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توفيق لـالغد: الحراك الإيجابي في الطائرة الأردنية كفيل باكتشاف جيل متميز

9/24/2024 11:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أكد عضو الجهاز الفني لمنتخبات "الطائرة" الوطنية ومدرب "الشاطئية" اسماعيل توفيق، اعتزازه بإنجازات منتخب السيدات وتقلده 3 ميداليات (2 عربية و1 إقليمية) خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات جاءت في فترة وجيزة بعد الدعم الذي حصلت عليه من اتحاد اللعبة برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل.
وأضاف توفيق: "نمضي وفق خطة العمل التي شرعنا في تنفيذها برعاية اتحاد اللعبة، ومسوؤلية المديرين الفنيين خلال الفترة الماضية، وإن كانت منتخبات الشاطئية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنجازات، حيث توج منتخب السيدات بفضية غرب آسيا وبرونزيتين عربيتين، أضاف الرجال ميدالية في بطولة سورية الدولية، إلا أن الصالات وإن كانت من خلال منتخب السيدات الذي توج بفضية غرب آسيا، وبرونزية الدورة العربية، من شأنها أن تحفز منتخبات الذكور- الرجال والشباب والناشئين".
وأردف توفيق الذي يحمل شهادة التدريب المستوى الثاني المتقدم بـ"الشاطئية" والمستوى الثالث لـ"الصالات"، قائلا في تصريح لـ"الغد": "لعل الحراك المتطور لاتحاد الكرة الطائرة، وكثرة الاستضافات والمشاركات لمختلف المنتخبات الوطنية والفئات العمرية لـ"الشاطئية والصالات"، والمعسكرات التدريبية، من شأنه أن يقدم جيلا جديدا ضمن سياسة الإحلال والتبديل بعيدة المدى، قادر على التحليق بالطائرة الأردنية فوق منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية".
وتابع: "نملك منتخبين في الطائرة الشاطئية مؤهلين لزيادة الغلة من الميداليات الملونة في المشاركات الخارجية، حيث يضم الأول كلا من: فرح العطوط ونانسي عياش، فيما يضم الثاني الشقيقتين رهف ورغد حيمور، وإن كان الثنائي العطوط وعياش قد توجتا بفضية غرب آسيا وبرونزية البطولة العربية في عمان، والبطولة العربية كذلك في تونس، فإن الشقيقتين حيمور قادرتان على الوقوف على منصات التتويج، وتملكان الإمكانات خاصة بعد وقوفهما بالمركز الرابع على بعد خطوة من التتويج في البطولتين الإقليمية والعربية في عمان".
وحول جديد المنتخبات الشاطئية خلال الفترة المقبلة، على صعيد الذكور والإناث، أوضح توفيق: "ضمن السياسة الفنية المصاغة برؤية إدارية بعيدة المدى، نهتم بالقاعدة "الشاطئية" كما نهتم بـ"الصالات"، وانطلقنا في تأسيس منتخبات سنية للطائرة الشاطئية بمفهوم الإحلال والتجديد الذي نتبعه مع "الصالات"، ولدينا مشاركة قريبة بمنتخب الناشئات، من خلال المشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في قطر خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وننتظر خطة العمل للمرحلة المقبلة بعد قدوم المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، وعيننا صوب الإنجاز للطائرة الأردنية بمختلف المنتخبات والفئات السنية".

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