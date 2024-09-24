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السائقون يتطلعون لخوض تجربة فريدة في آخر جولات سباقات السرعة بحدائق الحسين السبت

9/24/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 57 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان ومصر في الجولة الرابعة والأخيرة من ‏بطولة الأردن لسباقات السرعة، التي تقام يوم السبت في حدائق الحسين، لاتاحة الفرصة، أمام الجمهور للاستماع بمنافسات الجولة، من خلال تجربة السائقين الفريدة من نوعها، وتقام الجولة بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات المظلة الرسمية لرياضة السيارات في الأردن، وبدعم من شركة زين الأردن‎.‎
وستكون المنافسة في الجولة من خلال جولاتها الـ 3 ، من أقوى السباقات التي نظمتها الأردنية لرياضة السيارات في أماكن مختلفة من المملكة، ويطمح السائقون للمنافسة على اللقب والوصول لمنصة التتويج في المجموعات والفئات.
المشاركون في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة
إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8)، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي تي)، رائد دهشان (ايفو3)، أمجد الحوراني (سيات ‏ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو - غلاديتير)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، حسين عبد الغني (ميتسوبيشي كولت)، محمد الحزينة (سوبارو امبريزا)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا 86)، زيد عبد الغني (ميتسوبيشي كولت)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، عامر طه (مصر) - (ميتسوبيشي أيفو6 - آر اس)، عاصم عارف (رينو كليو - آر اس 182)، ميرا ترزي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله شاهين (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، محمد شاهين (سوبارو ‏امبريزا - اس تي اي)، عدي الداود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30 - بروتو تايب)، أحمد شاهين (بي ام دبليو ايه 36)، روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي - بروتو تايب)، محمد زغلول (هوندا سيفيك)، محمد الخريشا (بي ام دبليو ايه 34)، طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، رامي قطوني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محمود شاهين (سمارت)، غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، لمبيرد الشيشاني (أوبل أسكونا)، زيد غيث (تويوتا 86)، جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، باسل أصبح (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، إياس شيوخي (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، شادي الفقيه (لبنان) - (رينو كليو رالي 5)، ملاك داود (ميتسوبيشي لانسر)، يمان غزلان (بي ام دبليو ايه 34)، أنس شحادة (ساب 93)، غيث أبو طاعة (تويوتا جي آر 86)، فيصل الحنيطي (في دبليو - شيركو)، سهيل أبو الروس (اوبل كاديت)، سيف منصور (تويوتا 86)، عبد الله الدقة (تويوتا كورولا)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 46)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، طه أبو عادي (بي ام دبليو ايه ‏‏36)، عماد البابا (بي ‏ام دبليو ايه 36)، جاد نباص (تويوتا 86)، أحمد جانخوت (غولف في دبليو)، عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، نسيب بركات (بي ام دبليو ايه 46)، سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا - اس تي اي)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).‏


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