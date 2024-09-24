Wednesday, 25 September 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرتيتا يدافع عن لاعبي آرسنال ويسخر من البطاقات الحمراء

9/24/2024 11:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- رفض مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا تحميل لاعبيه اللوم على حالات الطرد، منتقدا في الوقت ذاته تعامل الحكام مع الحالات.
وحصل لاعب آرسنال لياندرو تروسارد على البطاقة الصفراء الثانية، لركله الكرة بعيدًا، عندما كان آرسنال متقدما 2-1 على مانشستر سيتي يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي النهاية، تمكن سيتي من تسجيل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وجاء طرد تروسارد بعد أسابيع فقط من طرد ديكلان رايس أمام برايتون ضمن الجولة الثالثة، للسبب ذاته.
وسُئل أرتيتا، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مباراة فريقه أمام بولتون ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية مساء الأربعاء، عما إذا كان قد ذكّر لاعبيه بعدم ركل الكرة بعيدًا، وأجاب ساخرا: "لتمرير الكرة".
وأضاف: "فقط أترك الكرة، لا تلمسها. نحن نلعب بدون كرة".
كما دافع أرتيتا عن النهج الدفاعي لآرسنال بعشرة لاعبين في ملعب "الاتحاد"، حيث تقوقع الجانرز في عمق الملعب للحفاظ على تقدمه.
وأشار مدرب أرسنال إلى هزيمة فريقه 0-5 أمام مانشستر سيتي في العام 2021، عندما طُرد لاعبه السابق جرانيت تشاكا.
وقال أرتيتا: "حسنًا، كان علينا أن نلعب بالطريقة التي كان يتعين علينا أن نلعب بها. في أول 15 دقيقة، لم نتمكن من ذلك. لعبوا 30 ثانية بعشرة لاعبين. انظر ماذا فعلوا. إنه أمر طبيعي".
وأضاف: "لسوء الحظ كنا في نفس الموقف. كنا في نفس الموقف مع جرانيت وعندها خسرنا 0-5. لذلك من الأفضل أن نتعلم. إذا لم يحدث ذلك، سأكون غبيًا جدًا".
وفي الشوط الثاني، استحوذ آرسنال على الكرة بنسبة 12.5 في المائة فقط ضد مانشستر سيتي، وأكمل 35 تمريرة فقط في ملعب خصمه - مقابل 363 تمريرة لأصحاب الأرض.
من ناحية ثانية، أوضح أرتيتا إن النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق، سوف يتعافى من الإصابة في كاحل القدم "في غضون أسابيع".
وغاب أوديجارد (25 عامًا) عن المباريات الثلاث الأخيرة لأرسنال بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي أقيمت الشهر الحالي.
وتأتي أنباء قرب عودة أوديجارد للفريق، ليمثل دفعة معنوية للنادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن، ورغم ذلك، شدد أرتيتا على أنه من غير المرجح عودة أوديجارد لارسنال قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وصرح أرتيتا: "أعتقد أن الأمر سيستغرق أسابيع، لكن لا يمكنني تحديد المدة بالضبط. قد تحدث مفاجأة بشأن أوديجارد لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يعود قبل فترة التوقف الدولي المقبلة".
وأكد أرتيتا أن أوليكساندر زينتشينكو، لاعب الفريق، سيظل بعيدا عن المستطيل الأخضر "لبضعة أسابيع أخرى".
دراسة جدوى مثمرة لمانشستر يونايتد
خلصت دراسة أجراها نادي مانشستر يونايتد، إلى أن مشروع تجديد ملعبه "أولد ترافورد" والمنطقة المحيطة به قد يولد 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.7 مليار دولار) سنويا للاقتصاد البريطاني.
ورغم الجدوى الاقتصادية الإيجابية، قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بيرنهام إنه لن يتم تخصيص أي أموال عامة لهذا المشروع.
ويدرس يونايتد ما إذا كان سيسعى إلى تنفيذ خطة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لبناء ملعب جديد يتسع لـ 100 ألف متفرج أو تجديد "أولد ترافورد" الحالي الذي يتسع لـ 74 ألف متفرج.
ودعم بيرنهام طموحات إعادة تطوير الملعب إلى جانب حي "مختلط الاستخدامات" يضم مشاريع سكنية ومراكز تسوق ومحطات نقل عام جديدة.
وكشفت شركة الاستشارات العالمية "أوكسفورد إيكونوميكس" أن مشروع التجديد يمكن أن يوفر 92 ألف وظيفة جديدة وأكثر من 17 ألف منزل جديد و1.8 مليون زائر إضافي سنويا إلى المنطقة.
وقال بيرنهام "قد يكون أكبر مخطط تجديد رأيته في هذا البلد. نأمل أن يكون هذا أفضل ملعب كرة قدم في العالم ما سيعود بالمنفعة على السكان من حوله".
يقود المشروع أحد مالكي يونايتد الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي اشترى حصة أقلية في النادي في وقت سابق من هذا العام.
على الرغم من أن راتكليف ألمح في البداية إلى أنه قد يسعى للحصول على مساعدة حكومية من أجل تمويل ما أسماه "ويمبلي الشمال"، تيمنا بالملعب الوطني "ويمبلي" الموجود في لندن، يبدو الآن أنه تم التخلي عن هذه الخطوة.
والأسبوع الماضي، عين يونايتد شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالميا "فوستر + بارتنرز" للعمل على الخطط.
وطُلِبَ من المشجعين إبداء آرائهم بشأن إعادة التطوير، حيث حث قائد يونايتد السابق جاري نيفيل، وهو جزء من فريق عمل تجديد "أولد ترافورد"، المشجعين على المشاركة.
سلوت
كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حظوظ الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا في المشاركة مع الفريق أمام ضيفه وست هام يونايتد اليوم الأربعاء في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ولعب الدولي الإيطالي لمدة 20 دقيقة فقط خلال مباراتين كبديل لكن من المرجح أن يقود هجوم الفريق أمام وست هام، وفقا للمدرب الهولندي.
وتحدث سلوت عن كييزا، الذي انضم لليفربول قادما من يوفنتوس الإيطالي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء للحديث عن اللقاء "لا أعتقد أنه قادر على لعب 90 دقيقة، لقد شارك في 25 دقيقة في آخر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر. لا أعتقد أنه لعب أي مباريات ودية مع يوفنتوس".
أضاف المدرب الهولندي "إنه قادر على البدء في رأيي لكنني لا أعتقد أنه يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة بالمستوى الذي نلعب به غدًا ضد فريق وست هام القوي".
وفيما يتعلق باللاعب الصاعد تري نيوني، أشار سلوت إلى أنه من المرجح أن يحصل اليوم على فرصته الأولى تحت قيادته مع الفريق الأحمر، لكن ألمح في الوقت ذاته إلى اتباعه نهجا حذرا معه.
وأحرز خريج أكاديمية ليستر سيتي السابق، الذي بلغ السابعة عشرة من عمره في حزيران (يونيو) الماضي، تقدما سريعا منذ انتقاله لملعب "آنفيلد" قبل عام، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما دخل كبديل في فوز الفريق على ساوثهامبتون في شباط (فبراير) الماضي.
وقال سلوت عن نجم منتخب إنجلترا للشباب: "هناك فرصة عادلة له للمشاركة مع الفريق الأول بدلاً من أن يكون مع فريق تحت 21 عاما (الذي سيلعب أمام هاروجيت)".
وأوضح مدرب ليفربول "إنه لاعب شاب، لكنه يتمتع بموهبة كبيرة كان لها بعض التأثير في فترة التحضير لبدء الموسم وعندما لعب سجل هدفا (أمام إشبيلية)".
وتابع في تصريحاته: "ربما يكون هذا أيضا هو السبب وراء رؤية الناس له كموهبة كبيرة، لأنه أظهر بالفعل بعض الأشياء المثيرة للاهتمام في سنه، لكن مجرد كونه موهبة لا يكفي للعب بشكل منتظم في الفريق الأول. نحن بحاجة للاستمرار في تطويره ومن المهم جدا بالنسبة له أن يستمر في لعب المباريات".
وأردف: "لهذا السبب لعب في ميلانو مع فريق تحت 19 عاما بالنادي. لكي يتطور. إنه بحاجة للتدريب معنا والاستمرار في اللعب بأعلى مستوى ممكن، لكن التدريب مع اللاعبين الذين لدينا يساعده على التطور أيضا". -(وكالات)

MENAFN24092024000072011014ID1108711985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث