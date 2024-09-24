مجلس إدارة سابك للمغذيات الزراعية يــزور مـجـمــع جـيـبـك الـصنـاعــــي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬الخليجين‭ ‬بالشركة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتفقّد‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬العمل‭ ‬فيها،‭ ‬استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬والمهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وفداً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للصناعات‭ ‬الأساسية‭ ‬‮«‬سابك‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالشركة،‭ ‬بينما‭ ‬حضرها‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬المهندس‭ ‬سمير‭ ‬آل‭ ‬عبدربه،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬والمهندس‭ ‬فهد‭ ‬البتار،‭ ‬الرئيسي‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والسادة‭ ‬خالد‭ ‬الرويس،‭ ‬والمهندس‭ ‬أنس‭ ‬كنتاب،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الحميد،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الهبدان،‭ ‬وسليمان‭ ‬الحصين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بمعية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بالمهندس‭ ‬الفقيه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬ونقل‭ ‬اليهم‭ ‬تحيات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭. ‬وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬لتفضل‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬بتلبية‭ ‬دعوة‭ ‬الشركة‭ ‬والمبادرة‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬والتصديرية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وسجل‭ ‬السلامة‭ ‬المشرف‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬الاحترافي‭ ‬والملتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭.‬

ثم‭ ‬بدأ‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬جولته‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الشركة‭ ‬واستهلها‭ ‬بتفقد‭ ‬أكاديمية‭ ‬القيادة‭ ‬والتعلّم،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التدريبي‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التعليمية‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭. ‬أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬جولة‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬مصانع‭ ‬منتجات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬اليوريا‭ ‬والميثانول‭ ‬والأمونيا‭ ‬والتي‭ ‬تنتجها‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ويتم‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تعرف‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬جولتهم‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬بموجبها‭ ‬على‭ ‬أرفع‭ ‬الشهادات‭ ‬والجوائز‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭.‬

ثم‭ ‬قام‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬الشركة‭ ‬بإتقان‭ ‬داخل‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مصانعها‭ ‬في‭ ‬تناغم‭ ‬جميل،‭ ‬حيث‭ ‬شاهدوا‭ ‬الواحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وحديقة‭ ‬الزيتون‭ ‬والأشجار‭ ‬المثمرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمية‭ ‬الطيور‭ ‬ومزرعة‭ ‬الأسماك،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه‭ ‬بغرس‭ ‬نخلة‭ ‬تشجيعاً‭ ‬لتوجهات‭ ‬الشركة‭ ‬البيئية‭ ‬ودعما‭ ‬لمشاريعها‭ ‬الخضراء‭.‬

نيابة‭ ‬عن‭ ‬الوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬وجده‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬ضيافة‭ ‬وحُسن‭ ‬استقبال،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الزيارة‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬تأثيراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬لدى‭ ‬وفد‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬شاهده‭ ‬الجميع‭ ‬قد‭ ‬عزّز‭ ‬الثقة‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬تسير‭ ‬بالفعل‭ ‬بكل‭ ‬ثبات‭ ‬وثقة‭ ‬وفق‭ ‬سياسات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬متخطية‭ ‬كافّة‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬بتعامل‭ ‬الشركة‭ ‬المرن‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬لأسواق‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬ونجاحها‭ ‬إلى‭ ‬حدٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬