تظاهرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديداً باستمرار العدوان على غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بريمن/PNN- نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، تظاهرة حاشدة تنديداً باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.
ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيق، تُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان.
وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل المدنيين والأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر أصلان إن هذه التظاهرة جاءت للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه الحرب التي يقتل فيها الأطفال على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا.
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