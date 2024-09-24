((البحرينية الكويتية للتأمين)) تنال شهادة ((أفضل بيئة عمل)) لهذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يسرّ الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (جي أي جي البحرين) أن تعلن حصولها على شهادة «أفضل بيئة عمل» TMGreat Place To Work - Certified
للسنة الثالثة للتوالي، حيث إن هذه الشهادة المرموقة مبنية بشكل كامل على تقييم الموظفين الحاليين لبيئة العمل في الشركة.
وتُعدّ هيئة Great Place To Work® هيئة عالمية متخصّصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل والسلوكيات الإدارية التي أُثبت أنها تُقدّم إيرادات تتصدر السوق، وتحافظ على الموظفين، وتزيد من الابتكار.
«شهادة Great Place To Work Certification هي إنجاز مرموق للغاية يتطلب التفاني المستمر والمتعمد لتجربة الموظف الشاملة»، قالت سارة لويس- كولين، نائبة الرئيس للاعترافات العالمية في Great Place To Work® . كما أكدت أن الشهادة هي الاعتراف الوحيد الذي يتطلب الحصول على تقييم الموظفين بشكل مباشر بخصوص ثقافة الشركة. «من خلال كسب هذا الاعتراف بنجاح، من الواضح أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تبرز كواحدة من أفضل الشركات للعمل، وتوفر بيئة عمل رائعة لموظفيها».
«نحن سعداء بتحقيق شهادة TMGreat Place To Work - Certified
حيث نعتبر تجربة الموظف من أولويات الشركة اليومية»، قالت عائشة المحميد، مدير أول للموارد البشرية في الشركة البحرينية الكويتية التأمين (جي أي جي البحرين). «ندين نجاحنا المستمر إلى فريقنا من الموظفين المتفانين. كما نحتفل بهم ونشكرهم على كل ما يقومون به وعلى دورهم في مساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز الرائع».
وفقًا لأبحاث Great Place To Work® ، فإنه يزيد احتمال حصول الباحثين عن وظائف رئيسًا رائعًا بنسبة 4.5 مرات أكثر في أماكن العمل المعتمدة من قبل Great Place To Work® . كما تزداد احتمالية أن يتطلع موظفو المؤسسات المعتمدة الى الذهاب إلى العمل بصورة إيجابية بنسبة 93 % ، ويكونون مرتين أكثر احتمالًا للحصول على أجر عادل، والحصول على حصة عادلة من أرباح الشركة، كما تكون لديهم فرصة عادلة للترقية.
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