وزيرة السياحة تبحث تعزيز العلاقات السياحية مع مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة ورئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، اجتماعًا مع ريهام محمد خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال السياحة، ومواصلة تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع السياحي، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة السياحة متانة العلاقات البحرينية المصرية والشراكة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في المجال السياحي، الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. كما تم خلال الاجتماع بحث فرص التنسيق بين البلدين في إطلاق الباقات السياحية المشتركة.
من جانبها، أثنت السفيرة ريهام محمد خليل على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدة حرص جمهورية مصر على تعزيز التعاون السياحي بما يتوافق مع رؤية البلدين لتطوير هذا القطاع الحيوي وبما يسهم في دفع عجلة النمو السياحي وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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