الرئيس الأمريكي: المواد الأفيونية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 9 (كونا) -- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أن المواد الأفيونية تشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده وتشكل تحديا عالميا يتطلب حلولا على نفس المستوى.
وقال بايدن في كلمة أمام التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه وقع في يوليو الماضي على مذكرة للأمن القومي اعترف فيها رسميا "بحقيقة أن هذا تهديد للأمن القومي".
وأشار إلى أن إدارته استثمرت أكثر من 80 مليار دولار في 50 ولاية لتوسيع نطاق الوصول إلى علاج
الإدمان كما أنشأ لجنة ثلاثية معنية بالفنتانيل تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة كلا من كندا والمكسيك وهدفها "منع عبور المخدرات" حدود هذه الدول.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قبل توليه المنصب "كانت الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في بلدنا تتزايد بنسبة تفوث 30 بالمئة على أساس سنوي لكن عندما أصبحت رئيسا جعلت هزيمة وباء المواد الأفيونية جزءا أساسيا من أجندة الوحدة".
وأضاف أن "المواد الأفيونية تشكل أخطر تهديد للمخدرات في تاريخنا وقد عملت على مكافحة المخدرات لفترة طويلة جدا منذ كنت عضوا في مجلس الشيوخ لكن ما يحصل الآن هو الأخطر على الإطلاق".
وبحسب البيت الأبيض فإن 159 دولة و15 منظمة دولية "تشكل الآن جزءا" من التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية تركز جهودها على ثلاثة خطوط رئيسية وهي تعطيل سلسلة توريد الفنتانيل وغيره من المخدرات الاصطناعية واكتشاف التهديدات الناشئة عن المخدرات ومنعها وعلاجها من خلال تدخلات فعالة في مجال الصحة العامة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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