مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة العاجلة

(MENAFN
) في ضوء تصاعد العنف في لبنان، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء لمناقشة الأزمة العاجلة, تأتي هذه الجلسة في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى وفاة حوالي 560 شخصًا في غضون يومين فقط، وفقًا لما أبلغت به البعثة السلوفينية التي تترأس المجلس حاليًا, من المقرر أن تبدأ الجلسة، التي طلبتها فرنسا، في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) وستشهد مشاركة هامة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقد أكد وزير
الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على الأهمية القصوى لهذه الجلسة، مشددًا على الأثر الإنساني الوخيم للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي أثرت بشكل غير متناسب على المدنيين, ومع تصاعد الصراع، أشار إلى ضرورة أن يتخذ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤيدوهم، إجراءات فورية لتهدئة التوترات, وحذر بارو من أن استمرار الأعمال العدائية قد يؤدي إلى أزمة إقليمية كارثية، مع عواقب ستكون مدمرة للسكان المدنيين.
كما قد أصبحت الوضعية أكثر تعقيدًا، حيث أعرب الأمين العام عن قلق عميق تجاه الشعب اللبناني في ظل هذه الفوضى, وقد أسفرت الغارات الجوية الأخيرة عن إصابات ثقيلة بين المدنيين، حيث كان العديد من الضحايا من الأطفال، مما أثار القلق بشأن الآثار الإنسانية لهذا الصراع, وقد دعا غوتيريش إلى وقف فوري للعنف، خاصة في المناطق الواقعة على جانبي الخط الأزرق—الفاصل بين إسرائيل ولبنان, وتدل نداءاته لوقف الأعمال العدائية بشكل عاجل على قلق أوسع بشأن الاستقرار في المنطقة، حيث يمكن أن تؤدي الاعتداءات المستمرة إلى تصعيد أكبر يشمل عدة أطراف, بينما تتابع المجتمع الدولي عن كثب، تهدف هذه الجلسة الطارئة إلى تسهيل الحوار وتعزيز الالتزام بالسلام, إن تدخل مجلس الأمن الدولي أمر حاسم في معالجة الأزمة الإنسانية الفورية والعمل نحو حل مستدام يركز على سلامة ورفاهية المدنيين الذين علقوا بوسط النار, والأمل المشترك هو أنه من خلال الجهود الدبلوماسية والالتزام بالتهدئة، يمكن وضع مسار للأمام، يمنع المزيد من فقدان الأرواح ويعزز مناخًا من السلام في منطقة تتسم بالهشاشة المتزايدة.
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