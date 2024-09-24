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((أسري)) تنظم ورشة عمل تفاعلية حول ((الاستراتيجيات والمبادرات المستقبلية))

9/24/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬لفريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالشركة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬أسري‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمبادرات‭ ‬التطويرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬رؤية‭ ‬حديثة‭ ‬ونهج‭ ‬مبتكر‭ ‬لإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬المالية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬وتنفيذها‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬لضمان‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬الشركة‭.‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬بقاعة‭ ‬اجتماعات‭ ‬‮«‬فندق‭ ‬اونيكس‭ ‬ارجان‭ ‬من‭ ‬روتانا‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بحضور‭ ‬كافة‭ ‬اعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بشركة‭ ‬أسري‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساعي‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬استقدام‭ ‬نهج‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الدفع‭ ‬بمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬بالشركة‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭.‬

وأضاف‭ ‬العبري‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نؤكد‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬التنافسية‭ ‬كصرح‭ ‬صناعي‭ ‬عالمي‭ ‬متميز؛‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬عبر‭ ‬الالتزام‭ ‬الصارم‭ ‬بتطبيق‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬المعتمدة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مسار‭ ‬أدائنا‭ ‬المالي‭ ‬والتشغيلي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرارنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬لكافة‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬البحرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬بالشركة‭.‬

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