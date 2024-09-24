امين الجامعة العربية: نأمل ان تدعم سلوفينيا القضايا العربية خلال رئاستها لمجلس الامن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء عن امله في أن تلعب سلوفينيا من خلال رئاستها لمجلس الامن الدولى دورا داعما للقضايا العربية التي ستعرض على المجلس هذا الشهر بخاصة تطورات العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان وغزة.
جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة
خارجية سلوفينيا تانيا فاجون رئيسة مجلس الأمن على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
واعرب أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية عن تطلعه لدعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية خلال ما تبقى من عضويتها في مجلس الأمن والتي ستنتهي في ديسمبر 2025 لاسيما انها إحدى الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخرا واتخذت مواقف متوازنة كانت محل تقدير من الجامعة العربية.
واضاف البيان ان الجانبين بحثا على نحو خاص تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ومخاطر التصعيد الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الإقليمي بخاصة بعد الضربات الهمجية التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي على لبنان يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن مئات الضحايا.
واوضح ان ابوالغيط وفاجون تطرقا إلى الخطوات الدبلوماسية المرتقبة في الفترة المقبلة من أجل ايقاف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة والانتقال الى حل الدولتين.
وأكد ان ابو الغيط دعا خلال اللقاء الى تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن كافة القضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)
م ف م / ر ج
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