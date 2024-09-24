((أسري)) تنظم ورشة عمل تفاعلية حول ((الاستراتيجيات والمبادرات المستقبلية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ورشة عمل تفاعلية لفريق الإدارة التنفيذية بالشركة حول «استراتيجية أسري المستقبلية والمبادرات التطويرية» التي جاءت بهدف إطلاق رؤية حديثة ونهج مبتكر لإدارة عمليات الشركة المالية والتشغيلية من خلال بناء وتطوير خطط العمل وتنفيذها بشكل محكم لضمان تحسين مستويات الجودة والارتقاء بخدمات الشركة.
تم تنظيم هذه الورشة بقاعة اجتماعات «فندق اونيكس ارجان من روتانا» يوم الأحد، بحضور كافة اعضاء فريق الإدارة التنفيذية بشركة أسري على رأسهم الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي للشركة.
وفي هذا السياق أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد العبري عن سعادته بنجاح إطلاق هذه المبادرة التي من المؤمل أن تسهم في تعزيز مساعي «أسري» الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام يعتمد على استقدام نهج متكامل من شأنه الدفع بمسيرة التنمية والتطوير بالشركة إلى آفاق أرحب من التطور والنماء.
وأضاف العبري: «إننا نؤكد المضي قدماً في تعزيز مكانتنا التنافسية كصرح صناعي عالمي متميز؛ حيث إننا على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة تحقيق الأهداف المرجوة عبر الالتزام الصارم بتطبيق خطط العمل المعتمدة التي ستسهم في رسم مسار أدائنا المالي والتشغيلي إضافة إلى استمرارنا بتقديم حلول عملية ذات أثر إيجابي لكافة عملائنا في القطاعات البحرية الإقليمية والعالمية».
كما أشاد بالجهود الاستثنائية لكافة منتسبي الشركة التي ستسهم بلا شك في إثراء مسيرة التطوير والتنمية بالشركة.
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