الشباب يلتقي هونغ كونغ بالتصفيات الآسيوية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يفتتح منتخب
الشباب لكرة القدم
عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، مشواره في تصفيات المجموعة العاشرة لكأس اسيا، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، بمواجهة نظيره منتخب هونغ كونغ على ملعب حمد الكبير بالعاصمة الدوحة، ويلتقي في المجموعة نفسها المنتخب القطري المستضيف مع نظيره المنتخب السنغافوري.
ويرنو المنتخب إلى تحقيق بداية قوية من خلال حصد الفوز وإرسال رسالة واضحة عن جاهزية وقدرة المنتخب على تحقيق الهدف المنشود، وبحثا عن منافسة حقيقية على بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا، والمقرر أن تستضيفها الصين خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، ويتأهل إلى النهائيات القارية المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، كما ستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025، والمقررة في تشيلي.
ويملك المنتخب الوطني أوراقا فنية مميزة في الجانبين الدفاعي والهجومي، مع تميزه بالقوة الهجومية خصوصا بوجود ورقتي إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، اضافة الى العديد من العناصر التي اثبتت حضورها في دوري الفئات، ومشاركتها عددا من اللاعبين مع الفريق الاول في منافسات دوري المحترفين، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في طرق وأساليب اللعب خلال مباريات التصفيات، ويملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة في العودة الى عمان متأهلا الى النهائيات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، وابراهيم صبرة.
وحسب جدول مباريات المجموعة، يواجه المنتخب نظيره السنغافوري عند الساعة الثامنة من مساء بعد غد على ملعب حمد الكبير، فيما يختتم مشواره بمواجهة المنتخب القطري عند الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ستاد عبدالله بن خليفة.
MENAFN24092024000072011014ID1108711986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.