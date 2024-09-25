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ترامب يعد شركات السيارات الألمانية بإعفاءات ضريبية.. لكن بشرط

9/25/2024 2:33:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدَّم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب وعوداً للشركات الدولية بإعفاءات ضريبية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الألمانية، بهدف تشجيعها على بناء مصانع في الولايات المتحدة، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام منافسته كامالا هاريس.

وقال المرشح الجمهوري والرئيس السابق في تجمع انتخابي في مدينة سافانا بولاية جورجيا المتأرجحة، أمس: «أرغب في أن تصبح شركات السيارات الألمانية شركات سيارات أمريكية».

وأضاف ترامب (78 عاماً) إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، سيقدّم عرضاً لكل الشركات الكبيرة.

وتابع: «سأقدم لكم أقل الشرائح الضريبية، وأقل تكلفة للطاقة وأقل الأعباء التنظيمية وإمكانية وصول حرة إلى أفضل أسواق العالم وأكبرها، لكن إذا صنعتم منتجكم هنا في أمريكا».

وأشار إلى أن الشرط المسبق لذلك هو أن توظف الشركات عمالاً أمريكيين، مضيفاً: «إذا لم تصنعوا منتجكم هنا، سيتعين عليكم سداد رسوم، رسوم كبيرة للغاية، عندما ترسلوا منتجكم إلى الولايات المتحدة».

وانتقد العديد من الاقتصاديين الأمريكيين فكرة ترامب بشأن الرسوم، مشيرين إلى أنها تصل إلى ضريبة على المستهلكين، حيث يظهر التاريخ أنه عادة ما يتم تكبيد المستهلك النهائي هذه الرسوم.

وكرر ترامب حديثه عن أن ألمانيا عادت إلى استخدام الفحم في مصانعها بعد فشلها في التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

لكن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن البلاد ستتوقف عن استخدام الفحم بحلول 2038 على أقصى تقدير.

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