الأميركي راكتور ينضم لاتحاد عمان.. حفل تكريمي للفحيص

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري





عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

اتحاد عمان يضم الأميركي راكتور

أنجز نادي اتحاد عمان تعاقده مع المحترف الأميركي شين راكتور، والذي يجيد شغل مركزي صناعة اللعب والشوتينغ غارد "كومبو غارد"، وذلك لتمثيله في بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، المزمع انطلاقها في 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بانتظار سحب القرعة.

وسبق لراكتور (30 عاما) خوض تجربة احترافية ناجحة مع فريق كاظمة الكويتي في بطولة "وصل"، وبلغ معدل تسجيله 19.5 نقطة.

ويتولى المدير الفني عبدالله أبو قورة مهمة تدريب فريق اتحاد عمان ويعاونه نايف عصفور وأحمد سمير مدربين للياقة، وحسن برهومة معالجا، جعفر منصور إداريا، سام دغلس مستشارا فنيا، إلى جانب اللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم، والمحترف الأسترالي غاك دينك.

حفل تكريمي للفحيص

أقام نادي شباب الفحيص، مأدبة غداء للوفود المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، والتي اختتمت أمس في مدينة الفحيص، وتخللها حفلا تكريميا لممثلي الوفود المشاركة وتبادلا للدروع والهدايا التذكارية.

وحضر رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، الحفل التكريمي، إلى جانب رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي وممثلي الاتحاد العربي والداعمين، فضلا عن لاعبات الفرق المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية.

لطفي يقترب من الأرثوذكسي

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللاعب السابق والمدرب حسام لطفي، بات قريبا من العمل مساعدا في الجهاز الفني لفريق النادي الأرثوذكسي للرجال بكرة السلة، والذي يقوده المدرب زيد ساحوري.

ووفقا لمصادر "الغد"، فإن ساحوري رفع توصية إلى إدارة نشاط كرة السلة في الأرثوذكسي، لإتمام إجراءات التعاقد مع المدرب والاتفاق على التفاصيل المالية، بانتظار حسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي ما يزال فيه مجلس إدارة "نسور عبدون"، لم يقر الموازنة المخصصة للفريق للمنافسة بالدوري الممتاز.

الصوص يرفض العودة إلى الصين

رفض المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال ومنتخب الشباب، وسام الصوص، عرضا للعودة إلى التدريب في نادي شنغهاي شاركس، والذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة، حيث تولى معه سابقا مسؤولية تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة، وللجنسين.

ووفقا لمصدر مطلع لـ"الغد"، فإن رفض الصوص قبول العرض الجديد، يأتي بسبب تفرغه لفترات تحضير وإعداد المنتخب الوطني للشباب بصورة مثالية قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم 2025 في سويسرا، والتي تقام بالفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين، إلى جانب نوافذ التصفيات الآسيوية مع الرجال.

8 لاعبين في كشوفات الأهلي

قام النادي الأهلي بتسجيل 8 لاعبين على كشوفاته المعتمدة لدى اتحاد كرة السلة، وذلك تأهبا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز، المزمع انطلاقها نهاية العام الحالي.

ويضم الأهلي في صفوفه بقيادة مدربه زيد الخص، اللاعبون: يزن الطويل، أشرف الهندي، خالد أبو عبود، محمد غنيم، أحمد عطية، نبيل أبو شريخ، محمود دياب وباسل الخوالدة، في الوقت الذي لم يحسم فيه الفريق بعد ملفات؛ المدرب المساعد والجهازين الطبي والإداري.

ويواجه "الليث الأبيض" تحديا كبيرا في ظل عدم امتلاكه رعاة للفريق حتى الآن، وذلك بعد اعتذار البنك الاستثماري عن عدم رعايته، حيث تواصل إدارة النادي محاولاتها المكثفة لتأمين أكثر من راع للفريق، لخدمة أهدافه وطموحاته في المنافسة.

شباب بشرى يستقر على محترفه

استقر المدير الفني لفريق نادي شباب بشرى، أمجد جبارة، على محترف أميركي يجيد شغل مركز "صناعة اللعب"، وذلك لتمثيل فريقه بالموسم الجديد للرجال.

ويضم شباب بشرى في صفوفه اللاعبين: يوسف شتات، إبراهيم النصر، خلدون جبارة، عبدالعزيز العبسي، أحمد أبو راشد، علي زيادنه وأحمد حزام، فيما يشغل عبدالرحمن الشريدة صفة المدرب المساعد.

الجليل يضم 3 لاعبين

توصل نادي الجليل بقيادة مدربه عبدالسلام صالح، إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين: جلال بسطامي، سلطان بسام ورسلان بساتنة، وذلك لتمثيله في الموسم الجديد. وعلمت "الغد" عن وجود مفاوضات مع لاعب الارتكاز غازي الصلاح، لبحث إمكانية خوضه الموسم مع الفريق المقبل من الشمال، فيما يدرس الجهاز التدريبي للفريق العديد من الخيارات، فيما يتعلق بملف اللاعب الأجنبي، تمهيدا لحسمه قريبا.







المحترف الأميركي شين راكتور - (من المصدر)