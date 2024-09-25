الرئيس يجتمع مع رئيس فنلندا في نيويورك

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأكد سيادته، موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار الرئيس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، التي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال.

ودعا سيادته، الرئيس الفنلندي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع البلدين، بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، بما يبعث الأمل لشعوب المنطقة وتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب الرئيس عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا، القائمة على الصداقة والتعاون المتبادل، وحرصه على تطويرها والارتقاء بها.

بدوره، أكد الرئيس الفنلندي موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وأن فنلندا ستواصل دعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.