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ماذا بعد ((كرت عافية))؟

9/24/2024 11:49:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لله الحمد والمنة أن يحظى المواطن الكويتي برعاية صحية ندر مثيلها في كل بلاد العالم حتى المتطورة منها.
تبدأ الرعاية الصحية للمواطن منذ لحظة ولادته إلى أن يبلغ الكبر، بداية بتطعيمات الطفولة حتى وصوله إلى الأولوية في الدخول لأي عيادة لكبار السن.
ومن أهم مميزات الرعاية الصحية في الكويت هي الـ Easy access، الدخول السهل، إلى منافذ الرعاية الأولية المتمثلة بالمستوصفات الموجودة في كل ضاحية وعلى بعد خطوات عن سكن المواطن إلى التمتع بالعلاج في مراكز تخصصية مثل «البحر» و«العظام» و«ابن سينا» وغيرها.
هذا كله فقط في الجانب الحكومي، أما في القطاع الخاص الصحي فحدث ولا حرج، إذ لدينا مستشفيات عملاقة خاصة تقدم الرعاية بفخامة وعناية تضاهي اكبر المستشفيات العالمية، أضف إلى ذلك الانتشار الكبير والواسع للعيادات الخاصة لكبار الاستشاريين من الاطباء الكويتيين الذين فاقت سمعتهم حدود الكويت، فيشد الرحال لعياداتهم الكثيرون من مواطني الدول المجاورة.
وبمناسبة الحديث عن القطاع الصحي الخاص الكويتي، يجب ان نعرج على قطاع ناجح ومميز يساند قطاع العلاج في الخاص وهو شركات التأمين الصحي الكويتي.
‏وتعتبر شركات التأمين الصحي في الكويت من افضل الشركات في مجالها على مستوى الوطن العربي والدليل تغطيتها لنسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالكويت بصورة ممتازة ومرضية.
‏وقد آن الأوان لهذه الشركات الناجحة لعرض بضاعتها ومنتجاتها وخدماتها على باقي عموم الشعب بباقات مختلفة تناسب أصحاب الدخل على اختلاف مستوياتهم.
فمن يريد تغطية أكبر يدفع قسطا اكبر ومن يريد فقط الرعاية الأساسية يدفع الحد الأدني، كما يمكن لوزارة الصحة أن تسهم بمبلغ بسيط دعما لكل مواطن يرغب بشراء تأمين صحي خاص.
وبهذه الطريقة خففنا الحمل عن كاهل المنظومة الصحية الحكومية وساهمنا بنشر ثقافة التأمين الصحي للمواطن الذي برأيي هو التوجه الأفضل والأصح لمفهوم الرعاية الصحية في أي بلد في العالم.
نقطة أخيرة: بلدنا الحبيب الكويت يقدم كل الخدمات الأساسية والمهمة للمواطن في شتي المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السكنية، وغيرها.
فالحمد لله على نعمة الكويت وما حباها من خيرات.


ghunaimalzu3by@

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