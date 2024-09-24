((بي دبليو سي)) تنظم ندوة حول الضرائب والقوانين في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد محمد المحروس الشريك المسؤول عن مكتب البحرين لدى «بي دبليو سي الشرق الأوسط» أهمية تعزيز وعي الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين وكذلك الشركات البحرينية بالتخطيط المالي والامتثال الضريبي بما يحقق الأهداف المنشودة من تطوير بيئة الضرائب في البحرين ويعزز النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أنّ العوائد الضريبية تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة السيولة ما ينعكس إيجابًا على تلك الشركات وعلى قطاع الأعمال ككل.
جاء ذلك في تصريح له خلال الندوة السنوية التي نظمتها شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» أمس الثلاثاء وذلك ضمن سلسلة ندواتها المخصصة للضرائب والقوانين في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار «ربط الخبراء وإيجاد الحلول»، وسلطت الضوء على أبرز التطورات في مجال الضرائب والقوانين، بما في ذلك الإعلان الأخير حول جاهزية تطبيق ضريبة الشركات وضريبة الأرباح.
وأضاف المحروس في تصريحه أنّ فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في البحرين التي تحقق عوائد 750 مليون دولار يعد بمثابة إصلاح اقتصادي مهم وهو مصمم لتوزيع مصادر إيرادات البلاد، وتقليل اعتمادها على النفط، ومواءمة سياستها المالية مع المعايير العالمية، وأكد أهمية أنْ تفهم الشركات الآثار المترتبة على هذا النظام الضريبي الجديد وأن تضع استراتيجيات فعالة للامتثال.
وأشار المحروس إلى أنّ مملكة البحرين تشهد تقدمًا كبيرًا فيما يخص المشهد الضريبي الذي يتصف بالديناميكية والقدرة على تهيئة بيئة عمل داعمة للشركات وذلك من خلال توفير حلول ضريبية متقدمة تتماشى مع التغيرات والتطورات العالمية، وهذا من شأنه أنْ يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضع المملكة في موقع ريادي على مستوى المنطقة.
وأكد المحروس التزام «بي بليو سي» بتقديم كل الخبرات والمعارف التي لديها لتمكين الشركات في المجال الضريبي ودعمها لتحقيق أقصى إمكانياتها ما يسهم في ازدهار ونمو أعمالها التجارية وتعزيز دورها في المجتمع البحريني، وأضاف أن هذه الندوة الأخيرة من سلسلة ندوات «بي دبليو سي» السنوية التي تهدف إلى ربط الخبراء وتقديم الحلول المبتكرة تعكس بوضوح هذا الالتزام.
حضر الندوة شركاء من «بي دبليو سي» البحرين ونخبة من روّاد الفكر وأصحاب المصلحة والمحللين وممثّلو وسائل الإعلام، وشكلت هذه الفعالية منصة للحوار وتبادل الأفكار حول تحديات الامتثال الضريبي وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وقدّم خبراء «بي دبليو سي» الكثير من المعطيات والاستراتيجيات المحترفة وناقشوا قضايا مهمة مثل الركيزة الثانية من مشروع تآكل القاعدة الضريبية، والفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى التحضيرات اللازمة لتدقيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين.
وشملت الندوة جلسات مائدة مستديرة ناقش فيها مواضيع تهمهم مع خبراء متخصصين في مجالاتهم، إلى جانب منتدى مفتوح للأسئلة والأجوبة أتاح للحاضرين طرح استفساراتهم حول أي جوانب متعلقة بالضرائب والقوانين.
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