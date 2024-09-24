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دوري اليد ينطلق السبت وسط تراجع المستوى الفني وغياب الحسين إربد

9/24/2024 11:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد عن برنامج مباريات دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب، بمشاركة سبعة فرق هي: (الأهلي، السلط، العربي، الكتة، كفرنجة، كفرسوم وساكب)، في الوقت الذي يغيب عن الدوري فريق الحسين بعد قرار إدارة النادي تجميد اللعبة، حيث اعتبر هابطا إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، وبانتظار الفريق الثاني الهابط حسب ما تنص عليه تعليمات ولوائح الاتحاد.
وكان اتحاد اللعبة، قدم دعما ماليا للفرق المشاركة كافة، في الدوري بمقدار 5 آلاف دينار لكل ناد، بينما قدم دعما ماليا لأندية السيدات بمقدار 2.500 دينار.
وكان فريق السلط، فاز بلقب كأس السوبر لموسم 2024، بعد فوزه على فريق الأهلي بنتيجة 24-20، في مباراة افتتاح الموسم، والتي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا.
وينتظر أن تشهد لقاءات الدوري منافسة كبيرة بين الفرق التي تسعى للتواجد في دائرة المنافسة، وبين الفرق الأخرى التي تحاول الابتعاد من شبح الهبوط، وسط تراجع لافت في المستوى الفني وهذا ما كشفته مباراة كأس السوبر التي جمعت بين فريقي السلط والأهلي عندما شاهدنا إثارة خالية من الفنيات الجميلة والمتطورة، وهذا ما يبعث القلق لمستقبل اللعبة.
وتنطلق منافسات الدوري اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة السابعة مساء فريقا الأهلي والكتة، بينما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرنجة وساكب.
وفي الجولة الثانية يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا السلط وساكب عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 5 من الشهر ذاته فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة الثالثة تقام لقاءاتها كافة يوم الثلاثاء 8 من الشهر ذاته، عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأمية سمية بعمان، ويلتتي بالوقت ذاته، فريقا العربي وكفرسوم في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا الأهلي وكفرنجة.
في الجولة الرابعة، والتي تبدأ يوم الجمعة 11 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا الكتة وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا العربي وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي فريقا ساكب والأهلي عند الساعة السابعة مساء.
وتقام لقاءات الجولة الخامسة كافة يوم السبت 19 من الشهر ذاته، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والتي تشهد أيضا مواجهة ساكب والعربي عند الساعة السابعة مساء.
وتشهد الجولة السادسة مواجهات تجمع بين فريقي السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته، في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 26 من الشهر ذاته في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.

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