موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن استثناء الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج ومرافقيهم والمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم وكذلك العاملين في السلك الدبلوماسي والمكاتب الخارجية ومرافقيهم من إلزامية أخذ البصمة البيومترية "مؤقتا" لحين عودتهم إلى البلاد.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 43 آخرين في ثلاث مجازر نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات ال24 الماضية.
بيروت - وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض يعلن ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة إضافة إلى 1835 جريحا.
واشنطن - وسائل إعلام أمريكية تقول إن ولاية (فلوريدا) تستعد لأشد إعصار يضرب اليابسة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وفق توقعات المراصد الجوية.
واشنطن – لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والتي يقودها الجمهوريون توصي بمحاكمة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتهمة "ازدراء الكونغرس" لفشله في الامتثال لاستدعاء يطلب معلومات عن الانسحاب الأمريكي "الفوضوي" من أفغانستان في عام 2021. (النهاية) ر ج
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