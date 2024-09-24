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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدفين

9/24/2024 11:50:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) اليوم الثلاثاء فوزا على ضيفه (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح لوكاس فازكيز التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 40 وعزز رودريغو من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 48.
ونجح (ألافيس) في تسجيل هدفه الأول عبر الأوروغوياني كارلوس بينافيديز في الدقيقة 85 فيما أضاف زميله كيكي غارثيا الهدف الثاني في الدقيقة 86.
وبهذا الفوز رفع (ريال مدريد) رصيده في جدول الترتيب إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند النقطة في المركز الثامن.
وتعادل (فالنسيا) في وقت سابق من اليوم مع (اوساسونا) سلبيا فيما فاز (اشبيلية) على (بلد الوليد) بهدفين لهدف واحد في إطار الجولة ذاتها.
وفي إطار الجولة نفسها يستضيف المتصدر (برشلونة) فريق (خيتافي) يوم غد الأربعاء فيما يزور (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (سيلتا فيغو) التاسع يوم الخميس المقبل. (النهاية)

ه ن د / ف ا س




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