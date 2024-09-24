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الأمير فيصل يُكرم المشاركين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية

9/24/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أعضاء الوفد الاردني الذين شاركوا في دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، اللتين أقيمتا في العاصمة الفرنسية باريس.
وهنأ سموه أصحاب الإنجازات، مشيداً بالأداء الكبير الذي قدمته منتخباتنا الوطنية في الدورتين الأولمبية والبارالمبية.
كما ثمن سمو الأمير جهود الاتحادات الرياضية في تحقيق هذه الإنجازات ودورها الكبير في تطور وتقدم الرياضة الأردنية.
وكان فريق الأردن البارالمبي قد حقق ثلاث ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية، جاءت من خلال: عمر قرادة - ذهبية رفع الأثقال، وعبدالكريم خطاب - ذهبية رفع الأثقال، وأحمد هندي - برونزية دفع الكرة الحديدية في ألعاب القوى.
فيما حقق الأردن ميدالية فضية واحدة في الألعاب الأولمبية من خلال لاعب التايكواندو زيد مصطفى.

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