مواجهتان في ختام الدور الأول من كأس الأردن للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسدل الستار اليوم على منافسات الدور الأول من بطولة كأس الأردن للسيدات بنسختها الثالثة، من خلال إقامة مواجهتين عند الساعة السادسة مساء على ملاعب
البولو في مدينة الحسين للشباب، إذ يلتقي الاتحاد نظيره الأرثوذكسي على ملعب البولو 1 ضمن المجموعة الأولى، فيما يواجه عمان اف سي نظيره الاستقلال على ملعب البولو 2.
وضمن فريقا الاتحاد والأرثوذكسي التأهل للدور نصف النهائي من البطولة عن المجموعة الأولى، بعد فوز الاتحاد على الحسين 5-0، والأرثوذكسي على الحسين 3-0، فيما تعد مواجهة الليلة لتحديد المركز الأول والثاني.
وتعد مواجهة عمان اف سي والاستقلال حاسمة لمعرفة أضلاع المربع الذهبي، حيث شهدت الجولة الأولى فوز عمان اف سي على النصر بهدف نظيف، فيما خسر الاستقلال في الجولة الثانية من النصر بهدفين لهدف، حيث أن النصر ينتظر تعثر الاستقلال بالتعادل أو الخسارة ليرافق عمان اف سي لنصف النهائي، فيما ستشكل نتيجة فوز الاستقلال بلقاء الليلة اللجوء لفارق الأهداف بين الفرق لتحديد الفريقين المتأهلين.
ويطمح الاتحاد لتسجيل فوز جديد على الصعيد المحلي، وإكمال سلسلة النتائج المميزة بعد فوزه في 15 مباراة بدوري المحترفات الذي توج بلقبه الأسبوع الماضي، وتأكيد سطوته على الأرثوذكسي هذا الموسم، بعد الفوز عليه 3 مرات ببطولة الدوري، فيما يطمح الأرثوذكسي إلى الفوز أملا بالصدارة لسلوك طريق أسهل للوصول للنهائي.
ويبرز من الاتحاد الذي يقوده المدرب خالد الحربان كل من بن زيان فاطمة، روزبهان فريج، لين البطوش وإيناس الجماعين، فيما يبرز من الأرثوذكسي الذي يشرف على تدريبه سالم القرا، كل من تسنيم أبو الرب، رحمة جافارو، صوفيا حداد ونيومي أنيما.
ويأمل عمان اف سي بتسجيل نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل خشية الدخول في حسابات تبعده عن المنافسة على لقب الكأس، إذ يعول المدرب أحمد حمكري على خبرات لاعباته وأبرزهن بانه البيطار وتالا برغوثي، جوسي لاربي ومنى الصاحب.
وعلى الطرف المقابل، يطمح الاستقلال مع المدرب منير أبو هنطش، إلى تعويض الخسارة في الجولة الماضية، وتسجيل الفوز للإبقاء على حظوظه بالتأهل، معولا على خبرات لاعباته، وأبرزهن الغانية فيرونيكا أبيا، ريتال الشوبكي، سبأ الصقور وياسمين الأجرب.
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