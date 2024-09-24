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مواجهتان في ختام الدور الأول من كأس الأردن للسيدات

9/24/2024 11:48:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسدل الستار اليوم على منافسات الدور الأول من بطولة كأس الأردن للسيدات بنسختها الثالثة، من خلال إقامة مواجهتين عند الساعة السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، إذ يلتقي الاتحاد نظيره الأرثوذكسي على ملعب البولو 1 ضمن المجموعة الأولى، فيما يواجه عمان اف سي نظيره الاستقلال على ملعب البولو 2.
وضمن فريقا الاتحاد والأرثوذكسي التأهل للدور نصف النهائي من البطولة عن المجموعة الأولى، بعد فوز الاتحاد على الحسين 5-0، والأرثوذكسي على الحسين 3-0، فيما تعد مواجهة الليلة لتحديد المركز الأول والثاني.
وتعد مواجهة عمان اف سي والاستقلال حاسمة لمعرفة أضلاع المربع الذهبي، حيث شهدت الجولة الأولى فوز عمان اف سي على النصر بهدف نظيف، فيما خسر الاستقلال في الجولة الثانية من النصر بهدفين لهدف، حيث أن النصر ينتظر تعثر الاستقلال بالتعادل أو الخسارة ليرافق عمان اف سي لنصف النهائي، فيما ستشكل نتيجة فوز الاستقلال بلقاء الليلة اللجوء لفارق الأهداف بين الفرق لتحديد الفريقين المتأهلين.
ويطمح الاتحاد لتسجيل فوز جديد على الصعيد المحلي، وإكمال سلسلة النتائج المميزة بعد فوزه في 15 مباراة بدوري المحترفات الذي توج بلقبه الأسبوع الماضي، وتأكيد سطوته على الأرثوذكسي هذا الموسم، بعد الفوز عليه 3 مرات ببطولة الدوري، فيما يطمح الأرثوذكسي إلى الفوز أملا بالصدارة لسلوك طريق أسهل للوصول للنهائي.
ويبرز من الاتحاد الذي يقوده المدرب خالد الحربان كل من بن زيان فاطمة، روزبهان فريج، لين البطوش وإيناس الجماعين، فيما يبرز من الأرثوذكسي الذي يشرف على تدريبه سالم القرا، كل من تسنيم أبو الرب، رحمة جافارو، صوفيا حداد ونيومي أنيما.
ويأمل عمان اف سي بتسجيل نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل خشية الدخول في حسابات تبعده عن المنافسة على لقب الكأس، إذ يعول المدرب أحمد حمكري على خبرات لاعباته وأبرزهن بانه البيطار وتالا برغوثي، جوسي لاربي ومنى الصاحب.
وعلى الطرف المقابل، يطمح الاستقلال مع المدرب منير أبو هنطش، إلى تعويض الخسارة في الجولة الماضية، وتسجيل الفوز للإبقاء على حظوظه بالتأهل، معولا على خبرات لاعباته، وأبرزهن الغانية فيرونيكا أبيا، ريتال الشوبكي، سبأ الصقور وياسمين الأجرب.

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