مجلس إدارة سابك للمغذيات الزراعية يــزور مـجـمــع جـيـبـك الـصنـاعــــي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركاء الخليجين بالشركة، والاهتمام بتفقّد عمليات الشركة والاطلاع على مستجدات العمل فيها، استقبل المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والمهندس ياسر العباسي الرئيس التنفيذي، وفداً رفيع المستوى من شركة سابك للمغذيات الزراعية، برئاسة المهندس عبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» رئيس مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية.
حضر اللقاء من جانب «جيبك» أعضاء الإدارة التنفيذية وكبار المسؤولين بالشركة، بينما حضرها من الجانب السعودي المهندس سمير آل عبدربه، نائب رئيس مجلس إدارة سابك للمغذيات الزراعية، والمهندس فهد البتار، الرئيسي التنفيذي، والسادة خالد الرويس، والمهندس أنس كنتاب، وعبدالعزيز الحميد، وعبدالعزيز الهبدان، وسليمان الحصين أعضاء مجلس الإدارة بمعية عدد من كبار المسؤولين.
وقد رحب المهندس كمال بن أحمد بالمهندس الفقيه والوفد المرافق، ونقل اليهم تحيات أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، مؤكداَ أهمية مثل هذا التواصل في تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء. وأعرب المهندس كمال عن شكره وتقديره الكبير لتفضل الجانب السعودي بتلبية دعوة الشركة والمبادرة بهذه الزيارة للاطلاع على عمليات الشركة والإنتاجية والتصديرية، وكذلك التعرف على الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في مجال الإنتاج، وسجل السلامة المشرف لفريق عمل الشركة الاحترافي والملتزم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.
ثم بدأ الوفد الزائر جولته الميدانية في مرافق الشركة واستهلها بتفقد أكاديمية القيادة والتعلّم، حيث اطلع أعضاء الوفد على البرامج التدريبية المتطورة التي يقدمها هذا الصرح التدريبي وفق أحدث التقنيات التعليمية وتطبيقاتها بهدف تنمية وتطوير القوى البشرية. أعقب ذلك جولة ميدانية في مصانع منتجات الشركة من اليوريا والميثانول والأمونيا والتي تنتجها بجودة عالية ويتم تصديرها إلى أكبر الأسواق العالمية. كما تعرف الأعضاء خلال جولتهم على المعايير العالمية الرفيعة التي تلتزم بها الشركة في كافّة عملياتها التشغيلية والتي حصلت بموجبها على أرفع الشهادات والجوائز الإقليمية والعالمية في السلامة المهنية.
ثم قام أعضاء الوفد بزيارة عدد من مشاريع الاستدامة البيئية التي نفذتها الشركة بإتقان داخل مجمعها الصناعي وعلى مقربة من مصانعها في تناغم جميل، حيث شاهدوا الواحات الخضراء وحديقة الزيتون والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى محمية الطيور ومزرعة الأسماك، حيث قام المهندس عبدالرحمن الفقيه بغرس نخلة تشجيعاً لتوجهات الشركة البيئية ودعما لمشاريعها الخضراء.
نيابة عن الوفد المرافق، أعرب المهندس عبدالرحمن الفقيه عن بالغ شكره وتقديره لما وجده الجميع من ضيافة وحُسن استقبال، وقال إن الزيارة قد تركت تأثيراً إيجابياً لدى وفد شركة سابك للمغذيات الزراعية، وإن ما شاهده الجميع قد عزّز الثقة بأن الشركة تسير بالفعل بكل ثبات وثقة وفق سياسات مجلس إدارتها متخطية كافّة التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعة البتروكيماويات في العالم، كما نوّه بتعامل الشركة المرن مع المتغيرات المتسارعة لأسواق البتروكيماويات الإقليمية والعالمية ونجاحها إلى حدٍ كبير في التعامل مع طبيعة المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا القطاع.
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