الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 24 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) اليوم الثلاثاء فوزا على ضيفه (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السابعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وافتتح لوكاس فازكيز التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 40 وعزز رودريغو من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 48.
ونجح (ألافيس) في تسجيل هدفه الأول عبر الأوروغوياني كارلوس بينافيديز في الدقيقة 85 فيما أضاف زميله كيكي غارثيا الهدف الثاني في الدقيقة 86.
وبهذا الفوز رفع (ريال مدريد) رصيده في جدول الترتيب إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند النقطة في المركز الثامن.
وتعادل (فالنسيا) في وقت سابق من اليوم مع (اوساسونا) سلبيا فيما فاز (اشبيلية) على (بلد الوليد) بهدفين لهدف واحد في إطار الجولة ذاتها.
وفي إطار الجولة نفسها يستضيف المتصدر (برشلونة) فريق (خيتافي) يوم غد الأربعاء فيما يزور (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (سيلتا فيغو) التاسع يوم الخميس المقبل. (النهاية)
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