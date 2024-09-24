إن الحياة الحرة الكريمة هي ثمرة ذلك الغرس الطيب لأبناء الأمة التي تهب الحب الصادق والعطاء الخالص لكل من أظلته سماؤها وأرضعته لبانها وتغدق عليه من فيض نعيمها الزاخر وتحفه بالرعاية والحنان حتى يغدو شبابا ناضجا ليشرق نور العلم في صدورهم وتنبض روح الفكر المستنير في عقولهم.إن أبناءنا وفلذات أكبادنا هم غرسنا للأجيال القادمة، ويتوجب علينا رعايتهم بروح العلم والإيمان لنصنع منهم رجال المستقبل القادرين على تحمل أعباء الأمة المحققين لطموحاتها وأهدافها السامية.نعم، إن العلم والإيمان هما الأساس للبناء السليم في عصر العلم والتكنولوجيا لنخلق المواطن الصالح الذي يتعامل مع واقع عصره وتطوراته المستقبلية في إطار المسؤولية الاجتماعية والقدرة على الصمود أمام غزو القيم الدخيلة، وذلك المد الهادر الذي يزحف علينا من كل حدب وصوب، وحتى يأتي لنا ذلك ينبغي علينا خلق الجيل المسلح بالعلم والمعرفة حتى يكون على دراية بالواقع التقني للعصر ومتطلباته والتعامل معه من موقع الدراية والسيطرة لا من موقع الجهل والخنوع.ويجب على الآباء الكرام الإيمان بهذه القيم والأهداف العليا للمشاركة وبناء ذات أبنائهم بروح المسؤولية والجدية، وتوجيه طاقة أبنائهم وجهودهم إلى النوادي العلمية والرياضية والثقافية في دولتنا الحبيبة الكويت لنلحق بركب الأمم المتقدمة ونمهد الطريق لأجيالنا القادمة ونثق بهم ليسيروا بنا إلى التقدم والتطور، وبناء كويت أجمل بإذن الله.

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