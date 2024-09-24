((بي دبليو سي)) تنظم ندوة حول الضرائب والقوانين في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬محمد‭ ‬المحروس‭ ‬الشريك‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكذلك‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتخطيط‭ ‬المالي‭ ‬والامتثال‭ ‬الضريبي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬العوائد‭ ‬الضريبية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬وزيادة‭ ‬السيولة‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬وعلى‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬ككل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬ندواتها‭ ‬المخصصة‭ ‬للضرائب‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ربط‭ ‬الخبراء‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‮»‬،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضرائب‭ ‬والقوانين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإعلان‭ ‬الأخير‭ ‬حول‭ ‬جاهزية‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬وضريبة‭ ‬الأرباح‭.‬

وأضاف‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬أنّ‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬عوائد‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬إصلاح‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬لتوزيع‭ ‬مصادر‭ ‬إيرادات‭ ‬البلاد،‭ ‬وتقليل‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬ومواءمة‭ ‬سياستها‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬أنْ‭ ‬تفهم‭ ‬الشركات‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬الجديد‭ ‬وأن‭ ‬تضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعالة‭ ‬للامتثال‭.‬

وأشار‭ ‬المحروس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المشهد‭ ‬الضريبي‭ ‬الذي‭ ‬يتصف‭ ‬بالديناميكية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬داعمة‭ ‬للشركات‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬ضريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬العالمية،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أنْ‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويضع‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬ريادي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬المحروس‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بليو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬لتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الضريبي‭ ‬ودعمها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬إمكانياتها‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬ونمو‭ ‬أعمالها‭ ‬التجارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬ندوات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬الخبراء‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬تعكس‭ ‬بوضوح‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭.‬

حضر‭ ‬الندوة‭ ‬شركاء‭ ‬من‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬روّاد‭ ‬الفكر‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والمحللين‭ ‬وممثّلو‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬وشكلت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬حول‭ ‬تحديات‭ ‬الامتثال‭ ‬الضريبي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وقدّم‭ ‬خبراء‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعطيات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المحترفة‭ ‬وناقشوا‭ ‬قضايا‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تآكل‭ ‬القاعدة‭ ‬الضريبية،‭ ‬والفوترة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتدقيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وشملت‭ ‬الندوة‭ ‬جلسات‭ ‬مائدة‭ ‬مستديرة‭ ‬ناقش‭ ‬فيها‭ ‬مواضيع‭ ‬تهمهم‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتدى‭ ‬مفتوح‭ ‬للأسئلة‭ ‬والأجوبة‭ ‬أتاح‭ ‬للحاضرين‭ ‬طرح‭ ‬استفساراتهم‭ ‬حول‭ ‬أي‭ ‬جوانب‭ ‬متعلقة‭ ‬بالضرائب‭ ‬والقوانين‭.‬