الأمير فيصل يُكرم المشاركين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أعضاء الوفد الاردني الذين شاركوا في دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، اللتين أقيمتا في العاصمة الفرنسية باريس.
وهنأ سموه أصحاب الإنجازات، مشيداً بالأداء الكبير الذي قدمته منتخباتنا الوطنية في الدورتين الأولمبية والبارالمبية.
كما ثمن سمو الأمير جهود الاتحادات الرياضية في تحقيق هذه الإنجازات ودورها الكبير في تطور وتقدم الرياضة الأردنية.
وكان فريق الأردن البارالمبي قد حقق ثلاث ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية، جاءت من خلال: عمر قرادة - ذهبية رفع الأثقال، وعبدالكريم خطاب - ذهبية رفع الأثقال، وأحمد هندي - برونزية دفع الكرة الحديدية في ألعاب القوى.
فيما حقق الأردن ميدالية فضية واحدة في الألعاب الأولمبية من خلال لاعب التايكواندو زيد مصطفى.
MENAFN24092024000072011014ID1108711992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.