(MENAFN
- Al-Anbaa)
إن الحياة الحرة الكريمة هي ثمرة ذلك الغرس الطيب لأبناء الأمة التي تهب الحب الصادق والعطاء الخالص لكل من أظلته سماؤها وأرضعته لبانها وتغدق عليه من فيض نعيمها الزاخر وتحفه بالرعاية والحنان حتى يغدو شبابا ناضجا ليشرق نور العلم في صدورهم وتنبض روح الفكر المستنير في عقولهم.
إن أبناءنا وفلذات أكبادنا هم غرسنا للأجيال القادمة، ويتوجب علينا رعايتهم بروح العلم والإيمان لنصنع منهم رجال المستقبل القادرين على تحمل أعباء الأمة المحققين لطموحاتها وأهدافها السامية.
نعم، إن العلم والإيمان هما الأساس للبناء السليم في عصر العلم والتكنولوجيا لنخلق المواطن الصالح الذي يتعامل مع واقع عصره وتطوراته المستقبلية في إطار المسؤولية الاجتماعية والقدرة على الصمود أمام غزو القيم الدخيلة، وذلك المد الهادر الذي يزحف علينا من كل حدب وصوب، وحتى يأتي لنا ذلك ينبغي علينا خلق الجيل المسلح بالعلم والمعرفة حتى يكون على دراية بالواقع التقني للعصر ومتطلباته والتعامل معه من موقع الدراية والسيطرة لا من موقع الجهل والخنوع.
ويجب على الآباء الكرام الإيمان بهذه القيم والأهداف العليا للمشاركة وبناء ذات أبنائهم بروح المسؤولية والجدية، وتوجيه طاقة أبنائهم وجهودهم إلى النوادي العلمية والرياضية والثقافية في دولتنا الحبيبة الكويت لنلحق بركب الأمم المتقدمة ونمهد الطريق لأجيالنا القادمة ونثق بهم ليسيروا بنا إلى التقدم والتطور، وبناء كويت أجمل بإذن الله.
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