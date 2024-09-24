لجنة الشوؤن الخارجية بالكونغرس توصي بمحاكمة وزير الخارجية لعدوم مثوله امام جلسة استماع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 24 – 9 (كونا) -- أوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والتي يقودها الجمهوريون اليوم الثلاثاء بمحاكمة وزير
الخارجية أنتوني بلينكن بتهمة "ازدراء الكونغرس" لفشله في الامتثال لاستدعاء يطلب معلومات عن الانسحاب الأمريكي "الفوضوي" من أفغانستان في عام 2021.
وصوتت اللجنة بأغلبية 26 صوتا مقابل 25 لصالح تقرير اللجنة الذي يوصي بأن يعتبر مجلس النواب بكامل هيئته بلينكن متهما ب"الازدراء" لرفضه الامتثال لاستدعاء بعد عدم حضوره جلسة استماع كانت محددة اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس مايكل ماكول في تعليقه على توصية اللجنة "كنت أتمنى لو لم نكن هنا اليوم ومع ذلك فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن هو الذي جلب هذا على نفسه ولا أجد أي متعة في هذا الإجراء".
واضاف ماكول وهو جمهوري من تكساس ان "اللامبالاة المتعمدة من جانب الوزير هي التي أوصلتنا إلى هذه النقطة" مشيرا الى ان "وزير الخارجية تعمد عدم المثول امام اللجنة في ثلاث مرات سابقة".
واوضح ان مجلس النواب سيصوت بشكل نهائي على تقرير اللجنة "على الأرجح بعد اجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل".
وكان ماكول قد استدعى بلينكن مطالبا إياه بالإدلاء بشهادته اليوم الثلاثاء لكن وزير الخارجية رد بأنه سيكون في نيويورك لحضور الفعاليات الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته كرر بلينكن في تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام استعداده للادلاء بشهادته لكنه قال إنه "يشعر بخيبة أمل شديدة" بسبب إصرار لجنة الكونغرس على فرض تواريخ أحادية الجانب دون مراجعة أجندة الوزير الذي من المقرر ان يرافق الرئيس بايدن الى نيويورك لتنفيذ ما وصفها ب"أهداف السياسة الخارجية المهمة".
يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تحقق منذ سنوات في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان والذي أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا خلاله وأنهى أطول حرب أمريكية مع سيطرة حركة (طالبان) مجددا على البلاد ومن المقرر ان تقدم تقريرها بحلول أغسطس 2026. (النهاية)
أ م م / ر ج
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