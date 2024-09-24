آفة الناس ومخالطة الصالحين

إن من أعظم الأسباب التي يقسو بها القلب ويفسد، ويشوش بها الذهن وينشغل كثرة الخلطة مع الناس، إلا خلطة الصالحين، اما خلطة بعض الناس من غير الصالحين، فتعني الوقوع في أشياء من المحظورات والأخطاء، وربما حمل بعضها أوجها من السعي وراء الخراب والفتنة والغيبة والنميمة.كما ان خلطة المنافقين غير الصالحين فيها فساد للطبع واكتساب للأخلاق الرديئة، لذا جعلها ابن القيم داء، لأنها تؤثر امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، فيوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما، وضعفا، وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه، والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ثم يعقب ابن القيم، رحمه الله، بقوله: هذا، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟وبما يخص فساد الطبع لنقف وقفات عندها حتى نستبصر خطورتها، إذ يقول ابن القيم عن ذلك الفساد: إنه قاطع حائلة بين القلب وربه، عائقة له عن سيره، ومحدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها.وهل كان على أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد.وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخلط عليها يديه ندما، كما قال تعالى (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني).وقال تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)، وقال خليله إبراهيم لقومه: (إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين).وهذا شأن كل المشتركين في غرض، يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض، أعقب ذلك ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة، وذما من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيه، إذا أخذوا وعوقبوا، فكل متساعدين على باطل، متوادين عليه لابد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة، فاطمئن ايها الإنسان بأن حقك لن يضيع أبدا.يقال:عدوك من صديقك مستفادفلا تستكثرن من الصحابفإن الداء أكثر ما تراهيكون من الطعام أو الشرابحاول قدر المستطاع الابتعاد عن خلطة الناس فيه ما يزجر عن هذه المعايب، ويبصر بتلك المثالب، فلابد للمرء من وقت يختلي فيه بنفسه، فيحاسبها وبقلبه، فيطهره مما علق به، كما روي عن عمررضي الله عنه: «خذوا حظكم من العزلة»، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحد ولا أكلمه، حتى ألقى الله سبحانه».

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