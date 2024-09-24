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كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير

9/24/2024 11:49:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في صبيحة الإثنين الماضي احتفل العالم بأكمله مع المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الرابع والتسعين، تهنئة من القلب لقيادة المملكة ولشعبها الشقيق بعيدهم الوطني، أتم الله عليهم الخير والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.
كلماتنا اليوم بطاقة تهنئة لأهل المملكة، اقتبست كلماتها من عراب الأغنية الوطنية السعودية الأمير بدر عبد المحسن، رحمه الله، من قصيدته «فوق هام السحب»:
فوق هام السحب لو كنت ثرى
فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى
عزك لقدام وأمجادك ورا
وإن حكى فيك حسادك ترى
مادرينا بهرج حسادك أبد
أنتي ما مثلك بها الدنيا بلد
من على الرمضا مشي حافي القدم.. يستاهلك
ومن سقى غرسك عرق دمع ودم.. يستاهلك
من رعى في صحرا الظما إبل وغنم.. يستاهلك
حنا هلك يا دارنا برد وهجير
ونستاهلك يا دارنا وخيرك كثير
ومن دعا الله وبشرعه حكم.. يستاهلك
ومن رفع رأسك على كل الأمم.. يستاهلك
ومن ثنى بالسيف دونك والقلم.. يستاهلك
نستاهلك يا دارنا وحنا هلك
انتِ سواد عيوننا شعب وملك
٭ مسك الختام: كل الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد على دعوته الكريمة لمشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني الرابع والتسعين.
مع الاعتذار لعدم الحضور بسبب تواجدنا خارج الكويت، وتقبلوا سطور مقالتنا مشاركة وتهنئة لقيادتكم الرشيدة ولكم وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية.


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