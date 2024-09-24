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واشنطن تقدم مساعدات إنسانية بنحو 200 مليون دولار للاجئي الروهينغا والمجتمعات المضيفة ببنغلاديش والمنطقة

9/24/2024 11:50:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن تقديم ما يقرب من 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات لاجئي الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش والمنطقة.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان إن المساعدات الجديدة تتضمن أكثر من 129 مليون دولار مقدمة عبرها بالإضافة إلى نحو 70 مليون دولار من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن التمويل الإضافي تم الإعلان عنه من قبل "وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا خلال فعالية ركزت على الروهينغا ضمن أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأفادت بأن المساعدات المقدمة عبرها "ستساعد في شراء وشحن ما يقرب من 200ر52 طن متري من السلع الغذائية من المزارعين الأمريكيين وتوزيعها على ما يقرب من 610 آلاف لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في بنغلاديش".
كما ستقدم الدعم للجنة الإنقاذ الدولية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير الغذاء والتغذية والمساعدة في الحماية للاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أن حكومة الولايات المتحدة قدمت أكثر من 25 مليار دولار للاستجابة الإقليمية لأزمة لاجئي الروهينغا منذ أغسطس 2017 بما في ذلك أكثر من 1ر2 مليار دولار في بنغلاديش.
وشددت على التزامها بتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من الأزمة في ميانمار وبنغلاديش والمنطقة.
كما دعت "الجهات المانحة الأخرى إلى زيادة دعمها من أجل سد فجوات التمويل الحرجة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا".
وفي السياق قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا اليوم مع رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس "لتهنئته على تعيينه".
وأكد بايدن ويونس خلال اللقاء الذي عقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك على "الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وبنغلاديش والتي تتجذر في القيم الديمقراطية المشتركة والعلاقات القوية بين الشعبين".
ورحب الرئيس الأمريكي "بالمزيد من التعاون بين الحكومتين".
كما عرض "استمرار الدعم الأمريكي في الوقت الذي تنفذ بنغلاديش أجندتها الإصلاحية الجديدة".
وأدى محمد يونس في شهر أغسطس الماضي اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بصفته مستشارا رئيسيا لها بعد تنحي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على خلفية مظاهرات مطلبية عمت البلاد على مدى عدة شهور. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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