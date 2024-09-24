دوري اليد ينطلق السبت وسط تراجع المستوى الفني وغياب الحسين إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد عن برنامج مباريات
دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، والذي يقام وفق نظام الدوري
الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب، بمشاركة سبعة فرق هي: (الأهلي، السلط، العربي، الكتة، كفرنجة، كفرسوم وساكب)، في الوقت الذي يغيب عن الدوري فريق الحسين بعد قرار إدارة النادي تجميد اللعبة، حيث اعتبر هابطا إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، وبانتظار الفريق الثاني الهابط حسب ما تنص عليه تعليمات ولوائح الاتحاد.
وكان اتحاد اللعبة، قدم دعما ماليا للفرق المشاركة كافة، في الدوري بمقدار 5 آلاف دينار لكل ناد، بينما قدم دعما ماليا لأندية السيدات بمقدار 2.500 دينار.
وكان فريق السلط، فاز بلقب كأس السوبر لموسم 2024، بعد فوزه على فريق الأهلي بنتيجة 24-20، في مباراة افتتاح الموسم، والتي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا.
وينتظر أن تشهد لقاءات الدوري منافسة كبيرة بين الفرق التي تسعى للتواجد في دائرة المنافسة، وبين الفرق الأخرى التي تحاول الابتعاد من شبح الهبوط، وسط تراجع لافت في المستوى الفني وهذا ما كشفته مباراة كأس السوبر التي جمعت بين فريقي السلط والأهلي عندما شاهدنا إثارة خالية من الفنيات الجميلة والمتطورة، وهذا ما يبعث القلق لمستقبل اللعبة.
وتنطلق منافسات الدوري اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة السابعة مساء فريقا الأهلي والكتة، بينما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرنجة وساكب.
وفي الجولة الثانية يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا السلط وساكب عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 5 من الشهر ذاته فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة الثالثة تقام لقاءاتها كافة يوم الثلاثاء 8 من الشهر ذاته، عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأمية سمية بعمان، ويلتتي بالوقت ذاته، فريقا العربي وكفرسوم في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا الأهلي وكفرنجة.
في الجولة الرابعة، والتي تبدأ يوم الجمعة 11 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا الكتة وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا العربي وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي فريقا ساكب والأهلي عند الساعة السابعة مساء.
وتقام لقاءات الجولة الخامسة كافة يوم السبت 19 من الشهر ذاته، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والتي تشهد أيضا مواجهة ساكب والعربي عند الساعة السابعة مساء.
وتشهد الجولة السادسة مواجهات تجمع بين فريقي السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته، في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 26 من الشهر ذاته في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.
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