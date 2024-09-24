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الرئيس الأمريكي: المواد الأفيونية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي

9/24/2024 11:50:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 9 (كونا) -- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أن المواد الأفيونية تشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده وتشكل تحديا عالميا يتطلب حلولا على نفس المستوى.
وقال بايدن في كلمة أمام التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه وقع في يوليو الماضي على مذكرة للأمن القومي اعترف فيها رسميا "بحقيقة أن هذا تهديد للأمن القومي".
وأشار إلى أن إدارته استثمرت أكثر من 80 مليار دولار في 50 ولاية لتوسيع نطاق الوصول إلى علاج الإدمان كما أنشأ لجنة ثلاثية معنية بالفنتانيل تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة كلا من كندا والمكسيك وهدفها "منع عبور المخدرات" حدود هذه الدول.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قبل توليه المنصب "كانت الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في بلدنا تتزايد بنسبة تفوث 30 بالمئة على أساس سنوي لكن عندما أصبحت رئيسا جعلت هزيمة وباء المواد الأفيونية جزءا أساسيا من أجندة الوحدة".
وأضاف أن "المواد الأفيونية تشكل أخطر تهديد للمخدرات في تاريخنا وقد عملت على مكافحة المخدرات لفترة طويلة جدا منذ كنت عضوا في مجلس الشيوخ لكن ما يحصل الآن هو الأخطر على الإطلاق".
وبحسب البيت الأبيض فإن 159 دولة و15 منظمة دولية "تشكل الآن جزءا" من التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية تركز جهودها على ثلاثة خطوط رئيسية وهي تعطيل سلسلة توريد الفنتانيل وغيره من المخدرات الاصطناعية واكتشاف التهديدات الناشئة عن المخدرات ومنعها وعلاجها من خلال تدخلات فعالة في مجال الصحة العامة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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