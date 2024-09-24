موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن استثناء الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج ومرافقيهم والمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم وكذلك العاملين في السلك الدبلوماسي والمكاتب الخارجية ومرافقيهم من إلزامية أخذ البصمة البيومترية "مؤقتا" لحين عودتهم إلى البلاد.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 43 آخرين في ثلاث مجازر نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات ال24 الماضية.

بيروت - الصحة اللبناني فراس الأبيض يعلن ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة إضافة إلى 1835 جريحا.

واشنطن - وسائل إعلام أمريكية تقول إن ولاية (فلوريدا) تستعد لأشد إعصار يضرب اليابسة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وفق توقعات المراصد الجوية.

واشنطن – لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والتي يقودها الجمهوريون توصي بمحاكمة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتهمة "ازدراء الكونغرس" لفشله في الامتثال لاستدعاء يطلب معلومات عن الانسحاب الأمريكي "الفوضوي" من أفغانستان في عام 2021. (النهاية) ر ج