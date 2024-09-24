توفيق لـالغد: الحراك الإيجابي في الطائرة الأردنية كفيل باكتشاف جيل متميز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أكد عضو الجهاز الفني لمنتخبات "الطائرة" الوطنية ومدرب "الشاطئية" اسماعيل توفيق، اعتزازه بإنجازات منتخب
السيدات وتقلده 3 ميداليات (2 عربية و1 إقليمية) خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات جاءت في فترة وجيزة بعد الدعم الذي حصلت عليه من اتحاد اللعبة برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل.
وأضاف توفيق: "نمضي وفق خطة العمل التي شرعنا في تنفيذها برعاية اتحاد اللعبة، ومسوؤلية المديرين الفنيين خلال الفترة الماضية، وإن كانت منتخبات الشاطئية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنجازات، حيث توج منتخب السيدات بفضية غرب آسيا وبرونزيتين عربيتين، أضاف الرجال ميدالية في بطولة سورية الدولية، إلا أن الصالات وإن كانت من خلال منتخب السيدات الذي توج بفضية غرب آسيا، وبرونزية الدورة العربية، من شأنها أن تحفز منتخبات الذكور- الرجال والشباب والناشئين".
وأردف توفيق الذي يحمل شهادة التدريب المستوى الثاني المتقدم بـ"الشاطئية" والمستوى الثالث لـ"الصالات"، قائلا في تصريح لـ"الغد": "لعل الحراك المتطور لاتحاد الكرة الطائرة، وكثرة الاستضافات والمشاركات لمختلف المنتخبات الوطنية والفئات العمرية لـ"الشاطئية والصالات"، والمعسكرات التدريبية، من شأنه أن يقدم جيلا جديدا ضمن سياسة الإحلال والتبديل بعيدة المدى، قادر على التحليق بالطائرة الأردنية فوق منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية".
وتابع: "نملك منتخبين في الطائرة الشاطئية مؤهلين لزيادة الغلة من الميداليات الملونة في المشاركات الخارجية، حيث يضم الأول كلا من: فرح العطوط ونانسي عياش، فيما يضم الثاني الشقيقتين رهف ورغد حيمور، وإن كان الثنائي العطوط وعياش قد توجتا بفضية غرب آسيا وبرونزية البطولة العربية في عمان، والبطولة العربية كذلك في تونس، فإن الشقيقتين حيمور قادرتان على الوقوف على منصات التتويج، وتملكان الإمكانات خاصة بعد وقوفهما بالمركز الرابع على بعد خطوة من التتويج في البطولتين الإقليمية والعربية في عمان".
وحول جديد المنتخبات الشاطئية خلال الفترة المقبلة، على صعيد الذكور والإناث، أوضح توفيق: "ضمن السياسة الفنية المصاغة برؤية إدارية بعيدة المدى، نهتم بالقاعدة "الشاطئية" كما نهتم بـ"الصالات"، وانطلقنا في تأسيس منتخبات سنية للطائرة الشاطئية بمفهوم الإحلال والتجديد الذي نتبعه مع "الصالات"، ولدينا مشاركة قريبة بمنتخب الناشئات، من خلال المشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في قطر خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وننتظر خطة العمل للمرحلة المقبلة بعد قدوم المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، وعيننا صوب الإنجاز للطائرة الأردنية بمختلف المنتخبات والفئات السنية".
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