ماذا بعد ((كرت عافية))؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) لله الحمد والمنة أن يحظى المواطن الكويتي برعاية صحية ندر مثيلها في كل بلاد العالم حتى المتطورة منها.
تبدأ الرعاية الصحية للمواطن منذ لحظة ولادته إلى أن يبلغ الكبر، بداية بتطعيمات الطفولة حتى وصوله إلى الأولوية في الدخول لأي عيادة لكبار السن.
ومن أهم مميزات الرعاية الصحية في الكويت هي الـ Easy access، الدخول السهل، إلى منافذ الرعاية الأولية المتمثلة بالمستوصفات الموجودة في كل ضاحية وعلى بعد خطوات عن سكن المواطن إلى التمتع بالعلاج في مراكز تخصصية مثل «البحر» و«العظام» و«ابن سينا» وغيرها.
هذا كله فقط في الجانب الحكومي، أما في القطاع الخاص الصحي فحدث ولا حرج، إذ لدينا مستشفيات عملاقة خاصة تقدم الرعاية بفخامة وعناية تضاهي اكبر المستشفيات العالمية، أضف إلى ذلك الانتشار الكبير والواسع للعيادات الخاصة لكبار الاستشاريين من الاطباء الكويتيين الذين فاقت سمعتهم حدود الكويت، فيشد الرحال لعياداتهم الكثيرون من مواطني الدول المجاورة.
وبمناسبة الحديث عن القطاع الصحي الخاص الكويتي، يجب ان نعرج على قطاع ناجح ومميز يساند قطاع العلاج في الخاص وهو شركات التأمين الصحي الكويتي.
وتعتبر شركات التأمين الصحي في الكويت من افضل الشركات في مجالها على مستوى الوطن العربي والدليل تغطيتها لنسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالكويت بصورة ممتازة ومرضية.
وقد آن الأوان لهذه الشركات الناجحة لعرض بضاعتها ومنتجاتها وخدماتها على باقي عموم الشعب بباقات مختلفة تناسب أصحاب الدخل على اختلاف مستوياتهم.
فمن يريد تغطية أكبر يدفع قسطا اكبر ومن يريد فقط الرعاية الأساسية يدفع الحد الأدني، كما يمكن لوزارة الصحة أن تسهم بمبلغ بسيط دعما لكل مواطن يرغب بشراء تأمين صحي خاص.
وبهذه الطريقة خففنا الحمل عن كاهل المنظومة الصحية الحكومية وساهمنا بنشر ثقافة التأمين الصحي للمواطن الذي برأيي هو التوجه الأفضل والأصح لمفهوم الرعاية الصحية في أي بلد في العالم.
نقطة أخيرة: بلدنا الحبيب الكويت يقدم كل الخدمات الأساسية والمهمة للمواطن في شتي المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السكنية، وغيرها.
فالحمد لله على نعمة الكويت وما حباها من خيرات.
ghunaimalzu3by@
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