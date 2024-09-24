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8 فرق تضمن الثبات في طائرة الدرجة الأولى وتتنافس على بلوغ الممتاز

9/24/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - ضمنت 8 فرق ثباتها في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، وفق النظام الجديد للمنافسات في هذا الموسم، بعد أن شاركت 10 فرق في المسابقة، لتدخل في صراع جديد نحو طموح اللقب وتأهل فريقين إلى الدرجة الممتازة، مع إسدال الستار على منافسات الدور الأول غدا.
والفرق الثمانية التي ضمنت الوصول إلى ربع النهائي، هي: التعاون، المشارع (المجموعة الأولى)، فوعرا ووادي الأردن (المجموعة الثانية)، شباب بسمان وضرار (المجموعة الثالثة)، وبيت ايدس ومليح (المجموعة الرابعة)، حيث تقام عند الساعة الرابعة من مساء اليوم مباراة بسمان وضرار في صالة قصر الرياضة، والتي يتحدد على ضوئها بطل ووصيف هذه المجموعة، فيما تقام مبارتان غدا، عند الساعة الخامسة والسابعة تباعا، في صالة الحسن بإربد، وتجمع التعاون والمشارع لتحديد بطل ووصيف المجموعة الأولى، وبيت إيدس ومليح لتحديد بطل ووصيف المجموعة الرابعة.
وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم السبت، ويلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الثالثة، وأول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الأولى في المباريات التي تقام جميعها يومي السبت والأحد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وحول ذلك، صرح مدرب فريق شباب بسمان رزق أبو سردانة:“زاد النظام الجديد من حدة المنافسة في دوري الدرجة الأولى التصنيفي، حيث ثبتت 8 فرق بالأولى على غرار عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، فيما يعود فريقين إلى الدرجة الثانية إلى جانب الفرق المنتسبة حديثا لاتحاد اللعبة، ليرتفع عدد درجات أندية الرجال بدءا من الموسم المقبل إلى 3، ضمن مشروع التطوير الذي شرع في تنفيذه مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة”.
وعن جاهزية فريقه وطموحه للأدوار المقبلة بعد ضمان الثبات بالدرجة الأولى، قال أبو سردانة:“نتسابق وفريق ضرار نحو المركز الأول في مجموعتنا الثالثة، ونملك مجموعة متجانسة من اللاعبين ونتطلع إلى التتويج بلقب الدوري والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى مصاف أندية الممتاز”.

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