المتعثرة, لسوء الحظ، لم تتطور الأمور كما كان متوقعًا, لم تنجح الأعمال العسكرية المستمرة في القضاء على حماس، وحتى قوات الدفاع الإسرائيلية (أي دي اف) تعترف بأن تفكيك المنظمة بالكامل غير عملي, واجهت (أي دي اف) تحديات كبيرة، وفي بعض الحالات، أظهرت إهمالًا في جهودها لتحرير الرهائن, في الوقت نفسه، قُتل ما يقرب من 42,000 فلسطيني في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية, وقد زادت إدارة نتنياهو من السياسات المؤدية إلى التهجير والطرد في الضفة الغربية، بينما تبدو مستعدة أيضًا لمواجهة حزب الله في لبنان, قد تشير الانفجارات المنسقة الأخيرة التي تشمل أجهزة اشترتها الميليشيا المدعومة من إيران إلى بداية هذا الصراع الجديد.
وفي تحول مفاجئ، على الرغم من هذه الظروف القاسية، يبدو أن نتنياهو يحقق عودة سياسية, بينما قد يفشل ائتلافه ضد المعارضة في انتخابات افتراضية، تظل حزبه الليكود هو الأكثر شعبية بين الناخبين في إسرائيل اليوم, وهذا يشير إلى أن نتنياهو يرى استراتيجية ناجحة في الخطاب الحازم والإجراءات العسكرية الحاسمة, يبدو أنه يتجاهل نداءات عائلات الرهائن، وصيحات المحتجين، ونصائح القادة العسكريين، وآراء الحكومة الأمريكية, لقد قلل رئيس الوزراء من دور الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، مركزًا بدلاً من ذلك على معاقبة الأعداء المدركين - وهم الفلسطينيون، وحزب الله، وأهداف إيرانية مختارة, في هذا السياق، يرى نتنياهو أن الحلول الوسط والهدن هي عقبات يجب التغلب عليها، مقتنعًا بأن تكتيكاته الصارمة ستحافظ على دعم اليمين المتطرف في إسرائيل وتعزز سمعته كحامي البلاد.
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