وزير خارجية لبنان: عدد النازحين بسبب الحرب يقارب نصف مليون

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يقترب من نصف مليون نازح.

وقال بو حبيب، أمس، في فعالية نظّمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، مضيفاً: «الآن ربّما يقترب عددهم من نصف مليون».

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، آملاً تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية، موضحاً أن تصريح بايدن «لم يكن قوياً، وهو غير مشجّع، ولن يحلّ المشكلة اللبنانية».

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا، أمس، إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذراً من حرب شاملة في هذا البلد.

وقال بايدن في خطابه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «اندلاع حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، فإن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكناً».

وحض بايدن إسرائيل وحماس على استكمال مقترح لوقف إطلاق النار طُرح قبل أشهر، مؤكداً أمام الأمم المتحدة أنه ملتزم بوضع حد لحرب غزة.

وأضاف أنه «حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده»، في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وذكر مصدر أمني لبناني أن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة السعديات قرب بيروت فجر اليوم، بعد ساعات قليلة على غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وتحدّث المصدر الأمني، طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مرخَّص له التحدث لوسائل الإعلام، عن ضربة إسرائيلية في السعديات الواقعة على الساحل اللبناني على بُعد 20 كلم إلى الجنوب من بيروت، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت مستودعاً، في حين أفاد صحافيون بسماع دوي انفجار.

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