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امين الجامعة العربية: نأمل ان تدعم سلوفينيا القضايا العربية خلال رئاستها لمجلس الامن

9/24/2024 11:50:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء عن امله في أن تلعب سلوفينيا من خلال رئاستها لمجلس الامن الدولى دورا داعما للقضايا العربية التي ستعرض على المجلس هذا الشهر بخاصة تطورات العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان وغزة.
جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون رئيسة مجلس الأمن على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
واعرب أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية عن تطلعه لدعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية خلال ما تبقى من عضويتها في مجلس الأمن والتي ستنتهي في ديسمبر 2025 لاسيما انها إحدى الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخرا واتخذت مواقف متوازنة كانت محل تقدير من الجامعة العربية.
واضاف البيان ان الجانبين بحثا على نحو خاص تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ومخاطر التصعيد الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الإقليمي بخاصة بعد الضربات الهمجية التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي على لبنان يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن مئات الضحايا.
واوضح ان ابوالغيط وفاجون تطرقا إلى الخطوات الدبلوماسية المرتقبة في الفترة المقبلة من أجل ايقاف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة والانتقال الى حل الدولتين.
وأكد ان ابو الغيط دعا خلال اللقاء الى تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن كافة القضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)

م ف م / ر ج



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