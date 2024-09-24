إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي يصل الطاقة القصوى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قال مصدر مطلع: "إن إنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي حاليا، وصل إلى طاقته القصوى وأن زيادة مساهمة هذا الخام في خليط الطاقة تحتاج إلى إنشاء محطة جديدة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المحطة العاملة الحالية والوحيدة في المملكة تنتج قرابة 13 % - 15 % من الكهرباء في المملكة من مختلف مصادر الإنتاج الأخرى.
وللتوضيح أكثر، قال المصدر: "إن إجمالي قدرة المحطة يصل إلى نحو 554 ميغاواط، يذهب جزء منها للتشغيل والعمليات داخل المحطة، فيما يبلغ صافي ما يتم تصديره للشبكة الوطنية نحو 470 ميغواوط".
ووفقا لبينات شركة الكهرباء الوطنية، شكلت الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الصخر الزيتي 13 % من إجمالي الطاقة التي اشترتها شركة الكهرباء الوطنية من شركات التوليد خلال العام الماضي، مرتفعة 4 % العام قبل الماضي.
إلى ذلك، قال المصدر: "إن كلفة التوليد باستخدام الصخر تقدر بنحو 7.3 قرش لكل كيلو واط ساعة، مقارنة بنحو 11 قرشا من الغاز لو تم احتساب كامل الكلف التشغيلية".
ولم تتمكن الغد من الحصول على رد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول ما إذا كان هناك توجه لزيادة مساهمة الصخر الزيتي في خليط إنتاج الكهرباء.
يأتي ذلك، في وقت أشار فيه التقرير السنوي للوزارة إلى أن البرامج التي تساهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتضمن توسيع استغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيت وتوليد الكهرباء، فيما أكد تقرير "تقدم سير العمل"، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، الانتهاء من إعداد النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي الأردن في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، من حيث احتياطيات الصخر الزيتي، وبحجم يقدر بنحو 40 إلى 70 مليار طن، ويبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة، وفقا للوزارة، 18 موقعا.
وترتبط الوزارة بـ3 اتفاقيات بخصوص استغلال الصخر الزيتي إحداها، مع شركة العطارات وهي سارية وعاملة حاليا، وأخرى مع شركة جوسكو التي تعد امتدادا لشركة شل، وهي قيد دراسة إلغاء قانونها في مجلس الأمة، إضافة إلى اتفاقيات موقعة مع 3 شركات في مجال التقطير السطحي.
MENAFN24092024000072011014ID1108711994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.