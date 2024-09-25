رئيسة الوزراء الإيطالية تقدم وجهة نظر معقدة حول قضية إقامة الدولة الفلسطينية

(MENAFN
) خلال خطابها الأخير في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وجهة نظر معقدة حول قضية إقامة الدولة الفلسطينية, وقد أكدت بشكل واضح على حق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم الخاصة، لكنها أبرزت شرطًا أساسيًا: الحاجة إلى قيادة فعالة وقادرة داخل الأراضي الفلسطينية, تشير تعليقات ميلوني إلى أن تحقيق الدولة لا يتعلق فقط بالاعتراف، بل يعتمد أيضًا على قدرة القادة على الحكم وتعزيز الاستقرار.
وفي خطابها، أشارت ميلوني إلى اتفاقات أبراهام باعتبارها نقطة تحول مهمة في العلاقات الدبلوماسية، موضحة كيف أن هذه الاتفاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية قد أنشأت إطارًا للاعتراف المتبادل, وقد افترضت أن مثل هذه الخطوات الدبلوماسية يمكن أن تكون نموذجًا للتعايش المستقبلي بين إسرائيل ودولة فلسطينية, تعكس هذه الرؤية فهمًا أن السلام الدائم يمكن تحقيقه من خلال الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية, لم تتردد ميلوني في تناول الأزمة الإنسانية الملحة في غزة, ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وحثت على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مشددة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تخفف من معاناة المدنيين المتضررين من النزاع, وقد امتد قلقها إلى ما هو أبعد من غزة ليشمل تداعيات العنف في لبنان، حيث تأثرت الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال، بشكل كبير, تبرز هذه الجوانب من خطابها التزامها بحقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة في أوقات الحرب.
بينما أعربت عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أعمال الإرهاب، خاصة في ضوء التصعيدات الأخيرة، قدمت ميلوني أيضًا نداءً مؤثرًا للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين, وقد اعترفت بأن هؤلاء المدنيين أصبحوا ضحايا لحماس والنزاع الأوسع، محاصرين في ظروف خارجة عن إرادتهم, تعكس هذه الإقرار المزدوج بالحقوق والمسؤوليات فهمًا شاملاً للتعقيدات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر, تتردد صدى تعليقات ميلوني مع دعوة أوسع من أجل نهج متوازن لحل النزاعات، نهج يولي الأولوية لكل من الاحتياجات الأمنية والإنسانية, إن منادتها بإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب اعترافها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تجسد التزامًا بالبحث عن أرضية مشتركة في بيئة مت polarized للغاية, مع استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضايا المستمرة، تشجع مواقف ميلوني على حوار يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا لجميع الأطراف المعنية.
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