الوضعية بين إسرائيل وحزب الله تصل إلى نقطة حرجة

(MENAFN
) في تصعيد ملحوظ، وصلت الوضعية بين إسرائيل وحزب الله إلى نقطة حرجة، مما يعكس انتقالها إلى مرحلة تشبه الحرب الشاملة, تبقى هذه الملاحظة صحيحة حتى في غياب التصريحات الرسمية، حيث لم تدخل القوات الإسرائيلية بعد إلى لبنان ولم يتخذ حزب الله بعد أي خطوات لاستهداف منطقة تل أبيب الكبرى.
كما برزت نقطة تحول كبيرة في النزاع من خلال زيادة دراماتيكية في الغارات الجوية التي بدأت صباح يوم أمس, بحلول المساء، أفادت التقارير بأن حوالي 350 فردًا قد لقوا حتفهم في لبنان، مع إصابة المئات الآخرين بسبب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من مخازن صواريخ
حزب الله, العديد من الضحايا هم من المدنيين، مما يشكل تحديًا كبيرًا لحزب الله, كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بيروت في محاولة للقضاء على قائد كبير في حزب الله، علي الكراكي, وفي رد فعل، أطلق حزب الله ضربات على حيفا ومستوطنات إسرائيلية أخرى، مما يشير إلى تصعيد محتمل يمكن أن يؤدي إلى هجمات أكثر حدة داخل الأراضي الإسرائيلية, في هذا السياق، ترى بعض الفصائل الإسرائيلية فرصة كبيرة لضعف حزب الله بشكل ملحوظ، مما يعزز الاعتقاد بأن النزاع يتسارع نحو حرب أكبر، على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية تؤكد هذا التحول.
وقبل بدء الغارات الجوية، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حجار الجمهور أن سلاح الجو يستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، مُحذرًا السكان المجاورين من الإخلاء, وقد صدرت تحذيرات مشابهة لاحقًا لسكان وادي البقاع, ركزت الضربات على مبادرة طويلة الأمد لحزب الله لإقامة قدرات صاروخية متوسطة وطويلة المدى، وهو مشروع بدأ قبل الحرب اللبنانية الثانية في عام 2006 وقد تعرض سابقًا للتعطيل خلال عملية الوزن النوعي, وقد كانت الاستخبارات الإسرائيلية تتابع بدقة هذه المنصات الصاروخية، التي تم إخفاؤها بشكل استراتيجي داخل المناطق السكنية لاحتمالية استخدامها, بحلول المساء، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أن عشرات الآلاف من الصواريخ والأسلحة الدقيقة قد تم تحييدها خلال هذه العمليات, بينما تتكشف أحداث النزاع، فإن العواقب لكلا الجانبين عميقة، مما يشير إلى نقطة تحول محتملة يمكن أن تغير بشكل كبير الديناميات الإقليمية في المستقبل.
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