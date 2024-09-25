الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها

أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت "الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم السببت، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها

أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.