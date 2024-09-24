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من تأنى نال ما تمنى

9/24/2024 11:49:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كانت العرب تسمي العجلة «أم الندامة» لما بها من خفة وطيش وحدة تمنع صاحبها من التثبت والوقار والحلم، وهي عكس التأني الذي فيه الخير كله، لذلك قالوا: التأني من الرحمن، والعجلة من الشيطان، ولا يزال المرء يجتني ثمرة العجلة حسرة وندامة، فهي لا تأتي بالخير، بل انها مجلبة للشر، ومن كان مندفعا في أموره عجولا لا شك أنه سيقع في الزلل والخير والبركة كله في التؤدة والرفق والأناة:
الرفق يمن والأناة سعادة
فتأن في أمر تنال نجاحا
فإذا كانت لديك أمور مهمة ومصيرية من الخطأ بمكان أن تستعجل بها وألا تعطي نفسك وقتا كافيا للتفكير، والعاقل يفكر في العواقب قبل أن يتقدم خطوة في هذا الأمور، ومن آفات العجلة وهي كثيرة أن صاحبها يقول قبل أن يعلم ويتحدث بما لا يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكر ويحمد قبل أن يجرب ويثق بكل أحد ويذم دون معرفة، فالعجلة أقرب ما تكون من الخفة والحماقة، وقد صدق القائل: «من تأنى نال ما تمنى»، إن العجلة مذمومة ومكروهة إلا في أبواب الخير فهي مستحبة وهذا من فضل الله علينا، وقد ذم القرآن الكريم العجلة ولم ترد فيه آية تخص العجلة إلا وكانت على سبيل اللوم والنهي والزجر، ومن ذلك قول المولى عز وجل: (ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ـ يونس: 11).
وربما قادت العجلة صاحبها إلى سوء الخاتمة والهلكة، حتى في الدعاء نجد من يستعجل الإجابة متناسيا انه لابد أن يأخذ بأسباب الدعاء، وقد قال حكيم: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقد قال الشاعر في ذلك:
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل
الرزق باللوح مكتوب مع الأجل
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا
لكنما خلق الإنسان من عجل
انظروا إلى الكثير من الأمور التي كانت نتائجها سلبية بسبب العجلة، وإلى هذه الحوادث المرورية التي حصدت أرواح آلاف البشر بسبب الاستعجال، نسأل الله السلامة للجميع.
ودمتم سالمين.

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