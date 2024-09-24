واشنطن تقدم مساعدات إنسانية بنحو 200 مليون دولار للاجئي الروهينغا والمجتمعات المضيفة ببنغلاديش والمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن تقديم ما يقرب من 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات لاجئي الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش والمنطقة.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان إن المساعدات الجديدة تتضمن أكثر من 129 مليون دولار مقدمة عبرها بالإضافة إلى نحو 70 مليون دولار من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن التمويل الإضافي تم الإعلان عنه من قبل "وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا خلال فعالية ركزت على الروهينغا ضمن أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأفادت بأن المساعدات المقدمة عبرها "ستساعد في شراء وشحن ما يقرب من 200ر52 طن متري من السلع الغذائية من المزارعين الأمريكيين وتوزيعها على ما يقرب من 610 آلاف لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في بنغلاديش".
كما ستقدم الدعم للجنة الإنقاذ الدولية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير الغذاء والتغذية والمساعدة في الحماية للاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أن حكومة الولايات المتحدة قدمت أكثر من 25 مليار دولار للاستجابة الإقليمية لأزمة لاجئي الروهينغا منذ أغسطس 2017 بما في ذلك أكثر من 1ر2 مليار دولار في بنغلاديش.
وشددت على التزامها بتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من الأزمة في ميانمار وبنغلاديش والمنطقة.
كما دعت "الجهات المانحة الأخرى إلى زيادة دعمها من أجل سد فجوات التمويل الحرجة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا".
وفي السياق قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا اليوم مع رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس "لتهنئته على تعيينه".
وأكد بايدن ويونس خلال اللقاء الذي عقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك على "الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وبنغلاديش والتي تتجذر في القيم الديمقراطية المشتركة والعلاقات القوية بين الشعبين".
ورحب الرئيس الأمريكي "بالمزيد من التعاون بين الحكومتين".
كما عرض "استمرار الدعم الأمريكي في الوقت الذي تنفذ بنغلاديش أجندتها الإصلاحية الجديدة".
وأدى محمد يونس في شهر أغسطس الماضي اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بصفته مستشارا رئيسيا لها بعد تنحي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على خلفية مظاهرات مطلبية عمت البلاد على مدى عدة شهور. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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