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إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي يصل الطاقة القصوى

9/24/2024 11:49:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- قال مصدر مطلع: "إن إنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي حاليا، وصل إلى طاقته القصوى وأن زيادة مساهمة هذا الخام في خليط الطاقة تحتاج إلى إنشاء محطة جديدة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المحطة العاملة الحالية والوحيدة في المملكة تنتج قرابة 13 % - 15 % من الكهرباء في المملكة من مختلف مصادر الإنتاج الأخرى.
وللتوضيح أكثر، قال المصدر: "إن إجمالي قدرة المحطة يصل إلى نحو 554 ميغاواط، يذهب جزء منها للتشغيل والعمليات داخل المحطة، فيما يبلغ صافي ما يتم تصديره للشبكة الوطنية نحو 470 ميغواوط".
ووفقا لبينات شركة الكهرباء الوطنية، شكلت الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الصخر الزيتي 13 % من إجمالي الطاقة التي اشترتها شركة الكهرباء الوطنية من شركات التوليد خلال العام الماضي، مرتفعة 4 % العام قبل الماضي.
إلى ذلك، قال المصدر: "إن كلفة التوليد باستخدام الصخر تقدر بنحو 7.3 قرش لكل كيلو واط ساعة، مقارنة بنحو 11 قرشا من الغاز لو تم احتساب كامل الكلف التشغيلية".
ولم تتمكن الغد من الحصول على رد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول ما إذا كان هناك توجه لزيادة مساهمة الصخر الزيتي في خليط إنتاج الكهرباء.
يأتي ذلك، في وقت أشار فيه التقرير السنوي للوزارة إلى أن البرامج التي تساهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتضمن توسيع استغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيت وتوليد الكهرباء، فيما أكد تقرير "تقدم سير العمل"، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، الانتهاء من إعداد النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي الأردن في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، من حيث احتياطيات الصخر الزيتي، وبحجم يقدر بنحو 40 إلى 70 مليار طن، ويبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة، وفقا للوزارة، 18 موقعا.
وترتبط الوزارة بـ3 اتفاقيات بخصوص استغلال الصخر الزيتي إحداها، مع شركة العطارات وهي سارية وعاملة حاليا، وأخرى مع شركة جوسكو التي تعد امتدادا لشركة شل، وهي قيد دراسة إلغاء قانونها في مجلس الأمة، إضافة إلى اتفاقيات موقعة مع 3 شركات في مجال التقطير السطحي.

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