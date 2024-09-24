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الشباب يلتقي هونغ كونغ بالتصفيات الآسيوية اليوم

9/24/2024 11:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يفتتح منتخب الشباب لكرة القدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، مشواره في تصفيات المجموعة العاشرة لكأس اسيا، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، بمواجهة نظيره منتخب هونغ كونغ على ملعب حمد الكبير بالعاصمة الدوحة، ويلتقي في المجموعة نفسها المنتخب القطري المستضيف مع نظيره المنتخب السنغافوري.
ويرنو المنتخب إلى تحقيق بداية قوية من خلال حصد الفوز وإرسال رسالة واضحة عن جاهزية وقدرة المنتخب على تحقيق الهدف المنشود، وبحثا عن منافسة حقيقية على بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا، والمقرر أن تستضيفها الصين خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، ويتأهل إلى النهائيات القارية المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، كما ستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025، والمقررة في تشيلي.
ويملك المنتخب الوطني أوراقا فنية مميزة في الجانبين الدفاعي والهجومي، مع تميزه بالقوة الهجومية خصوصا بوجود ورقتي إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، اضافة الى العديد من العناصر التي اثبتت حضورها في دوري الفئات، ومشاركتها عددا من اللاعبين مع الفريق الاول في منافسات دوري المحترفين، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في طرق وأساليب اللعب خلال مباريات التصفيات، ويملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة في العودة الى عمان متأهلا الى النهائيات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، وابراهيم صبرة.
وحسب جدول مباريات المجموعة، يواجه المنتخب نظيره السنغافوري عند الساعة الثامنة من مساء بعد غد على ملعب حمد الكبير، فيما يختتم مشواره بمواجهة المنتخب القطري عند الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ستاد عبدالله بن خليفة.

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