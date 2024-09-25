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وزارة الدفاع تنعى 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة

9/25/2024 2:19:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعت وزارة الدفاع 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة، معربةً عن خالص عزائها لأسرهم.

وأصدرت الوزارة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تنعى وزارة الدفاع عدداً من رجالها البواسل، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته».

وأضاف البيان: «وتعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة».

وتابع: «وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل».

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