الديربي يخيب الآمال.. حالات تحكيمية جدلية.. والصياحين أول متصد لركلات الجزاء

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

لم ترتق القمة التقليدية في الكرة الأردنية بين الوحدات والفيصلي للمستوى المطلوب، لتنتهي بالتعادل بهدف لمثله، للمرة الأولى بعد 4 رسمية شهدت فوز أحد الفريقين.

وحقق الأهلي فوزا جديدا بتغلبه على شباب الأردن 3-2، حافظ من خلالها على صدارة الترتيب، في جولة شهدت أيضا تفوق شباب العقبة على السلط (2-0)، وتغلب الرمثا على الصريح (2-1)، وتعادل الجزيرة مع مغير السرحان (3-3)، وتخطي الحسين إربد نظيره معان (1-0).



وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 19 هدفا، كأعلى معدل تهديفي لجولة واحدة، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 81 هدفا في 28 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.



ديربي يخالف التوقعات

على غير العادة، غابت الإثارة والندية عن مواجهة قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي في أول مواجهة بينهما خلال الموسم الحالي، لتنتهي من دون أن يخرج أحد الطرفين راضيا، ويفقد الفريقان نقطتين مهمتين في بحثهما عن استعادة المراكز الأولى على سلم الترتيب.



وتسببت تبديلات الوحدات وتراجعه للدفاع بصورة مبالغ فيها في وقت مبكر من الشوط الثاني، في سيطرة الفيصلي على اللقاء، وسط اعتماد الوحدات على أسلوب الهجمة المرتدة لمحاولة تعزيز النتيجة، لينجح الفيصلي بتسجيل التعادل، وسط إهدار الفرص بغرابة من الطرفين، من دون الارتقاء إلى المستوى الفني للمطلوب.



وغابت الجماهير عن متابعة المباراة رقم 94 بين الفريقين على صعيد بطولة الدوري عبر التاريخ، حيث حضر اللقاء 6058 مشجعا، وهو رقم متواضع مقارنة بالمباريات الماضية بين الطرفين، إلا أن أسباب العزوف الجماهيري، ورغم أن المباراة تعتبر على أرض الوحدات، كانت جماهير الفيصلي أكثر قوة على المدرج من خلال التشجيع المستمر والمتواصل للاعبي فريقها بهدف الخروج بنتيجة إيجابية.



وفي افتتاح الجولة، عاد الأهلي بـ"ريمونتادا" مميزة على حساب شباب الأردن الذي تقدم بهدفين، ليسجل 3 أهداف في آخر 17 دقيقة بين الوقت الأصلي وبدل الضائع، ويواصل حضوره القوي في الدوري والتربع على الصدارة مع المدرب بيبرت كغدو.

وسجل شباب العقبة أول 3 نقاط له في الموسم على ضيفه السلط بهدفين، فيما منحت علامة الجزاء فوز الحسين بهدف على معان، مثلما أوقف الرمثا سجل النتائج الإيجابية للصريح بالتغلب عليه بهدفين لهدف.

وانتهت مواجهة الجزيرة ومغير السرحان بتعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلها، كأكثر مواجهة تحضر فيها الأهداف، لتكون المرة الثانية التي يسجل فيها هذا الرقم في الدوري الحالي، بعد فوز الصريح على شباب العقبة بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثانية.



اعتراضات على التحكيم

شهد التحكيم في الجولة الخامسة، جملة من الاعتراضات حول حالات جدلية لم تظهر الكاميرات وضوحها بشكل كبير، إلا أن خبراء ومتابعين أشاروا إلى أن الحالات كانت واضحة، لكن قرارات الحكم داخل المستطيل الأخضر كانت مغايرة.



وألغى حكم مباراة الأهلي وشباب الأردن عمر المعاني هدفا لفريق الأهلي عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بداعي وجود التسلل، رغم أن الحالة كانت قريبة ويمكن احتسابها هدفا في حال وجود تقنية الفيديو، في المقابل احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الأهلي في الدقيقة 85، أمام اعتراض لاعبي ودكة فريق شباب الأردن، نظرا لعدم تعرض اللاعب للإعثار، الأمر الذي جعل المركز الإعلامي للنادي يتساءل بمنشور عقب نهاية المباراة، عن وضع الحالة.

وفي مباراة مغير السرحان والجزيرة، استغرب الطاقم الفني لفريق مغير السرحان، من تعامل حكم المباراة محمد عرفة مع لاعبي الفريق، من خلال الحديث معهم بقساوة حسب وصفهم، إلى جانب استغرابهم من احتساب خطأ على حارس المرمى بسبب تأخره باللعب، ومنح الجزيرة ركلة حرة غير مباشرة، ليتم تنفيذها مباشرة من لاعبي الجزيرة، ويعيد الحكم إعادتها بسبب تقدم لاعب مغير السرحان زيد أبو الريش، ليسجل من خلالها الجزيرة هدف التعادل.











شذرات وكواليس

- شهدت مواجهة الوحدات والفيصلي أكبر حضور جماهيري حتى اللحظة ببطولة الدوري، حيث تابع اللقاء 6058 مشجعا، ليرتفع عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 21114 مشجعا في 28 مباراة.

- تصدى حارس شباب العقبة أصيل الصياحين لركلة جزاء أمام السلط، ليكون أول حارس في الدوري المحلي يتصدى لها، ويحافظ على نظافة شباك فريقه للمرة الأولى هذا الموسم.



- شهدت الجولة مواجهة شقيقين لبعضهما البعض في مباراتين، حيث واجه لاعب الأهلي أحمد سريوة شقيقه لاعب شباب الأردن عمر سريوة الذي دخل بديلا في المباراة، مثلما واجه لاعب الحسين إربد محمود مرضي شقيقه لاعب معان حمزة المرضي، الذي شارك من دكة البدلاء هو الآخر.

- حضرت البطاقة الحمراء في مناسبتين خلال الجولة الخامسة، وذلك في وجه لاعب شباب الأردن خالد عصام عقب نهاية المباراة للاحتجاج على حكم اللقاء، وللاعب الصريح أحمد عبيدات خلال اللقاء، علما أن أول لاعب حصل عليها كان لاعب الفيصلي محمد كحلان أمام الأهلي في الجولة الرابعة.

- شهدت الجولة الخامسة إشهار البطاقة الصفراء في 24 مناسبة، كأكثر مرة تحضر فيها ضمن جولات الدوري الحالي، ليصل عدد البطاقات إلى 118 بطاقة.

- يعد فريق الجزيرة الوحيد الذي لم يسجل أي فوز حتى الآن، فيما لم تخسر فرق الأهلي، الحسين إربد، الوحدات والفيصلي، ولم يسجل شباب العقبة نتيجة التعادل.

- يعتبر فريق الأهلي الأقوى هجوما بتسجيله 11 هدفا، فيما يعتبر السلط الأضعف هجوما بتسجيله 3 أهداف جميعها عبر لاعب واحد، هو محمد عبد المطلب "بوجبا".

- تم تسجيل هدفين في مرمى الحسين إربد حتى الآن ليكون الفريق الأقوى دفاعيا، بينما يتشارك فريقا شباب العقبة والجزيرة بأضعف خط دفاع بقبول كل فريق 11 هدفا.

- عبر مدرب الوحدات رأفت علي عن غضبه لعقد المؤتمر الصحفي للمرة الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين عقب نهاية المواجهة، متسائلا عن سبب انعقاده في هذه المباراة دونا عن بقية المباريات، في الوقت الذي طلب فيه الصحفيون المتواجدون في اللقاء عقد المؤتمر لطرح الأسئلة على المدربين.

صدارة الهدافين

واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وبرصيد 4 أهداف يحل في المركز الثاني لاعب الأهلي أنس أبو طعيمة، وبرصيد 3 أهداف يأتي في المركز الثالث كل من: يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين)، سيمون ديديو (الفيصلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، فيما سجل هدفين كل من: فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، علي العزايزة وحمزة الدردور (الرمثا)، عمر هاني (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، كودا مويابا (معان)، أحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أمادو ساني (شباب العقبة).

وسجل هدفا واحدا كل من: عبد الله العطار وعارف الحاج (الحسين)، مهند سمرين، دانيال عفانة، إبراهيم صبرة وبهاء فيصل (الوحدات)، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، ويلدسون دي ميلو، حسام أبو سعدة، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، أحمد العرسان (الفيصلي)، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، حمزة النعيم، ثائر الديرباني ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان)، يوسف محمد (الرمثا)، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، إبراهيم الرواد، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، دييجو كالديرون، خالد صياحين، حمزة الصيفي، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، فرج عيد، محمد هشام وصهيب القاضي (شباب العقبة)، فيما سجل لاعب الرمثا عامر أبو هضيب.

مباريات الجولة السادسة

الخميس: مغير السرحان × الرمثا 18:00 (ستاد الأمير محمد)

الوحدات × الأهلي 20:45 (ستاد عمان)

الجمعة: شباب الأردن × الصريح 18:00 (ستاد البتراء)

الفيصلي × شباب العقبة 20:45 (ستاد عمان)

السبت: السلط × الحسين 17:30 (ملعب السلط)

معان × الجزيرة 20:00 (ستاد الأمير محمد)





