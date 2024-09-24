الديربي يخيب الآمال.. حالات تحكيمية جدلية.. والصياحين أول متصد لركلات الجزاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
لم ترتق القمة التقليدية في الكرة الأردنية بين الوحدات والفيصلي للمستوى المطلوب، لتنتهي بالتعادل بهدف لمثله، للمرة الأولى بعد 4 مباريات رسمية شهدت فوز أحد الفريقين.
وحقق الأهلي فوزا جديدا بتغلبه على شباب الأردن 3-2، حافظ من خلالها على صدارة الترتيب، في جولة شهدت أيضا تفوق شباب العقبة على السلط (2-0)، وتغلب الرمثا على الصريح (2-1)، وتعادل الجزيرة مع مغير السرحان (3-3)، وتخطي الحسين إربد نظيره معان (1-0).
وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 19 هدفا، كأعلى معدل تهديفي لجولة واحدة، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 81 هدفا في 28 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.
ديربي يخالف التوقعات
على غير العادة، غابت الإثارة والندية عن مواجهة قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي في أول مواجهة بينهما خلال الموسم الحالي، لتنتهي من دون أن يخرج أحد الطرفين راضيا، ويفقد الفريقان نقطتين مهمتين في بحثهما عن استعادة المراكز الأولى على سلم الترتيب.
وتسببت تبديلات الوحدات وتراجعه للدفاع بصورة مبالغ فيها في وقت مبكر من الشوط الثاني، في سيطرة الفيصلي على اللقاء، وسط اعتماد الوحدات على أسلوب الهجمة المرتدة لمحاولة تعزيز النتيجة، لينجح الفيصلي بتسجيل التعادل، وسط إهدار الفرص بغرابة من الطرفين، من دون الارتقاء إلى المستوى الفني للمطلوب.
وغابت الجماهير عن متابعة المباراة رقم 94 بين الفريقين على صعيد بطولة الدوري عبر التاريخ، حيث حضر اللقاء 6058 مشجعا، وهو رقم متواضع مقارنة بالمباريات الماضية بين الطرفين، إلا أن أسباب العزوف الجماهيري، ورغم أن المباراة تعتبر على أرض الوحدات، كانت جماهير الفيصلي أكثر قوة على المدرج من خلال التشجيع المستمر والمتواصل للاعبي فريقها بهدف الخروج بنتيجة إيجابية.
وفي افتتاح الجولة، عاد الأهلي بـ"ريمونتادا" مميزة على حساب شباب الأردن الذي تقدم بهدفين، ليسجل 3 أهداف في آخر 17 دقيقة بين الوقت الأصلي وبدل الضائع، ويواصل حضوره القوي في الدوري والتربع على الصدارة مع المدرب بيبرت كغدو.
وسجل شباب العقبة أول 3 نقاط له في الموسم على ضيفه السلط بهدفين، فيما منحت علامة الجزاء فوز الحسين بهدف على معان، مثلما أوقف الرمثا سجل النتائج الإيجابية للصريح بالتغلب عليه بهدفين لهدف.
وانتهت مواجهة الجزيرة ومغير السرحان بتعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلها، كأكثر مواجهة تحضر فيها الأهداف، لتكون المرة الثانية التي يسجل فيها هذا الرقم في الدوري الحالي، بعد فوز الصريح على شباب العقبة بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثانية.
اعتراضات على التحكيم
شهد التحكيم في الجولة الخامسة، جملة من الاعتراضات حول حالات جدلية لم تظهر الكاميرات وضوحها بشكل كبير، إلا أن خبراء ومتابعين أشاروا إلى أن الحالات كانت واضحة، لكن قرارات الحكم داخل المستطيل الأخضر كانت مغايرة.
وألغى حكم مباراة الأهلي وشباب الأردن عمر المعاني هدفا لفريق الأهلي عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بداعي وجود التسلل، رغم أن الحالة كانت قريبة ويمكن احتسابها هدفا في حال وجود تقنية الفيديو، في المقابل احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الأهلي في الدقيقة 85، أمام اعتراض لاعبي ودكة فريق شباب الأردن، نظرا لعدم تعرض اللاعب للإعثار، الأمر الذي جعل المركز الإعلامي للنادي يتساءل بمنشور عقب نهاية المباراة، عن وضع الحالة.
وفي مباراة مغير السرحان والجزيرة، استغرب الطاقم الفني لفريق مغير السرحان، من تعامل حكم المباراة محمد عرفة مع لاعبي الفريق، من خلال الحديث معهم بقساوة حسب وصفهم، إلى جانب استغرابهم من احتساب خطأ على حارس المرمى بسبب تأخره باللعب، ومنح الجزيرة ركلة حرة غير مباشرة، ليتم تنفيذها مباشرة من لاعبي الجزيرة، ويعيد الحكم إعادتها بسبب تقدم لاعب مغير السرحان زيد أبو الريش، ليسجل من خلالها الجزيرة هدف التعادل.
شذرات وكواليس
- شهدت مواجهة الوحدات والفيصلي أكبر حضور جماهيري حتى اللحظة ببطولة الدوري، حيث تابع اللقاء 6058 مشجعا، ليرتفع عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 21114 مشجعا في 28 مباراة.
- تصدى حارس شباب العقبة أصيل الصياحين لركلة جزاء أمام السلط، ليكون أول حارس في الدوري المحلي يتصدى لها، ويحافظ على نظافة شباك فريقه للمرة الأولى هذا الموسم.
- شهدت الجولة مواجهة شقيقين لبعضهما البعض في مباراتين، حيث واجه لاعب الأهلي أحمد سريوة شقيقه لاعب شباب الأردن عمر سريوة الذي دخل بديلا في المباراة، مثلما واجه لاعب الحسين إربد محمود مرضي شقيقه لاعب معان حمزة المرضي، الذي شارك من دكة البدلاء هو الآخر.
- حضرت البطاقة الحمراء في مناسبتين خلال الجولة الخامسة، وذلك في وجه لاعب شباب الأردن خالد عصام عقب نهاية المباراة للاحتجاج على حكم اللقاء، وللاعب الصريح أحمد عبيدات خلال اللقاء، علما أن أول لاعب حصل عليها كان لاعب الفيصلي محمد كحلان أمام الأهلي في الجولة الرابعة.
- شهدت الجولة الخامسة إشهار البطاقة الصفراء في 24 مناسبة، كأكثر مرة تحضر فيها ضمن جولات الدوري الحالي، ليصل عدد البطاقات إلى 118 بطاقة.
- يعد فريق الجزيرة الوحيد الذي لم يسجل أي فوز حتى الآن، فيما لم تخسر فرق الأهلي، الحسين إربد، الوحدات والفيصلي، ولم يسجل شباب العقبة نتيجة التعادل.
- يعتبر فريق الأهلي الأقوى هجوما بتسجيله 11 هدفا، فيما يعتبر السلط الأضعف هجوما بتسجيله 3 أهداف جميعها عبر لاعب واحد، هو محمد عبد المطلب "بوجبا".
- تم تسجيل هدفين في مرمى الحسين إربد حتى الآن ليكون الفريق الأقوى دفاعيا، بينما يتشارك فريقا شباب العقبة والجزيرة بأضعف خط دفاع بقبول كل فريق 11 هدفا.
- عبر مدرب الوحدات رأفت علي عن غضبه لعقد المؤتمر الصحفي للمرة الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين عقب نهاية المواجهة، متسائلا عن سبب انعقاده في هذه المباراة دونا عن بقية المباريات، في الوقت الذي طلب فيه الصحفيون المتواجدون في اللقاء عقد المؤتمر لطرح الأسئلة على المدربين.
صدارة الهدافين
واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وبرصيد 4 أهداف يحل في المركز الثاني لاعب الأهلي أنس أبو طعيمة، وبرصيد 3 أهداف يأتي في المركز الثالث كل من: يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين)، سيمون ديديو (الفيصلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، فيما سجل هدفين كل من: فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، علي العزايزة وحمزة الدردور (الرمثا)، عمر هاني (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، كودا مويابا (معان)، أحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أمادو ساني (شباب العقبة).
وسجل هدفا واحدا كل من: عبد الله العطار وعارف الحاج (الحسين)، مهند سمرين، دانيال عفانة، إبراهيم صبرة وبهاء فيصل (الوحدات)، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، ويلدسون دي ميلو، حسام أبو سعدة، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، أحمد العرسان (الفيصلي)، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، حمزة النعيم، ثائر الديرباني ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان)، يوسف محمد (الرمثا)، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، إبراهيم الرواد، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، دييجو كالديرون، خالد صياحين، حمزة الصيفي، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، فرج عيد، محمد هشام وصهيب القاضي (شباب العقبة)، فيما سجل لاعب الرمثا عامر أبو هضيب.
مباريات الجولة السادسة
الخميس: مغير السرحان × الرمثا 18:00 (ستاد الأمير محمد)
الوحدات × الأهلي 20:45 (ستاد عمان)
الجمعة: شباب الأردن × الصريح 18:00 (ستاد البتراء)
الفيصلي × شباب العقبة 20:45 (ستاد عمان)
السبت: السلط × الحسين 17:30 (ملعب السلط)
معان × الجزيرة 20:00 (ستاد الأمير محمد)
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