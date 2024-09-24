التعليم وضميره الإنساني

الحق في التعليم شبيه للحق في الحياة، ولعل فيما تخطوه الإنسانية من وثبات جريئة للتصدي للجهل ومحاصرة الأمية، خاصة في المجتمعات الفقيرة التي تعاني نقصا حادا في مخصصات التعليم ما يدعو إلى التفاؤل، ويبشر، حتما، بإزاحة كابوس الأمية المطبق على أنفاس الناس ردحا طويلا، لكنه مع الأسف تفاؤل مشوب بالقلق، فما تحتاج اليه هذه المبادرات من موارد مالية ضخمة، يقف حائلا وإتمام هذه المشاريع المجتمعية الطموحة.ورغم ذلك لا نفقد مطلقا الأمل، في أن يأتي اليوم الذي نرى فيه العالم وقد شملته برامج توفر للناس قسطهم من التعليم، حقيقة الأمر، فإن الإيمان الصادق بقضايا الإنسان وخصه بالحياة الكريمة، هو الذي يدفع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى التعجيل بطرح أفكار ناجعة تقودنا إلى حلول، وهذا ما يدعونا لأن نصرف وجوهنا صوب ما يؤديه العمل الخيري الكويتي بمؤسساته، من إسهامات جليلة في حقول التعليم، والتي بذلت فيها غاية العناية، وروجت لها بين أوساط المتبرعين للإنفاق عليها، وأمنت المقررات المغذية لحركتها، والضامنة لاستمرار فاعليتها، وجعلها مشاعا بين فقراء العالم.لقد كان العمل الخيري الكويتي غير هياب، حين شمر عن ساعد الجد في همة استقام سبيلها، واستبانت غايتها، محاطا بنوايا الخير والنفع، لتشكل مشاريعه التعليمية فتحا جديدا، في تنمية المجتمعات الفقيرة، تشد من أزرها، في بيئات كثيرة اعتصرتها الأزمات، امتدت الأيدي بالعطاء لا يحد نشاطها شيء، وتنوعت بالتالي المبادرات التي كانت خليطا من صفاء الروح، وسمو النفس، وحرارة الحياة، فأنشأت المدارس على أنواعها التي غطت احتياجات أبناء القرى الفقيرة، والمدن النائية، ومنحتهم الفرصة كاملة للحاق بركب العلم، لينالوا حظا وافرا من المعرفة في أجواء صحية، خصبة الإنتاج، تنتج المستقبل في جوف الحاضر، لقد كانت هذه الإطلالة الخيرية قادرة على العطاء، بعد أن تولدت فيها ناشئة من الأمل، موصولة بأفئدة الإنسانية، تصون كيانها، وترسل فيها الرجاء فلا يقتلها اليأس.والحقيقة المؤكدة، أن مشاريعنا التعليمية قد أحاطت الشرائح الأكثر احتياجا بسياج منيع من رعايتها في الداخل والخارج، حين خصصت كفالاتها المجزية للصرف على الطلبة الأيتام في أقطار عديدة، تزيل عنهم بقايا الإهمال، بل لم تكتف بهذا وحسب، فقد دأبت على استدعاء الذات الخيرية لدى المتبرع، الذي رأى في كفالة الطالب غير القادر، عقيدة لا يحيد عن دربها.والشيء بالشيء يذكر، فما أقدمت عليه جمعية النجاة الخيرية مؤخرا، من استقدام نخبة متميزة من المدرسين من السودان الشقيق في تخصصات متنوعة يدعو إلى الاستحسان، ويأتي ذلك الموقف من داخل الضمير الإنساني للتعليم، ويبرهن على بعد نظر إدارتها، التي تحرص على تطعيم الكادر التعليمي لمدارسها بالخبرات، علاوة على مسايرة النهج الإنساني، المستهدف الوقوف إلى جانب الأشقاء في السودان والتخفيف من مصابهم، لقد أصبحت مشاريع النجاة مع مرور الأيام قبساً من روح الكويت، وأعمال «لجنة طالب العلم» فيها تؤمن عليها، والتي لا يتخاذل إيمانها عن بناء عقد اجتماعي جديد، تساند بما أوتيت الطلبة الفقراء، ومن واجبي أن أسجل هنا أثرها الكبير، حين أوقدت شعلتها عبر مدارسها الخاصة التي غطت محافظات الكويت، تمتد خيوطا للنور، ومصابيح للمعرفة، تكشف الطريق لأجيالنا، يكون العلم دليلهم، فأصبحت لعقود، حاضنة للنوابغ، وساهمت في صياغة مستقبل الكويت.لقد كانت مشاريع النجاة التعليمية التي لم تترك فرجة في مجتمع الإنسانية إلا سدتها، تستمد قوتها من روح شعبنا الذي يدين لها بالفضل، لتبقى النهضة الخيرية نشيدا للأمل، يتردد صداه في جنبات الكون، ويبعث فيه الحياة.

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