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وزيرة السياحة تبحث تعزيز العلاقات السياحية مع مصر

9/24/2024 11:50:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬ريهام‭ ‬محمد‭ ‬خليل،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياحي،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬فرص‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الباقات‭ ‬السياحية‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أثنت‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البلدين‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬السياحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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