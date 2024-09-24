مجلس الشيوخ الامريكي يعتمد مشروع قانون يعزز جهاز الحماية السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 24 – 9 (كونا) -– وافق مجلس الشيوخ الامريكي اليوم الثلاثاء بالاجماع على مشروع قانون يعزز عمل جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2024.
وجاء تصويت المجلس بالاجماع على القانون الذي يأتي بعد محاولتي الاغتيال الفاشلتين لمرشح الرئاسة الجمهوري الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
يذكر ان جهاز الخدمة السرية يخضع حاليا لاجراءات تدقيق في الكونغرس بعد المحاولتين الواضحتين لاغتيال ترامب
الاولى في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي والثانية في نادي ترامب الدولي للغولف في 15 من الشهر الجاري. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN24092024000071011013ID1108712012
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