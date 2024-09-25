إسرائيل تجد نفسها في لحظة محورية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين

(MENAFN
) تجد إسرائيل نفسها في لحظة محورية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين, يبدو أن الحكومة والجيش محاصرون في وضع سياسي
واستراتيجي غامض، يكافحان لتحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق في صراع يبدو بلا نهاية, بدون خطوات حاسمة، مثل صفقة تبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار، تدهور النزاع إلى سلسلة من المحاولات والخطأ أو، في أسوأ الأحوال، لعبة خطيرة من الحظ.
كما ظهرت مثال واضح على هذه المعضلة في رد إسرائيل الأخير على المحكمة بشأن التماس قدمته جمعية "جيشا" وغيرها من المنظمات الحقوقية, دعت هذه المجموعات الحكومة للوفاء بالتزامها بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة, بدلاً من معالجة هذه المسؤولية، أبلغ ممثلو إسرائيل المحكمة العليا أن حماس قد تولت فعليًا دور السلطة الحاكمة في قطاع غزة, وأشاروا إلى أن حماس قادرة على إدارة وظائف حكومية متنوعة، بما في ذلك وضع السياسات، والإشراف على العمليات الأمنية، وتوزيع المساعدات—بشكل أساسي لتعزيز أجندتها الخاصة.
وعلاوة على ذلك، اعترفت الدولة بأن القدرات العسكرية لحماس لا تزال قوية، مع استمرار الاشتباكات العنيفة, يتناقض هذا الاعتراف بشكل حاد مع التصريحات السابقة حول "النصر المطلق" والادعاءات بأن حماس كانت على وشك الهزيمة, والواقع الآن يكشف عن حقيقة مقلقة: لا تكافح إسرائيل فقط لتفكيك حماس، بل تشهد أيضًا عودة قوية للجماعة في المناطق التي تأثرت سابقًا بالصراع, تثير هذه السرديات المتناقضة أسئلة أساسية: هل يجب على الجمهور أن يثق في العناوين الإعلامية التي تعلن عن تراجع حماس، أم في التقرير الرسمي المقدم إلى المحكمة الذي يصور كيانًا مرنًا، نشطًا عسكريًا، لا يزال يمارس السيطرة السياسية ويدير الموارد بفعالية؟ مع تطور الأحداث، سيكون لتبعات هذه الثنائية تأثيرات عميقة على استراتيجية إسرائيل والصراع الإقليمي الأوسع.
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