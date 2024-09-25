حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز قدير استهدف مقر الموساد على مشارف تل أبيب

(MENAFN
) أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز قدير استهدف مقر الموساد على مشارف تل أبيب، زاعمًا أن هذا الموقع يلعب دورًا في اغتيال شخصيات عسكرية رئيسية وتخريب الشبكات الاتصالية, يمثل هذا الهجوم الصاروخي تصعيدًا ملحوظًا، حيث يُعتبر أول اعتراض مُسجل لصاروخ مُوجه نحو تل أبيب منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة قبل نحو عام, يوم الأربعاء، تم تنبيه سكان تل أبيب بواسطة صفارات الإنذار التي تشير إلى تهديد وشيك، وأكدت التقارير لاحقًا أن الصاروخ، الذي حددته وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنه صاروخ باليستي متوسط المدى، تم اعتراضه بنجاح بعد إطلاقه من لبنان, ولحسن الحظ، لم تُسجل خدمات الإسعاف الإسرائيلية أي إصابات بعد تنبيه الإنذار.
وبعد إطلاق الصاروخ، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه لن يكون هناك أي تغييرات في توجيهات الجبهة الداخلية أو أي تعطل في الأنشطة التعليمية في تل أبيب، والتي كانت ستستمر كما هو مقرر, تأتي هذه الحادثة في وقت يُعتبر فيه الأشد عنفًا وانتشارًا للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد لبنان منذ أن تصاعد الصراع مع حزب الله بشكل دراماتيكي في 8 أكتوبر, إن استهداف حزب الله لمنطقة تل أبيب الكبرى يعكس تعزيزًا كبيرًا في نطاق عملياته، حيث يمتد الآن لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الإسرائيلية, سابقًا، كانت هجمات حزب الله الصاروخية تؤثر بشكل رئيسي على مدن شمال إسرائيل مثل صفد وعكا وحيفا، التي تقع بين 20 و60 كيلومترًا من الحدود اللبنانية.
كما قد تسببت الصراعات المستمرة في آثار وخيمة على لبنان، حيث تسهم الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بشكل مقلق, وفقًا لأحدث الإحصائيات من وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عن مقتل 558 شخصًا، من بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، بينما أُصيب 1,835 آخرون, تبرز هذه التطورات الطبيعة المتصاعدة للصراع والأزمة الإنسانية الكبيرة التي تولدها في المنطقة.
MENAFN25092024000045015687ID1108712409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.