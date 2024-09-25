الرئيس يجتمع مع رئيس فنلندا في نيويورك

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نيويورك/PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
وأكد سيادته، موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.
وأشار الرئيس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، التي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال.
ودعا سيادته، الرئيس الفنلندي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع البلدين، بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، بما يبعث الأمل لشعوب المنطقة وتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام.
وأعرب الرئيس عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا، القائمة على الصداقة والتعاون المتبادل، وحرصه على تطويرها والارتقاء بها.
بدوره، أكد الرئيس الفنلندي موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وأن فنلندا ستواصل دعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
MENAFN25092024000205011050ID1108712237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.