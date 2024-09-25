وزارة الدفاع تنعى 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعت وزارة الدفاع 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة، معربةً عن خالص عزائها لأسرهم.
وأصدرت الوزارة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تنعى وزارة الدفاع عدداً من رجالها البواسل، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته».
وأضاف البيان: «وتعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة».
وتابع: «وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل».
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