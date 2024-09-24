كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير

(MENAFN
- Al-Anbaa) في صبيحة الإثنين الماضي احتفل العالم بأكمله مع المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الرابع والتسعين، تهنئة من القلب لقيادة المملكة ولشعبها الشقيق بعيدهم الوطني، أتم الله عليهم الخير والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.
كلماتنا اليوم بطاقة تهنئة لأهل المملكة، اقتبست كلماتها من عراب الأغنية الوطنية السعودية الأمير بدر عبد المحسن، رحمه الله، من قصيدته «فوق هام السحب»:
فوق هام السحب لو كنت ثرى
فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى
عزك لقدام وأمجادك ورا
وإن حكى فيك حسادك ترى
مادرينا بهرج حسادك أبد
أنتي ما مثلك بها الدنيا بلد
من على الرمضا مشي حافي القدم.. يستاهلك
ومن سقى غرسك عرق دمع ودم.. يستاهلك
من رعى في صحرا الظما إبل وغنم.. يستاهلك
حنا هلك يا دارنا برد وهجير
ونستاهلك يا دارنا وخيرك كثير
ومن دعا الله وبشرعه حكم.. يستاهلك
ومن رفع رأسك على كل الأمم.. يستاهلك
ومن ثنى بالسيف دونك والقلم.. يستاهلك
نستاهلك يا دارنا وحنا هلك
انتِ سواد عيوننا شعب وملك
٭ مسك الختام: كل الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد على دعوته الكريمة لمشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني الرابع والتسعين.
مع الاعتذار لعدم الحضور بسبب تواجدنا خارج الكويت، وتقبلوا سطور مقالتنا مشاركة وتهنئة لقيادتكم الرشيدة ولكم وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية.
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