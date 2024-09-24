السائقون يتطلعون لخوض تجربة فريدة في آخر جولات سباقات السرعة بحدائق الحسين السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعلنت
الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 57 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان ومصر في
الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، التي تقام يوم السبت في
حدائق الحسين، لاتاحة الفرصة، أمام الجمهور للاستماع بمنافسات الجولة، من
خلال تجربة السائقين الفريدة من نوعها،
وتقام الجولة بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات المظلة الرسمية لرياضة السيارات
في الأردن، وبدعم من شركة زين الأردن.
وستكون
المنافسة في الجولة من خلال جولاتها الـ 3 ، من أقوى السباقات التي نظمتها
الأردنية لرياضة السيارات في أماكن مختلفة من المملكة، ويطمح السائقون للمنافسة
على اللقب والوصول لمنصة التتويج في المجموعات والفئات.
المشاركون في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة
الأردن لسباقات السرعة
إيهاب
الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة
(ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي
ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8)، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي تي)،
رائد دهشان (ايفو3)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)،
حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو - غلاديتير)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، فادي شاهين
(بي ام دبليو ايه 30)، حسين عبد الغني (ميتسوبيشي كولت)، محمد الحزينة (سوبارو
امبريزا)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا 86)، زيد عبد الغني (ميتسوبيشي كولت)، يزن
جمعة (رينو كليو آر اس)، عامر طه (مصر) - (ميتسوبيشي أيفو6 - آر اس)، عاصم عارف
(رينو كليو - آر اس 182)، ميرا ترزي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله شاهين (سوبارو
امبريزا - اس تي اي)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، عدي الداود
(ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30 - بروتو تايب)، أحمد شاهين
(بي ام دبليو ايه 36)، روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي - بروتو تايب)، محمد
زغلول (هوندا سيفيك)، محمد الخريشا (بي ام دبليو ايه 34)، طارق صرصور (فلسطين) -
(بي ام دبليو ايه 30)، رامي قطوني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محمود شاهين
(سمارت)، غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، لمبيرد الشيشاني (أوبل أسكونا)، زيد
غيث (تويوتا 86)، جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، باسل أصبح
(فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، إياس شيوخي (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، شادي الفقيه (لبنان) -
(رينو كليو رالي 5)، ملاك داود (ميتسوبيشي لانسر)، يمان غزلان (بي ام دبليو ايه
34)، أنس شحادة (ساب 93)، غيث أبو طاعة (تويوتا جي آر 86)، فيصل الحنيطي (في دبليو
- شيركو)، سهيل أبو الروس (اوبل كاديت)، سيف منصور (تويوتا 86)، عبد الله الدقة
(تويوتا كورولا)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 46)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت
بروتو)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، طه أبو عادي (بي ام دبليو ايه 36)، عماد
البابا (بي ام دبليو ايه 36)، جاد نباص (تويوتا 86)، أحمد جانخوت (غولف في دبليو)، عبد شيكاخوا
(ريتسا جو)، نسيب بركات (بي ام دبليو ايه 46)، سيف الشيخ (سوبارو امبريزا - اس تي
اي)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).
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