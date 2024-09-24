الهيئات المستقلة.. تغيرات إيجابية تحتاج المزيد من العلاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - بدد خبراء اقتصاديون الصورة السلبية التي ارتبطت بالوحدات الحكومية المستقلة على مدار السنوات الماضية، مؤكدين أن إصلاحات عدة طرأت على ملفها، رغم استمرار معضلة العجز المالي لها.
وأوضح هؤلاء الخبراء أن هذه الإصلاحات تمثلت في خفض عدد الهيئات المستقلة في الأردن من خلال دمج بعضها مع هيئات أخرى أو إلحاق بعضها كمديرات في الوزارات ذات الصلة، إلى جانب إصلاحها على المستوى التنظيمي من خلال معالجة مشكلة الفروق الكبيرة في الأجور داخل هذه المؤسسات وبقية مؤسسات القطاع العام وإخضاع رواتب العاملين الجدد بها إلى قانون الخدمة المدنية.
وتقلصت عدد الهيئات المستقلة في السنوات الأخيرة إلى 26 وحدة حكومية انخفاضا من 57 هيئة مستقلة عام 2018، وذلك في اطار الخطط الحكومية لترشيق الجهاز الحكومي وتحسين فعالية الإنفاق وتوفير المال العام من أجل التنمية والتشغيل وتجنب الترهل الإداري.
ويرى الخبراء أن ملف الوحدات الحكومية المستقلة يتطلب المزيد من المعالجة التي لا تقتصر على تقليص عددها فحسب، بل بضرورة تمكين بعضها وزيادة حجم الموازنة المخصصة لها وخاصة الرقابية والتنظيمية منها، إلى جانب ضرورة إسراع الحكومة الجديدة في إنجاز التشريعيات التي تتيح دمج هذه الهيئات، عدا عن معالجة خلل العجز المالي المستمر لبعضها لا سيما وحدتي سلطة المياه الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية.
واعتبر هؤلاء أن تأكيد الحكومة الجديدة في أول خلوة عمل لها، على مضيها التام في إنجاز برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي أطلقها الملك عبدالله الثاني مع دخول البلاد المئوية الثانية، يبعث الأمل على استمرار إصلاح ملف الهيئات المستقلة لا سيما على صعيد الخلل في النفقات، ودمج بعضها.
ويوجد 26 مؤسسة وهيئة مستقلة في الأردن، وقدر قانون الموازنة العامة للعام 2024 إجمالي نفاقاتها بنحو 1.662 مليار دينار، موزعا بواقع 1.097 مليار للنفقات الجارية و565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ 852 مليون دينار، ما يعني أن العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات والهيئات سيبلغ 810 ملايين دينار.
ومن الجدير بالذكر أن العجز المسجل لهذه المؤسسات والهيئات كان يبلغ 618 مليونا في العام الماضي، أي أنه ارتفع بنسبة 31 % في عام واحد.
وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدداحة إن الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة موجودة في كل دول العالم وليست حكرا على الأردن، وأن تجربتها في الأردن ليست كلها سيئة وكثير منها حققت الغايات التي جاءت من أجلها، مؤكدا أنه في السنوات الماضية تم رصد تحرك جيد في معالجة ملف هذه الهيئات.
وتابع أن هذا التحرك تمثل في دمج بعض هذه الهيئات وتقليص عددها بشكل واضح، إضافة إلى معالجة مشكلة الفروق الكبيرة في الأجور داخل هذه المؤسسات وبقية مؤسسات القطاع العام، لافتا إلى حاجة بعض الهيئات تخصيص جزء كبير من موازناتها كرواتب وأجور وحوافز للعاملين لديها من باب المحافظة على بعض أصحاب الخبرات، الذين قد يجدون عروض عمل ومزايا أفضل في المؤسسات الخاصة والخارجية.
وأكد المدداحة أن معالجة ملف الوحدات الحكومية المستقلة يجب أن يتم تركيزه بشكل أكبر على الهيئات الخدمية التي يمكن الاستغناء عنها ودمجها مع الوزارات، في حين من المهم يجب تمكين الهيئات المستقلة الرقابية وتعزيز دورها ، داعيا في هذا الصدد إلى أهمية إيجاد هيئة رقابية استثمارية حيادية رديفة للوزارة الاستثمار، تضمن المحافظة على مصالح المستثمرين وتحقيق التوازن بين المستثمرين والجهات الرسمية.
وأوضح المدداحة أن المعضلة الكبرى في ملف الهيئات المستقلة في الأردن تكمن في هيئتين هما سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، حيث أنهما المسؤولتان عن النسبة الأكبر من العجز المسجل للهيئات المستقلة، مما يتطلب من الحكومة الجديدة اتخاد خطوات وسياسات إصلاحية خاصة بهما.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن إصلاحات عدة طرأت خلال السنوات الماضية على ملف الهيئات المستقلة، إذ تم تخفيض عددها من خلال دمج البعض منها أو إعادتها كمديريات في الوزارات ذات الصلة، إضافة إلى إصلاحها على المستوى التنظيمي للهيئات المستقلة، من خلال إخضاع رواتب العاملين الجدد بها إلى قانون الخدمة المدنية، وتقليل بعض المزايا التي تمنح للعاملين بها.
وبين عقل أن المزايا والرواتب التي يحصل عليها العاملين في الهيئات المستقلة كانت في السنوات الماضية محط نقد دائم، فإصلاح ذلك يعد أمرا غاية في الأهمية.
ولفت عقل إلى أن تأكيد الحكومة الجديدة في أول خلوة عمل لها، على مضيها التام في إنجاز برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي أطلقها الملك عبدالله الثاني مع دخول البلاد المئوية الثانية، يبعث الأمل على استمرار إصلاح ملف الهيئات المستقلة لا سيما على صعيد الخلل في النفقات، ودمج بعضها.
وشهدت الأردن في الأعوام الثلاثة الأخيرة ،إطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في بداية مئوية الدولة الأردنية الثانية، تبع ذلك إجراءات عدة لتحقيق أهداف المنظومة، إذ تم إنشاء لجنة تحديث القطاع العام في 26 كانون الأول من عام 2021، تزامنا مع التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح والتحديث.
ويهدف تحديث القطاع العام إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خريطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم كذلك في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.
ويرى عقل أن الهيئات المستقلة ما زالت تشكل عبئا على المالية العامة للدولة في ظل العجز المستمر لاغلبها، مما يستدعي العمل على تسريع معالجة هذا الخلل، داعيا أيضا إلى ضرورة إسراع الحكومة الجديدة في إنجاز التشريعيات التي تتيح لها إلغاء أو دمج بعض الوحدات الحكومية المستقلة التي يتداخل عملها مع بعض الوزرات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن مطالب الاقتصاديين والمختصين في العقد الأخير بضرورة إصلاح ملف الهيئات المستقلة لقي في الأعوام الماضية آذانا صاغية، إذ تم تقليص عددها، عدا عن إعادة النظر بهيكلة رواتب الخاصة بها للملتحقين الجدد بها.
وأستدرك المخامرة إلا ان إصلاح هيكلة الأجور لهذه الهيئات لم يتم بشكل جدري إذ ما زالت رواتب بعض العاملين بها مرتفعة بشكل كبير عن العاملين في القطاع العام ، مطالبا في هذا الإطار بضرورة إعادة النظر برواتب وحوافز العاملين ببعض هذه الوحدات الحكومية.
وأكد المخامرة أن المطلوب في معالجة ملف الوحدات الحكومية المستقلة لا يقتصر على تقليص عددها فحسب، بل بضرورة تمكين بعضها وزيادة حجم الموازنة المخصصة لها وخاصة المؤسسات المالية كهيئة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية التي يمكن لها تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأرباح والإيرادات.
وشدد المخامرة على أن إصلاح ملف الهيئات المستقلة من شأنه أن يساهم في وقف تشتت العمل الحكومي، وإيجاد مرجعية موحدة للعمل المؤسسي وهو ما يتطلب في هذا المجال العمل على معالجة نقطة أزدواج المهام بين بعض الوحدات الحكومية والوزارات، إضافة إلى مساهمة إصلاح هذه الهيئات في تشجيع الاسثتمار وتسهيل عمل المستثمرين.
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