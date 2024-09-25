المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أن مقاتليها نفذوا هجومًا بطائرة مسيرة ضد هدف في الأراضي المحتلة

(MENAFN
) في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مقاتليها نفذوا هجومًا بطائرة مسيرة ضد هدف يقع بالقرب من وادي الأردن في الأراضي المحتلة, يُعتبر هذا العمل جزءًا من كفاحهم الأوسع ضد الاحتلال ودليلًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ضوء ما يصفونه بالأفعال الوحشية المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
كذلك أكد البيان على التزام المجموعة بمقاومة الاحتلال وأشار إلى أن عملياتهم العسكرية ستستمر بتصاعد، بهدف تدمير المواقع المعادية, وانتهى البيان بملاحظة إيمانية، مؤكدًا أن النصر الحقيقي يُمنح من الله، القادر والحكيم, في تطورات ذات صلة، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تتمكن من اعتراض الطائرة المسيرة التي أُطلقت من العراق واستهدفت منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل, وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد طائرة مسيرة تدخل أجواءه من الشرق، والتي هبطت في نهاية المطاف في منطقة وادي عربة في جنوب إسرائيل.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن فرق الإطفاء تم إرسالها للسيطرة على حريق نشب في الموقع الذي سقطت فيه الطائرة المسيرة أو أجزاء منها، مما يوضح العواقب التشغيلية الفورية للهجوم, مع تصاعد التوترات في المنطقة، تُبرز إجراءات المقاومة الإسلامية تعقيدات الصراع المستمر وإصرار الفصائل المختلفة على الرد عسكريًا على التهديدات المحتملة, وقد تسهم العواقب المحتملة لمثل هذه العمليات العسكرية في تفاقم العدائيات وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
MENAFN25092024000045015687ID1108712430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.