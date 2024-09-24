أرتيتا يدافع عن لاعبي آرسنال ويسخر من البطاقات الحمراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- رفض مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا تحميل لاعبيه اللوم على حالات الطرد، منتقدا في الوقت ذاته تعامل الحكام مع الحالات.
وحصل لاعب
آرسنال لياندرو تروسارد على البطاقة الصفراء الثانية، لركله الكرة بعيدًا، عندما كان آرسنال متقدما 2-1 على مانشستر سيتي يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وفي النهاية، تمكن سيتي من تسجيل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وجاء طرد تروسارد بعد أسابيع فقط من طرد ديكلان رايس أمام برايتون ضمن الجولة الثالثة، للسبب ذاته.
وسُئل أرتيتا، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مباراة
فريقه أمام بولتون ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية مساء الأربعاء، عما إذا كان قد ذكّر لاعبيه بعدم ركل الكرة بعيدًا، وأجاب ساخرا: "لتمرير الكرة".
وأضاف: "فقط أترك الكرة، لا تلمسها. نحن نلعب بدون كرة".
كما دافع أرتيتا عن النهج الدفاعي لآرسنال بعشرة لاعبين في ملعب "الاتحاد"، حيث تقوقع الجانرز في عمق الملعب للحفاظ على تقدمه.
وأشار مدرب أرسنال إلى هزيمة فريقه 0-5 أمام مانشستر سيتي في العام 2021، عندما طُرد لاعبه السابق جرانيت تشاكا.
وقال أرتيتا: "حسنًا، كان علينا أن نلعب بالطريقة التي كان يتعين علينا أن نلعب بها. في أول 15 دقيقة، لم نتمكن من ذلك. لعبوا 30 ثانية بعشرة لاعبين. انظر ماذا فعلوا. إنه أمر طبيعي".
وأضاف: "لسوء الحظ كنا في نفس الموقف. كنا في نفس الموقف مع جرانيت وعندها خسرنا 0-5. لذلك من الأفضل أن نتعلم. إذا لم يحدث ذلك، سأكون غبيًا جدًا".
وفي الشوط الثاني، استحوذ آرسنال على الكرة بنسبة 12.5 في المائة فقط ضد مانشستر سيتي، وأكمل 35 تمريرة فقط في ملعب خصمه - مقابل 363 تمريرة لأصحاب الأرض.
من ناحية ثانية، أوضح أرتيتا إن النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق، سوف يتعافى من الإصابة في كاحل القدم "في غضون أسابيع".
وغاب أوديجارد (25 عامًا) عن المباريات الثلاث الأخيرة لأرسنال بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي أقيمت الشهر الحالي.
وتأتي أنباء قرب عودة أوديجارد للفريق، ليمثل دفعة معنوية للنادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن، ورغم ذلك، شدد أرتيتا على أنه من غير المرجح عودة أوديجارد لارسنال قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وصرح أرتيتا: "أعتقد أن الأمر سيستغرق أسابيع، لكن لا يمكنني تحديد المدة بالضبط. قد تحدث مفاجأة بشأن أوديجارد لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يعود قبل فترة التوقف الدولي المقبلة".
وأكد أرتيتا أن أوليكساندر زينتشينكو، لاعب الفريق، سيظل بعيدا عن المستطيل الأخضر "لبضعة أسابيع أخرى".
دراسة جدوى مثمرة لمانشستر يونايتد
خلصت دراسة أجراها نادي مانشستر يونايتد، إلى أن مشروع تجديد ملعبه "أولد ترافورد" والمنطقة المحيطة به قد يولد 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.7 مليار دولار) سنويا للاقتصاد البريطاني.
ورغم الجدوى الاقتصادية الإيجابية، قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بيرنهام إنه لن يتم تخصيص أي أموال عامة لهذا المشروع.
ويدرس يونايتد ما إذا كان سيسعى إلى تنفيذ خطة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لبناء ملعب جديد يتسع لـ 100 ألف متفرج أو تجديد "أولد ترافورد" الحالي الذي يتسع لـ 74 ألف متفرج.
ودعم بيرنهام طموحات إعادة تطوير الملعب إلى جانب حي "مختلط الاستخدامات" يضم مشاريع سكنية ومراكز تسوق ومحطات نقل عام جديدة.
وكشفت شركة الاستشارات العالمية "أوكسفورد إيكونوميكس" أن مشروع التجديد يمكن أن يوفر 92 ألف وظيفة جديدة وأكثر من 17 ألف منزل جديد و1.8 مليون زائر إضافي سنويا إلى المنطقة.
وقال بيرنهام "قد يكون أكبر مخطط تجديد رأيته في هذا البلد. نأمل أن يكون هذا أفضل ملعب كرة قدم في العالم ما سيعود بالمنفعة على السكان من حوله".
يقود المشروع أحد مالكي يونايتد الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي اشترى حصة أقلية في النادي في وقت سابق من هذا العام.
على الرغم من أن راتكليف ألمح في البداية إلى أنه قد يسعى للحصول على مساعدة حكومية من أجل تمويل ما أسماه "ويمبلي الشمال"، تيمنا بالملعب الوطني "ويمبلي" الموجود في لندن، يبدو الآن أنه تم التخلي عن هذه الخطوة.
والأسبوع الماضي، عين يونايتد شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالميا "فوستر + بارتنرز" للعمل على الخطط.
وطُلِبَ من المشجعين إبداء آرائهم بشأن إعادة التطوير، حيث حث قائد يونايتد السابق جاري نيفيل، وهو جزء من فريق عمل تجديد "أولد ترافورد"، المشجعين على المشاركة.
سلوت
كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حظوظ الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا في المشاركة مع الفريق أمام ضيفه وست هام يونايتد اليوم الأربعاء في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ولعب الدولي الإيطالي لمدة 20 دقيقة فقط خلال مباراتين كبديل لكن من المرجح أن يقود هجوم الفريق أمام وست هام، وفقا للمدرب الهولندي.
وتحدث سلوت عن كييزا، الذي انضم لليفربول قادما من يوفنتوس الإيطالي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء للحديث عن اللقاء "لا أعتقد أنه قادر على لعب 90 دقيقة، لقد شارك في 25 دقيقة في آخر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر. لا أعتقد أنه لعب أي مباريات ودية مع يوفنتوس".
أضاف المدرب الهولندي "إنه قادر على البدء في رأيي لكنني لا أعتقد أنه يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة بالمستوى الذي نلعب به غدًا ضد فريق وست هام القوي".
وفيما يتعلق باللاعب الصاعد تري نيوني، أشار سلوت إلى أنه من المرجح أن يحصل اليوم على فرصته الأولى تحت قيادته مع الفريق الأحمر، لكن ألمح في الوقت ذاته إلى اتباعه نهجا حذرا معه.
وأحرز خريج أكاديمية ليستر سيتي السابق، الذي بلغ السابعة عشرة من عمره في حزيران (يونيو) الماضي، تقدما سريعا منذ انتقاله لملعب "آنفيلد" قبل عام، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما دخل كبديل في فوز الفريق على ساوثهامبتون في شباط (فبراير) الماضي.
وقال سلوت عن نجم منتخب إنجلترا للشباب: "هناك فرصة عادلة له للمشاركة مع الفريق الأول بدلاً من أن يكون مع فريق تحت 21 عاما (الذي سيلعب أمام هاروجيت)".
وأوضح مدرب ليفربول "إنه لاعب شاب، لكنه يتمتع بموهبة كبيرة كان لها بعض التأثير في فترة التحضير لبدء الموسم وعندما لعب سجل هدفا (أمام إشبيلية)".
وتابع في تصريحاته: "ربما يكون هذا أيضا هو السبب وراء رؤية الناس له كموهبة كبيرة، لأنه أظهر بالفعل بعض الأشياء المثيرة للاهتمام في سنه، لكن مجرد كونه موهبة لا يكفي للعب بشكل منتظم في الفريق الأول. نحن بحاجة للاستمرار في تطويره ومن المهم جدا بالنسبة له أن يستمر في لعب المباريات".
وأردف: "لهذا السبب لعب في ميلانو مع فريق تحت 19 عاما بالنادي. لكي يتطور. إنه بحاجة للتدريب معنا والاستمرار في اللعب بأعلى مستوى ممكن، لكن التدريب مع اللاعبين الذين لدينا يساعده على التطور أيضا". -(وكالات)
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