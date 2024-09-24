الهيئات المستقلة.. تغيرات إيجابية تحتاج المزيد من العلاج

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - بدد خبراء اقتصاديون الصورة السلبية التي ارتبطت بالوحدات الحكومية المستقلة على مدار السنوات الماضية، مؤكدين أن إصلاحات عدة طرأت على ملفها، رغم استمرار معضلة العجز المالي لها.

وأوضح هؤلاء الخبراء أن هذه الإصلاحات تمثلت في خفض عدد الهيئات المستقلة في الأردن من خلال دمج بعضها مع هيئات أخرى أو إلحاق بعضها كمديرات في الوزارات ذات الصلة، إلى جانب إصلاحها على المستوى التنظيمي من خلال معالجة مشكلة الفروق الكبيرة في الأجور داخل هذه المؤسسات وبقية مؤسسات القطاع العام وإخضاع رواتب العاملين الجدد بها إلى قانون الخدمة المدنية.









وتقلصت عدد الهيئات المستقلة في السنوات الأخيرة إلى 26 وحدة حكومية انخفاضا من 57 هيئة مستقلة عام 2018، وذلك في اطار الخطط الحكومية لترشيق الجهاز الحكومي وتحسين فعالية الإنفاق وتوفير المال العام من أجل التنمية والتشغيل وتجنب الترهل الإداري.

ويرى الخبراء أن ملف الوحدات الحكومية المستقلة يتطلب المزيد من المعالجة التي لا تقتصر على تقليص عددها فحسب، بل بضرورة تمكين بعضها وزيادة حجم الموازنة المخصصة لها وخاصة الرقابية والتنظيمية منها، إلى جانب ضرورة إسراع الحكومة الجديدة في إنجاز التشريعيات التي تتيح دمج هذه الهيئات، عدا عن معالجة خلل العجز المالي المستمر لبعضها لا سيما وحدتي سلطة المياه الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية.

واعتبر هؤلاء أن تأكيد الحكومة الجديدة في أول خلوة عمل لها، على مضيها التام في إنجاز برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي أطلقها الملك عبدالله الثاني مع دخول البلاد المئوية الثانية، يبعث الأمل على استمرار إصلاح ملف الهيئات المستقلة لا سيما على صعيد الخلل في النفقات، ودمج بعضها.

ويوجد 26 مؤسسة وهيئة مستقلة في الأردن، وقدر قانون الموازنة العامة للعام 2024 إجمالي نفاقاتها بنحو 1.662 مليار دينار، موزعا بواقع 1.097 مليار للنفقات الجارية و565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ 852 مليون دينار، ما يعني أن العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات والهيئات سيبلغ 810 ملايين دينار.

ومن الجدير بالذكر أن العجز المسجل لهذه المؤسسات والهيئات كان يبلغ 618 مليونا في العام الماضي، أي أنه ارتفع بنسبة 31 % في عام واحد.

وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدداحة إن الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة موجودة في كل دول العالم وليست حكرا على الأردن، وأن تجربتها في الأردن ليست كلها سيئة وكثير منها حققت الغايات التي جاءت من أجلها، مؤكدا أنه في السنوات الماضية تم رصد تحرك جيد في معالجة ملف هذه الهيئات.

وتابع أن هذا التحرك تمثل في دمج بعض هذه الهيئات وتقليص عددها بشكل واضح، إضافة إلى معالجة مشكلة الفروق الكبيرة في الأجور داخل هذه المؤسسات وبقية مؤسسات القطاع العام، لافتا إلى حاجة بعض الهيئات تخصيص جزء كبير من موازناتها كرواتب وأجور وحوافز للعاملين لديها من باب المحافظة على بعض أصحاب الخبرات، الذين قد يجدون عروض عمل ومزايا أفضل في المؤسسات الخاصة والخارجية.

وأكد المدداحة أن معالجة ملف الوحدات الحكومية المستقلة يجب أن يتم تركيزه بشكل أكبر على الهيئات الخدمية التي يمكن الاستغناء عنها ودمجها مع الوزارات، في حين من المهم يجب تمكين الهيئات المستقلة الرقابية وتعزيز دورها ، داعيا في هذا الصدد إلى أهمية إيجاد هيئة رقابية استثمارية حيادية رديفة للوزارة الاستثمار، تضمن المحافظة على مصالح المستثمرين وتحقيق التوازن بين المستثمرين والجهات الرسمية.

وأوضح المدداحة أن المعضلة الكبرى في ملف الهيئات المستقلة في الأردن تكمن في هيئتين هما سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، حيث أنهما المسؤولتان عن النسبة الأكبر من العجز المسجل للهيئات المستقلة، مما يتطلب من الحكومة الجديدة اتخاد خطوات وسياسات إصلاحية خاصة بهما.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن إصلاحات عدة طرأت خلال السنوات الماضية على ملف الهيئات المستقلة، إذ تم تخفيض عددها من خلال دمج البعض منها أو إعادتها كمديريات في الوزارات ذات الصلة، إضافة إلى إصلاحها على المستوى التنظيمي للهيئات المستقلة، من خلال إخضاع رواتب العاملين الجدد بها إلى قانون الخدمة المدنية، وتقليل بعض المزايا التي تمنح للعاملين بها.

وبين عقل أن المزايا والرواتب التي يحصل عليها العاملين في الهيئات المستقلة كانت في السنوات الماضية محط نقد دائم، فإصلاح ذلك يعد أمرا غاية في الأهمية.

ولفت عقل إلى أن تأكيد الحكومة الجديدة في أول خلوة عمل لها، على مضيها التام في إنجاز برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي أطلقها الملك عبدالله الثاني مع دخول البلاد المئوية الثانية، يبعث الأمل على استمرار إصلاح ملف الهيئات المستقلة لا سيما على صعيد الخلل في النفقات، ودمج بعضها.

وشهدت الأردن في الأعوام الثلاثة الأخيرة ،إطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في بداية مئوية الدولة الأردنية الثانية، تبع ذلك إجراءات عدة لتحقيق أهداف المنظومة، إذ تم إنشاء لجنة تحديث القطاع العام في 26 كانون الأول من عام 2021، تزامنا مع التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح والتحديث.

ويهدف تحديث القطاع العام إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خريطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم كذلك في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.

ويرى عقل أن الهيئات المستقلة ما زالت تشكل عبئا على المالية العامة للدولة في ظل العجز المستمر لاغلبها، مما يستدعي العمل على تسريع معالجة هذا الخلل، داعيا أيضا إلى ضرورة إسراع الحكومة الجديدة في إنجاز التشريعيات التي تتيح لها إلغاء أو دمج بعض الوحدات الحكومية المستقلة التي يتداخل عملها مع بعض الوزرات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن مطالب الاقتصاديين والمختصين في العقد الأخير بضرورة إصلاح ملف الهيئات المستقلة لقي في الأعوام الماضية آذانا صاغية، إذ تم تقليص عددها، عدا عن إعادة النظر بهيكلة رواتب الخاصة بها للملتحقين الجدد بها.

وأستدرك المخامرة إلا ان إصلاح هيكلة الأجور لهذه الهيئات لم يتم بشكل جدري إذ ما زالت رواتب بعض العاملين بها مرتفعة بشكل كبير عن العاملين في القطاع العام ، مطالبا في هذا الإطار بضرورة إعادة النظر برواتب وحوافز العاملين ببعض هذه الوحدات الحكومية.

وأكد المخامرة أن المطلوب في معالجة ملف الوحدات الحكومية المستقلة لا يقتصر على تقليص عددها فحسب، بل بضرورة تمكين بعضها وزيادة حجم الموازنة المخصصة لها وخاصة المؤسسات المالية كهيئة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية التي يمكن لها تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأرباح والإيرادات.

وشدد المخامرة على أن إصلاح ملف الهيئات المستقلة من شأنه أن يساهم في وقف تشتت العمل الحكومي، وإيجاد مرجعية موحدة للعمل المؤسسي وهو ما يتطلب في هذا المجال العمل على معالجة نقطة أزدواج المهام بين بعض الوحدات الحكومية والوزارات، إضافة إلى مساهمة إصلاح هذه الهيئات في تشجيع الاسثتمار وتسهيل عمل المستثمرين.