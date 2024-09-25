عبد الله بن زايد يلتقي رؤساء وزراء كينيا وغينيا وسانت فنسنت وغرينادين وعدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، في نيويورك، عدداً من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

والتقى سموه رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، وموساليا مودافادي، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، وأمادو أوري باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا.

كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان جان نويل باروت، وهنأه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الفرنسية.

والتقى سموه بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة في المجر، وسارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، وبولسون بانابا، وزير الخارجية والعمل والتجارة في توفالو، ويوسف مايتاما توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأنريكي مانالو، وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، وإدواردو إنريكي رينا، وزير خارجية هندوراس.

وناقش سموه مع أصحاب المعالي الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى بحث علاقات التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ وغيرها.

كما تطرقت مباحثات سموه مع وزراء الخارجية إلى أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية الملحة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماعات، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مثمرة ومستدامة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات وتعزيز ازدهار ورخاء الشعوب.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع الوزراء مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أكد سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة كل التحديات الراهنة من أجل تحقيق الأمن المستدام والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعاً مشتركاً مع سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جرى خلاله بحث علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والبرنامج على صعيد العمل الإنساني العالمي.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.

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