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لجنة الشوؤن الخارجية بالكونغرس توصي بمحاكمة وزير الخارجية لعدوم مثوله امام جلسة استماع

9/24/2024 11:50:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 9 (كونا) -- أوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والتي يقودها الجمهوريون اليوم الثلاثاء بمحاكمة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتهمة "ازدراء الكونغرس" لفشله في الامتثال لاستدعاء يطلب معلومات عن الانسحاب الأمريكي "الفوضوي" من أفغانستان في عام 2021.
وصوتت اللجنة بأغلبية 26 صوتا مقابل 25 لصالح تقرير اللجنة الذي يوصي بأن يعتبر مجلس النواب بكامل هيئته بلينكن متهما ب"الازدراء" لرفضه الامتثال لاستدعاء بعد عدم حضوره جلسة استماع كانت محددة اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس مايكل ماكول في تعليقه على توصية اللجنة "كنت أتمنى لو لم نكن هنا اليوم ومع ذلك فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن هو الذي جلب هذا على نفسه ولا أجد أي متعة في هذا الإجراء".
واضاف ماكول وهو جمهوري من تكساس ان "اللامبالاة المتعمدة من جانب الوزير هي التي أوصلتنا إلى هذه النقطة" مشيرا الى ان "وزير الخارجية تعمد عدم المثول امام اللجنة في ثلاث مرات سابقة".
واوضح ان مجلس النواب سيصوت بشكل نهائي على تقرير اللجنة "على الأرجح بعد اجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل".
وكان ماكول قد استدعى بلينكن مطالبا إياه بالإدلاء بشهادته اليوم الثلاثاء لكن وزير الخارجية رد بأنه سيكون في نيويورك لحضور الفعاليات الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته كرر بلينكن في تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام استعداده للادلاء بشهادته لكنه قال إنه "يشعر بخيبة أمل شديدة" بسبب إصرار لجنة الكونغرس على فرض تواريخ أحادية الجانب دون مراجعة أجندة الوزير الذي من المقرر ان يرافق الرئيس بايدن الى نيويورك لتنفيذ ما وصفها ب"أهداف السياسة الخارجية المهمة".
يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تحقق منذ سنوات في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان والذي أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا خلاله وأنهى أطول حرب أمريكية مع سيطرة حركة (طالبان) مجددا على البلاد ومن المقرر ان تقدم تقريرها بحلول أغسطس 2026. (النهاية)

أ م م / ر ج



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