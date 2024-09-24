الأميركي راكتور ينضم لاتحاد عمان.. حفل تكريمي للفحيص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
اتحاد عمان يضم الأميركي راكتور
أنجز نادي اتحاد عمان تعاقده مع المحترف الأميركي شين راكتور، والذي يجيد شغل مركزي صناعة اللعب والشوتينغ غارد "كومبو غارد"، وذلك لتمثيله في بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، المزمع انطلاقها في 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بانتظار سحب القرعة.
وسبق لراكتور (30 عاما) خوض تجربة احترافية ناجحة مع فريق كاظمة الكويتي في بطولة "وصل"، وبلغ معدل تسجيله 19.5 نقطة.
ويتولى المدير الفني عبدالله أبو قورة مهمة تدريب فريق اتحاد عمان ويعاونه نايف عصفور وأحمد سمير مدربين للياقة، وحسن برهومة معالجا، جعفر منصور إداريا، سام دغلس مستشارا فنيا، إلى جانب اللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم، والمحترف الأسترالي غاك دينك.
حفل تكريمي للفحيص
أقام نادي شباب الفحيص، مأدبة غداء للوفود المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، والتي اختتمت أمس في مدينة الفحيص، وتخللها حفلا تكريميا لممثلي الوفود المشاركة وتبادلا للدروع والهدايا التذكارية.
وحضر رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، الحفل التكريمي، إلى جانب رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي وممثلي الاتحاد العربي والداعمين، فضلا عن لاعبات الفرق المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية.
لطفي يقترب من الأرثوذكسي
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللاعب السابق والمدرب حسام لطفي، بات قريبا من العمل مساعدا في الجهاز الفني لفريق النادي الأرثوذكسي للرجال بكرة السلة، والذي يقوده المدرب زيد ساحوري.
ووفقا لمصادر "الغد"، فإن ساحوري رفع توصية إلى إدارة نشاط كرة السلة في الأرثوذكسي، لإتمام إجراءات التعاقد مع المدرب والاتفاق على التفاصيل المالية، بانتظار حسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي ما يزال فيه مجلس إدارة "نسور عبدون"، لم يقر الموازنة المخصصة للفريق للمنافسة بالدوري الممتاز.
الصوص يرفض العودة إلى الصين
رفض المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال ومنتخب الشباب، وسام الصوص، عرضا للعودة إلى التدريب في نادي شنغهاي شاركس، والذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة، حيث تولى معه سابقا مسؤولية تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة، وللجنسين.
ووفقا لمصدر مطلع لـ"الغد"، فإن رفض الصوص قبول العرض الجديد، يأتي بسبب تفرغه لفترات تحضير وإعداد المنتخب الوطني للشباب بصورة مثالية قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم 2025 في سويسرا، والتي تقام بالفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين، إلى جانب نوافذ التصفيات الآسيوية مع الرجال.
8 لاعبين في كشوفات الأهلي
قام النادي الأهلي بتسجيل 8 لاعبين على كشوفاته المعتمدة لدى اتحاد كرة السلة، وذلك تأهبا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز، المزمع انطلاقها نهاية العام الحالي.
ويضم الأهلي في صفوفه بقيادة مدربه زيد الخص، اللاعبون: يزن الطويل، أشرف الهندي، خالد أبو عبود، محمد غنيم، أحمد عطية، نبيل أبو شريخ، محمود دياب وباسل الخوالدة، في الوقت الذي لم يحسم فيه الفريق بعد ملفات؛ المدرب المساعد والجهازين الطبي والإداري.
ويواجه "الليث الأبيض" تحديا كبيرا في ظل عدم امتلاكه رعاة للفريق حتى الآن، وذلك بعد اعتذار البنك الاستثماري عن عدم رعايته، حيث تواصل إدارة النادي محاولاتها المكثفة لتأمين أكثر من راع للفريق، لخدمة أهدافه وطموحاته في المنافسة.
شباب بشرى يستقر على محترفه
استقر المدير الفني لفريق نادي شباب بشرى، أمجد جبارة، على محترف أميركي يجيد شغل مركز "صناعة اللعب"، وذلك لتمثيل فريقه بالموسم الجديد للرجال.
ويضم شباب بشرى في صفوفه اللاعبين: يوسف شتات، إبراهيم النصر، خلدون جبارة، عبدالعزيز العبسي، أحمد أبو راشد، علي زيادنه وأحمد حزام، فيما يشغل عبدالرحمن الشريدة صفة المدرب المساعد.
الجليل يضم 3 لاعبين
توصل نادي الجليل بقيادة مدربه عبدالسلام صالح، إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين: جلال بسطامي، سلطان بسام ورسلان بساتنة، وذلك لتمثيله في الموسم الجديد. وعلمت "الغد" عن وجود مفاوضات مع لاعب الارتكاز غازي الصلاح، لبحث إمكانية خوضه الموسم مع الفريق المقبل من الشمال، فيما يدرس الجهاز التدريبي للفريق العديد من الخيارات، فيما يتعلق بملف اللاعب الأجنبي، تمهيدا لحسمه قريبا.
المحترف الأميركي شين راكتور - (من المصدر)
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