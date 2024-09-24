8 فرق تضمن الثبات في طائرة الدرجة الأولى وتتنافس على بلوغ الممتاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - ضمنت 8 فرق ثباتها في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، وفق النظام الجديد للمنافسات في هذا الموسم، بعد أن شاركت 10 فرق في المسابقة، لتدخل في صراع جديد نحو طموح اللقب وتأهل فريقين إلى الدرجة الممتازة، مع إسدال الستار على منافسات الدور الأول غدا.
والفرق الثمانية التي ضمنت الوصول إلى ربع النهائي، هي: التعاون، المشارع (المجموعة الأولى)، فوعرا ووادي الأردن (المجموعة الثانية)، شباب بسمان وضرار (المجموعة الثالثة)، وبيت ايدس ومليح (المجموعة الرابعة)، حيث تقام عند الساعة الرابعة من مساء اليوم مباراة
بسمان وضرار في صالة قصر الرياضة، والتي يتحدد على ضوئها بطل ووصيف هذه المجموعة، فيما تقام مبارتان غدا، عند الساعة الخامسة والسابعة تباعا، في صالة الحسن بإربد، وتجمع التعاون والمشارع لتحديد بطل ووصيف المجموعة الأولى، وبيت إيدس ومليح لتحديد بطل ووصيف المجموعة الرابعة.
وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم السبت، ويلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الثالثة، وأول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الأولى في المباريات التي تقام جميعها يومي السبت والأحد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وحول ذلك، صرح مدرب فريق شباب بسمان رزق أبو سردانة:“زاد النظام الجديد من حدة المنافسة في دوري الدرجة الأولى التصنيفي، حيث ثبتت 8 فرق بالأولى على غرار عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، فيما يعود فريقين إلى الدرجة الثانية إلى جانب الفرق المنتسبة حديثا لاتحاد اللعبة، ليرتفع عدد درجات أندية الرجال بدءا من الموسم المقبل إلى 3، ضمن مشروع التطوير الذي شرع في تنفيذه مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة”.
وعن جاهزية فريقه وطموحه للأدوار المقبلة بعد ضمان الثبات بالدرجة الأولى، قال أبو سردانة:“نتسابق وفريق ضرار نحو المركز الأول في مجموعتنا الثالثة، ونملك مجموعة متجانسة من اللاعبين ونتطلع إلى التتويج بلقب الدوري والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى مصاف أندية الممتاز”.
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