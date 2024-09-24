Wednesday, 25 September 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس إدارة سابك للمغذيات الزراعية يــزور مـجـمــع جـيـبـك الـصنـاعــــي

9/24/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬الخليجين‭ ‬بالشركة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتفقّد‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬العمل‭ ‬فيها،‭ ‬استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬والمهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وفداً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للصناعات‭ ‬الأساسية‭ ‬‮«‬سابك‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالشركة،‭ ‬بينما‭ ‬حضرها‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬المهندس‭ ‬سمير‭ ‬آل‭ ‬عبدربه،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬والمهندس‭ ‬فهد‭ ‬البتار،‭ ‬الرئيسي‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والسادة‭ ‬خالد‭ ‬الرويس،‭ ‬والمهندس‭ ‬أنس‭ ‬كنتاب،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الحميد،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الهبدان،‭ ‬وسليمان‭ ‬الحصين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بمعية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بالمهندس‭ ‬الفقيه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬ونقل‭ ‬اليهم‭ ‬تحيات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭. ‬وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬لتفضل‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬بتلبية‭ ‬دعوة‭ ‬الشركة‭ ‬والمبادرة‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬والتصديرية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وسجل‭ ‬السلامة‭ ‬المشرف‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬الاحترافي‭ ‬والملتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭.‬

ثم‭ ‬بدأ‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬جولته‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الشركة‭ ‬واستهلها‭ ‬بتفقد‭ ‬أكاديمية‭ ‬القيادة‭ ‬والتعلّم،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التدريبي‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التعليمية‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭. ‬أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬جولة‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬مصانع‭ ‬منتجات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬اليوريا‭ ‬والميثانول‭ ‬والأمونيا‭ ‬والتي‭ ‬تنتجها‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ويتم‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تعرف‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬جولتهم‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬بموجبها‭ ‬على‭ ‬أرفع‭ ‬الشهادات‭ ‬والجوائز‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭.‬

ثم‭ ‬قام‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬الشركة‭ ‬بإتقان‭ ‬داخل‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مصانعها‭ ‬في‭ ‬تناغم‭ ‬جميل،‭ ‬حيث‭ ‬شاهدوا‭ ‬الواحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وحديقة‭ ‬الزيتون‭ ‬والأشجار‭ ‬المثمرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمية‭ ‬الطيور‭ ‬ومزرعة‭ ‬الأسماك،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه‭ ‬بغرس‭ ‬نخلة‭ ‬تشجيعاً‭ ‬لتوجهات‭ ‬الشركة‭ ‬البيئية‭ ‬ودعما‭ ‬لمشاريعها‭ ‬الخضراء‭.‬

نيابة‭ ‬عن‭ ‬الوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬وجده‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬ضيافة‭ ‬وحُسن‭ ‬استقبال،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الزيارة‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬تأثيراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬لدى‭ ‬وفد‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬شاهده‭ ‬الجميع‭ ‬قد‭ ‬عزّز‭ ‬الثقة‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬تسير‭ ‬بالفعل‭ ‬بكل‭ ‬ثبات‭ ‬وثقة‭ ‬وفق‭ ‬سياسات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬متخطية‭ ‬كافّة‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬بتعامل‭ ‬الشركة‭ ‬المرن‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬لأسواق‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬ونجاحها‭ ‬إلى‭ ‬حدٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬

MENAFN24092024000055011008ID1108712009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث