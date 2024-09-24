((البحرينية الكويتية للتأمين)) تنال شهادة ((أفضل بيئة عمل)) لهذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يسرّ‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ (‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭) ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬ TMGreat ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work ‭-‬ Certified ‭

‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬للتوالي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬المرموقة‭ ‬مبنية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الموظفين‭ ‬الحاليين‭ ‬لبيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وتُعدّ‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬هيئة‭ ‬عالمية‭ ‬متخصّصة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬ثقافات‭ ‬وبيئات‭ ‬العمل‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬أُثبت‭ ‬أنها‭ ‬تُقدّم‭ ‬إيرادات‭ ‬تتصدر‭ ‬السوق،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬الموظفين،‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭.‬

‮«‬شهادة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work ‭ ‬ Certification ‭ ‬هي‭ ‬إنجاز‭ ‬مرموق‭ ‬للغاية‭ ‬يتطلب‭ ‬التفاني‭ ‬المستمر‭ ‬والمتعمد‭ ‬لتجربة‭ ‬الموظف‭ ‬الشاملة‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬لويس‭- ‬كولين،‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬للاعترافات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬هي‭ ‬الاعتراف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الموظفين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بخصوص‭ ‬ثقافة‭ ‬الشركة‭. ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬كسب‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬بنجاح،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬تبرز‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الشركات‭ ‬للعمل،‭ ‬وتوفر‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬رائعة‭ ‬لموظفيها‮»‬‭.‬

‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتحقيق‭ ‬شهادة‭ ‬ TMGreat ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work ‭-‬ Certified ‭

‬حيث‭ ‬نعتبر‭ ‬تجربة‭ ‬الموظف‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الشركة‭ ‬اليومية‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬عائشة‭ ‬المحميد،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬التأمين‭ (‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭). ‬‮«‬ندين‭ ‬نجاحنا‭ ‬المستمر‭ ‬إلى‭ ‬فريقنا‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المتفانين‭. ‬كما‭ ‬نحتفل‭ ‬بهم‭ ‬ونشكرهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬وعلى‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬مساعدتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرائع‮»‬‭.‬

وفقًا‭ ‬لأبحاث‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ،‭ ‬فإنه‭ ‬يزيد‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬وظائف‭ ‬رئيسًا‭ ‬رائعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬5‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭. ‬كما‭ ‬تزداد‭ ‬احتمالية‭ ‬أن‭ ‬يتطلع‭ ‬موظفو‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬الى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬بنسبة‭ ‬93 % ،‭ ‬ويكونون‭ ‬مرتين‭ ‬أكثر‭ ‬احتمالًا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬عادل،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬عادلة‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة،‭ ‬كما‭ ‬تكون‭ ‬لديهم‭ ‬فرصة‭ ‬عادلة‭ ‬للترقية‭.‬