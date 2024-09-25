تظاهرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديداً باستمرار العدوان على غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) بريمن/PNN- نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، تظاهرة حاشدة تنديداً باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيق، تُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل المدنيين والأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر أصلان إن هذه التظاهرة جاءت للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه الحرب التي يقتل فيها الأطفال على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا.